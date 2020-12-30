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Лиза Глинская поделилась простым рецептом желе "клубника-шампанское"

Лиза Глинская поделилась простым рецептом желе "клубника-шампанское"
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая ранее делилась рецептом утки с яблоками, подробно описала, как приготовить желе из шампанского и клубники. Это сладенькое блюдо может украсить ваш праздничный стол на Новый год-2021!

Пост с оригинальным рецептом кулинар разместила на своей личной странице в соцсети Инстаграм.

Желе "Клубника-шампанское"

Ингредиенты:

Клубничное желе:

  • 200 г клубничного пюре

  • 200 г клубники

  • 30 г сахара

  • 6 г желатина + 30 мл воды (для желатина)

Желе с шампанским:

  • 120 мл шампанского

  • 70 г сахара

  • 30 мл воды

  • 4 г желатина

  • 20 мл воды (для желатина)

Для декора:

  • взбитые сливки (жирность не менее 30%)

  • клубника

  • мята

1. Нарежьте часть клубники небольшими кубиками, часть - измельчите блендером до состояния пюре.

И в одном, и в другом случае клубника может быть замороженной.

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2. Соедините клубничное пюре и сахар, доведите до кипения.

3. Соедините горячее пюре с замоченным и набухшим желатином. Сюда же отправьте нарезанную клубнику.

4. Разлейте клубничное желе по бокалам или формам. Уберите в холодильник на несколько часов, до застывания.

5. Приготовьте желе с шампанским: соедините воду с сахаром, доведите до кипения. Залейте замоченный и набухший желатин горячим сиропом.

6. Добавьте шампанское.

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7. Вылейте слой желе шампанского поверх застывшего клубничного желе. Уберите в холодильник на несколько часов.

Готовое желе украсьте взбитыми сливками и свежей клубникой - по желанию.

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Все по теме:

Рецепты, Новый год, Лиза Глинская.

Автор:

Телеграф
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