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Среда, 30.12.2020
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Селедка под шубой к новогоднему столу: рецепт судьи "Мастер шеф"

Селедка под шубой к новогоднему столу: рецепт судьи "Мастер шеф"
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Об этом салате не нужно рассказывать, все его знают и он всегда говорит сам за себя! Появляется часто, зачастую в праздники, чем делает ваш стол прекрасным и вкусным! Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить аппетитную утку с вишнями, поделилась рецептом вкусного постного салата - селедки под шубой.

Видеоурок приготовления блюда появился на YouTube-канале украинского кулинара.

Ингредиенты:

1. Ингредиенты для салата шуба:

  • Сельдь - 1 шт.

  • Свекла - 150 г.

  • Морковь - 250 г.

  • Картофель - 250 г.

  • Лук зеленый - 2-3 пера.

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Для верхнего слоя:

  • Свекла - 150 г.

  • Агар-агар - 1 ч.л.

  • Вода - 1 ст.л.

2. Постный майонез:

  • Жидкость из под консервированного горошка - 150 мл.

  • Масло подсолнечное - 260 мл.

  • Горчица - 1 ч.л.

  • Мед - 0,5 ч.л.

  • Сок лимона - 1 ст.л.

  • Соль - 0,5 ч.л.

  • Перец - 0,5 ч.л.

  • Авокадо - 1 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте, очистите сельдь от кожицы и косточек, нарежьте ломтиками.

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2. Разогрейте духовку при температуре 180–200 градусов. Очистите от кожуры свеклу, морковь, картофель, заверните в фольгу и отправьте запекаться в духовку. Натрите на крупной терке.

3. В кастрюле с водой смешайте свеклу с агар-агаром, перемешайте, доведите до кипения. Выложите свеклу в форму и отправьте в холодильник.

4. Нарежьте соломкой лук, потом добавьте к сельди и перемешайте.

5. Для приготовления майонеза очистите авокадо от кожуры и косточки. Смешайте жидкость из-под консервированного горошка в блендере, добавьте масло, сок лимона, мед, горчицу, авокадо и перемешайте.

6. В форму выложите слоями - картофель, морковь, свекла, сельдь, каждый смажьте приготовленным постным майонезом. Отправьте в холодильник на 2 часа. Перед подачей выложите на тарелку, задекорируйте майонезом.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился с вами классическим рецептом салата оливье.

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Все по теме:

Рецепты, Новый год, Татьяна Литвинова.

Автор:

Телеграф
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