Чем украинские звезды будут встречать гостей на Новый год: рецепты и откровения

Звезды шоу-бизнеса впервые за долгие годы с разочарованием ждут Новый год. Традиционные корпаративы и праздничные концерты на площадях, позволяющие хорошо заработать, отменены из-за карантина. Повезло лишь немногим. Оля Полякова похвасталась, что она в праздничную ночь будет работать, у нее запланировано три выступления. Гонорар певицы оценивают в 50 тысяч долларов. Работать также будут Макс Барских, Монатик, Наталья Могилевская. Правда, большинство артистов не готовы афишировать свои ивенты.

Многие звезды признались «Телеграфу», что встретят Новый год в кругу семьи.

Актеры «Дизель Шоу» встретят Новый год по-домашнему, в кругу родных и близких, с любимыми блюдами и сюрпризами.

Виктория Булитко пригласила в гости друзей из Запорожья.

«Мы устраиваем новогоднюю домашнюю вечеринку с камином, четырьмя ёлками и большим столом, за которым соберется много взрослых и детей. Будем танцевать, петь песни под гитару и радоваться Новому году! Получается так, что у меня дома соберется большая запорожская компания, кроме детей, которые уже родились в Киеве», - рассказала Вика.

Актриса предпочитает готовить легкие и простые блюда, которые не навредят фигуре. Например, оригинальные фаршированные яйца.

Ингредиенты:

4 яйца;

1/2 авокадо;

1/2 ч.л. лимонного сока;

1 зубчик чеснока;

10 гр грецкого ореха;

2 ч. л. оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

зелень для украшения.

Яйца сварить вкрутую, разрезать пополам и вынуть желтки. В блендере взбить до однородной массы авокадо, желтки, оливковое масло, чеснок, лимон, орехи. Смесь красиво выложить в дольки белков и украсить зеленью.

Ее коллега Яна Глущенко говорит, что Новый год всегда был для нее семейным праздником.

«В этот раз мы с мужем снова пригласим домой близких людей. Будет красивая ёлка, на праздничном столе — обязательно мандарины, оливье и селедка «под шубой», - поделилась Яна.

Она будет угощать гостей легким во всех смыслах салатом. Для его приготовления понадобится: редька дайкон, морковь, свежий огурец, соус терияки, кунжут, лимонный сок или натуральный яблочный уксус, нерафинированное растительное масло (подсолнечное или кукурузное), мёд.

Морковь, огурец и редьку нарезать соломкой. Терияки смешать с маслом и мёдом, добавить лимонный сок или уксус по вкусу. Столовую ложку кунжута подсушить на сковороде. Все овощи перемешать с соусом и посыпаем кунжутом.

Александр Бережок даже рад, что сможет поздравить самых близких и поднять бокал дома, а не на работе, как это было предыдущие десять лет.

«В этом году всю новогоднюю ночь проведу с семьей, так как корпоративов явно не будет. Тоже хорошо! К детям, думаю, обязательно придет Дед Мороз, как и каждый год до этого. Скажу по секрету, я сам переодеваюсь (смеётся). Однажды старший «спалил» меня по этому делу, но я все равно хочу подарить детям сказку», - рассказал юморист.

Саша любит удивлять близких необычными блюдами, особенно мясными, которые готовит по своим авторским рецептам. К новогоднему столу актер рекомендует приготовить верещаку - ароматные свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком!

Ингредиенты:

1 кг свиных ребер

1 л темного хлебного кваса

головка чеснока

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. орегано

2 ст. л. муки

50 г сливочного масла

1 ст. л. панировочных сухарей

2-3 веточки петрушка

соль и перец по вкусу

Свиные ребра нарежьте по 1-2 сегмента, посолите и поперчите. Добавьте измельченный чеснок. Подрумяньте свинину на сковороде с небольшим количеством масла. Переложите ребра в глубокую форму для запекания и притрусите орегано. Влейте литр темного кваса. Запекайте свинину на 180 градусах в течение часа.

Когда ребра будут готовы, переложите их в емкость и накройте фольгой, чтобы они не остыли к подаче. А квас слейте в сотейник и выпаривайте в течение 15 минут.Смешайте 2 ст. л. муки и 50 г размягченного сливочного масла. И добавляйте смесь в сотейник, перемешивая венчиком, чтобы соус оставался однородным и без комочков. При подаче ребра полейте получившимся соусом и присыпьте панировочными сухарями. По желанию добавьте листики 2-3 веточек петрушки.

Впервые за десять лет будет дома и Евгений Сморигин. В этом году они с женой Лидой, детьми и гостями соберутся большой компанией в их загородном доме.

«Пять семей соберутся в одном большом доме. Гитара — неотъемлемый атрибут любого праздника! А также будут микрофоны и большие колонки для караоке. Песни, дети, радость — вот главное условие празднования этого Нового года», - считает Сморигин.

Как знатный кулинар, готовит не часто, но вкусно, он приготовит несколько фирменных блюд. Одно из них – запеченная горбуша.

Для приготовления понадобятся:

горбуша - 2 кг.

брокколи - 650 гр.

лук - 3 головки

лимон - 2 шт.

Для соуса:

сметана 15% жирности - 360 гр.

горчица - 1 ч.л.

