Лиза Глинская поделилась простым рецептом желе "клубника-шампанское"

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая ранее делилась рецептом утки с яблоками, подробно описала, как приготовить желе из шампанского и клубники. Это сладенькое блюдо может украсить ваш праздничный стол на Новый год-2021!
Пост с оригинальным рецептом кулинар разместила на своей личной странице в соцсети Инстаграм.
Желе "Клубника-шампанское"
Ингредиенты:
Клубничное желе:
200 г клубничного пюре
200 г клубники
30 г сахара
6 г желатина + 30 мл воды (для желатина)
Желе с шампанским:
120 мл шампанского
70 г сахара
30 мл воды
4 г желатина
20 мл воды (для желатина)
Для декора:
взбитые сливки (жирность не менее 30%)
клубника
мята
1. Нарежьте часть клубники небольшими кубиками, часть - измельчите блендером до состояния пюре.
И в одном, и в другом случае клубника может быть замороженной.
2. Соедините клубничное пюре и сахар, доведите до кипения.
3. Соедините горячее пюре с замоченным и набухшим желатином. Сюда же отправьте нарезанную клубнику.
4. Разлейте клубничное желе по бокалам или формам. Уберите в холодильник на несколько часов, до застывания.
5. Приготовьте желе с шампанским: соедините воду с сахаром, доведите до кипения. Залейте замоченный и набухший желатин горячим сиропом.
6. Добавьте шампанское.
7. Вылейте слой желе шампанского поверх застывшего клубничного желе. Уберите в холодильник на несколько часов.
Готовое желе украсьте взбитыми сливками и свежей клубникой - по желанию.
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