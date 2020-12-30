Селедка под шубой к новогоднему столу: рецепт судьи "Мастер шеф"

Об этом салате не нужно рассказывать, все его знают и он всегда говорит сам за себя! Появляется часто, зачастую в праздники, чем делает ваш стол прекрасным и вкусным! Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить аппетитную утку с вишнями, поделилась рецептом вкусного постного салата - селедки под шубой.
Видеоурок приготовления блюда появился на YouTube-канале украинского кулинара.
Ингредиенты:
1. Ингредиенты для салата шуба:
Сельдь - 1 шт.
Свекла - 150 г.
Морковь - 250 г.
Картофель - 250 г.
Лук зеленый - 2-3 пера.
Для верхнего слоя:
Свекла - 150 г.
Агар-агар - 1 ч.л.
Вода - 1 ст.л.
2. Постный майонез:
Жидкость из под консервированного горошка - 150 мл.
Масло подсолнечное - 260 мл.
Горчица - 1 ч.л.
Мед - 0,5 ч.л.
Сок лимона - 1 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Перец - 0,5 ч.л.
Авокадо - 1 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте, очистите сельдь от кожицы и косточек, нарежьте ломтиками.
2. Разогрейте духовку при температуре 180–200 градусов. Очистите от кожуры свеклу, морковь, картофель, заверните в фольгу и отправьте запекаться в духовку. Натрите на крупной терке.
3. В кастрюле с водой смешайте свеклу с агар-агаром, перемешайте, доведите до кипения. Выложите свеклу в форму и отправьте в холодильник.
4. Нарежьте соломкой лук, потом добавьте к сельди и перемешайте.
5. Для приготовления майонеза очистите авокадо от кожуры и косточки. Смешайте жидкость из-под консервированного горошка в блендере, добавьте масло, сок лимона, мед, горчицу, авокадо и перемешайте.
6. В форму выложите слоями - картофель, морковь, свекла, сельдь, каждый смажьте приготовленным постным майонезом. Отправьте в холодильник на 2 часа. Перед подачей выложите на тарелку, задекорируйте майонезом.
Приятного аппетита!
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