Вкусный глинтвейн можно сварить в домашних условиях: простые пошаговые рецепты на любой вкус

Горячее ароматное и пряное вино - один из самых популярных напитков. Он не только согревающий, но и невероятно вкусный. И его очень легко приготовить в домашних условиях.
Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
В кастрюлю налить сок, добавить порезанное яблоко и пряности. Варить 10-15 минут на маленьком огне, но не кипятить!
Традиционный глинтвейн
Ингредиенты:
В кастрюлю налить вино, добавить порезанное яблоко, апельсин и ягоды. Высыпать пряности. Варить 15 минут на маленьком огне, но не кипятить!
Автор: Яна Мосийчук