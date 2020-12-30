Лиза Глинская поделилась простым рецептом желе "клубника-шампанское"

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая ранее делилась рецептом утки с яблоками, подробно описала, как приготовить желе из шампанского и клубники. Это сладенькое блюдо может украсить ваш праздничный стол на Новый год-2021!

Пост с оригинальным рецептом кулинар разместила на своей личной странице в соцсети Инстаграм.

Желе "Клубника-шампанское"

Ингредиенты:

Клубничное желе:

200 г клубничного пюре

200 г клубники

30 г сахара

6 г желатина + 30 мл воды (для желатина)

Желе с шампанским:

120 мл шампанского

70 г сахара

30 мл воды

4 г желатина

20 мл воды (для желатина)

Для декора:

взбитые сливки (жирность не менее 30%)

клубника

мята

1. Нарежьте часть клубники небольшими кубиками, часть - измельчите блендером до состояния пюре.

И в одном, и в другом случае клубника может быть замороженной.

2. Соедините клубничное пюре и сахар, доведите до кипения.

3. Соедините горячее пюре с замоченным и набухшим желатином. Сюда же отправьте нарезанную клубнику.

4. Разлейте клубничное желе по бокалам или формам. Уберите в холодильник на несколько часов, до застывания.

5. Приготовьте желе с шампанским: соедините воду с сахаром, доведите до кипения. Залейте замоченный и набухший желатин горячим сиропом.

6. Добавьте шампанское.

7. Вылейте слой желе шампанского поверх застывшего клубничного желе. Уберите в холодильник на несколько часов.

Готовое желе украсьте взбитыми сливками и свежей клубникой - по желанию.

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