Селедка под шубой к новогоднему столу: рецепт судьи "Мастер шеф"

Об этом салате не нужно рассказывать, все его знают и он всегда говорит сам за себя! Появляется часто, зачастую в праздники, чем делает ваш стол прекрасным и вкусным! Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить аппетитную утку с вишнями, поделилась рецептом вкусного постного салата - селедки под шубой.

Видеоурок приготовления блюда появился на YouTube-канале украинского кулинара.

Ингредиенты:

1. Ингредиенты для салата шуба:

Сельдь - 1 шт.

Свекла - 150 г.

Морковь - 250 г.

Картофель - 250 г.

Лук зеленый - 2-3 пера.

Для верхнего слоя:

Свекла - 150 г.

Агар-агар - 1 ч.л.

Вода - 1 ст.л.

2. Постный майонез:

Жидкость из под консервированного горошка - 150 мл.

Масло подсолнечное - 260 мл.

Горчица - 1 ч.л.

Мед - 0,5 ч.л.

Сок лимона - 1 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Перец - 0,5 ч.л.

Авокадо - 1 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте, очистите сельдь от кожицы и косточек, нарежьте ломтиками.

2. Разогрейте духовку при температуре 180–200 градусов. Очистите от кожуры свеклу, морковь, картофель, заверните в фольгу и отправьте запекаться в духовку. Натрите на крупной терке.

3. В кастрюле с водой смешайте свеклу с агар-агаром, перемешайте, доведите до кипения. Выложите свеклу в форму и отправьте в холодильник.

4. Нарежьте соломкой лук, потом добавьте к сельди и перемешайте.

5. Для приготовления майонеза очистите авокадо от кожуры и косточки. Смешайте жидкость из-под консервированного горошка в блендере, добавьте масло, сок лимона, мед, горчицу, авокадо и перемешайте.

6. В форму выложите слоями - картофель, морковь, свекла, сельдь, каждый смажьте приготовленным постным майонезом. Отправьте в холодильник на 2 часа. Перед подачей выложите на тарелку, задекорируйте майонезом.

Приятного аппетита!

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