укроп - 1 небольшой пучок

чеснок - 2 зубчика

приправа, соль

перец

Варим брокколи в подсоленной воде 2 минуты. Сливаем воду и добавляем оливковое масло. Кольцами нарезаем лук и лимон. Делаем соус: в сметану добавляем 1 ч.л горчицы, 2 зубчика чеснока, любимую приправу. Нарезаем укроп и добавляем в сметану, хорошо перемешиваем. Нарезаем горбушу, солим, перчим и посыпаем розмарин. Даём рыбе отдохнуть 20 минут.

Противень накрываем фольгой и смазываем маслом. Раскладываем лук, лимон и рыбу. Выливаем сок лимона на рыбу. Поливаем соусом и выкладываем брокколи. Накрываем фольгой и ставим в духовку на 30 минут при 200 градусах.

А мать четверых мальчишек Маруся Грицук, землячка Сморигина из Беларуси, устроит большой детский праздник.

«Собираем 31-го декабря всех соседских друзей-мальчишек. Планируется, что будет десять шумных, весёлых и хохочущих пацанов, которые зададут новогоднее настроение! Они будут в беседке пить горячий какао с маршмэллоу, лакомиться сладостями и играть в «Тайного Санту». Потом, когда все разойдутся, начнется тёплый семейный традиционный праздник с оливье, мандаринами и «Иронией судьбы» по телевизору. Дед Мороз предыдущие годы приносил нам подарки и иногда заходил в гости. Письма ему написаны и отправлены, так что, ждём его и в этом году!», - поделилась Маруся.

Дома, с семьей двоюродного брата будет отмечать и Евгений Гашенко.

«К сожалению, зимних развлечений не намечается, потому что нет снега. Так бы с радостью вышли кататься на санках и играть в снежки! В любом случае, будет музыка. Натяну экран, подключу проектор и будем играть в приставку или смотреть «Иронию судьбы» для разогрева. А потом — новогодний выпуск «Дизель Шоу»! Посмотрим, что мы наснимали», - рассказал Гашенко.

Он предлагает приготовить необычную шарлотку с мандаринами. Для приготовления понадобятся:

150 г растительного масла без запаха

0,5 стакана сахара

1,5 стакана муки

3 яйца

2 ст. л. сметаны

6 шт. мандаринов

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч.л. ванилина

Венчиком взбиваем яйца и сахар до образования пены, добавляем растительное масло и сметану. В муку добавляем разрыхлитель и ванилин. Выкладываем в полученную смесь муку с разрыхлителем и ванилином. Перемешиваем тесто до однородности. Мандарины чистим и, не разбирая на дольки, разрезаем пополам. Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем мандарины срезом на дно. Заливаем тестом.

Ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 35-45 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Приятного аппетита!

У многих артистов из-за карантина отменились праздничные концерты. Певица Екатерина Бужинская планировала выступить в Одессе.

«Впервые за 25 лет своей карьеры буду отмечать дома, в кругу семьи. Праздновать мы начали с 25 декабря, с католического Рождества, - поделилась Екатерина Бужинская. – Я всегда накрываю стол, готовлю любимые блюда. На Новый год приготовлю фирменную утку со специями, которые специально покупаю в Греции. Натираю птицу сладкой горчицей, медом, ароматными травами, добавляю зеленые яблоки и запекаю не в рукаве, а в утятницу. Так мясо получается более сочным. Обязательно готовлю любимый салат мужа – оливье по моему рецепту. Его секрет в том, что добавляю копченую грудку и пять видов колбасы, обязательно зелень – укроп, петрушку, лук. А далее по рецепту – картошку, морковь и соленый огурец. Обязательной традицией в нашей семье является вручение подарков. Этого момента с нетерпением ждут дети. Также я приготовила особенный подарок своим поклонникам – для них выпустила авторские уникальные духи «Катя».

Шоумен, участник студии "Квартал 95" Артем Гагарин также остался без работы в новогоднюю ночь, чему даже рад.

«Хоть за что-то можно сказать "спасибо" этому проклятому коронавирусу. Буду в кругу семьи, с моими родителями, с родителями жены, с детками. Главная особенность этого праздника, что мы в этом году решили не столько внимания уделить угощениям, которые будут на столах, сколько постараться украсить наш стол по-особенному. Мы всей семьей наряжали елку в определенных цветах, в этих же цветах будет и оформление стола. Мы специально покупали салфеточки в тон, подсвечники, чтобы сделать этот праздник действительно ярким и семейным. И, конечно же, всей семьей будем ждать Деда Мороза, особенно - мои дети, которые уже немного догадываются о нем, но все же хочется продлить эту сказку как можно дольше», - рассказал Гагарин.

К празднику он приготовит любимый салат с креветками и авокадо.

Для блюда понадобятся: очищенные вареные креветки - 15 штук, авокадо - 1 штука, помидоры черри - 6 штук, салат романо - 1 пучок, зелень - 4 г, 1 зубчик чеснока, столовая ложка лимонного сока, соль и молотый перец по вкусу, оливковое масло.

Зелень (кинза, петрушка, укроп) измельчить, выдавить чеснок, добавить масло и сок лимона, перемешать и заправить салат. Перед подачей салат можно украсить кедровыми орешками и натертым твердым сыром.

Автор: Виктория Бондаренко