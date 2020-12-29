Вкусный глинтвейн можно сварить в домашних условиях: простые пошаговые рецепты на любой вкус

Горячее ароматное и пряное вино - один из самых популярных напитков. Он не только согревающий, но и невероятно вкусный. И его очень легко приготовить в домашних условиях.

Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

1 л сока из красного винограда

1 яблоко

50 г пряностей (бадьян, гвоздика, корица, душистый перец, мускатный орех, цедра апельсина и лимона)

В кастрюлю налить сок, добавить порезанное яблоко и пряности. Варить 10-15 минут на маленьком огне, но не кипятить!

Традиционный глинтвейн

Ингредиенты:

1.5 л красного вина

1 яблоко

половина апельсина

пряности (бадьян, гвоздика, корица, душистый перец, мускатный орех, цедра апельсина и лимона)

100 г ягод (черника, ежевика) по желанию

В кастрюлю налить вино, добавить порезанное яблоко, апельсин и ягоды. Высыпать пряности. Варить 15 минут на маленьком огне, но не кипятить!

Автор: Яна Мосийчук