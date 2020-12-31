Оливье и селедка под шубой не обязательно осядут на талии: новогодние лайфхаки диетологов

Чаще всего новогоднее застолье становится настоящим испытанием для тех, кто следит за весом. Жирные блюда, салаты, заправленные майонезом, алкогольные напитки - все это вряд ли идет на пользу фигуре. Но выход есть даже в этой ситуации!

Диетологи предложили несколько лайфхаков, которые позволят не вгонять себя в жесткие рамки за праздничным столом.

Врач-диетолог Элина Борханова рассказала, можно ли есть селедку под шубой и Оливье: "Почему бы и нет?"

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О том, как уменьшить калорийность блюд, рассказала киевский врач Анна Серова. Советами она поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Всеми любимый салат Оливье можно сделать более полезным, если:

запечь овощи,

использовать замороженный горошек вместо консервированного,

индейку или телятину вместо колбасы,

домашний майонез вместо магазинного.

То же самое советую делать, если любите салат "шуба".

Сделайте фуршет из небольших бутербродов, вместо бутербродов:

Можно заменить хлеб на лаваш.

Приготовьте нарезки мяса, сыра, овощей.

Попробуйте домашние соусы.

Если хотите украсить свой стол сладким, выбирайте легкие десерты из фруктов. Они выглядят ярко и не добавляют лишних сантиметров на талии, а в желудок тяжести.

Не обязательно ждать 12:00 для начала праздничного ужина.

Старайтесь лучше поесть раньше, а после 12:00 - только легкие блюда и закуски.

Не смешивайте алкогольные напитки и не переедайте, пейте достаточное количество воды".

Врач-нутрициолог Юлия Беликова советует сделать праздничное меню намного легче и полезнее.

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А для тех, кто не хочет отказывать себе в удовольствии побаловать себя вкусный майонезом, диетолог и организатор фитнес-туров София Колодий поделилась простым рецептом домашнего соуса.

Ингредиенты:

Растительное масло 150 мл

Куриное яйцо 1 штука

Горчица 1 чайная ложка

Сахар ½ чайной ложки

Соль ¼ чайной ложки

Лимонный сок 1 столовая ложка

Способ приготовления:

В банку или любую другую емкость (диаметром как блендер или чуть шире, но не намного - это ВАЖНО!), наливаем масло. Туда же - соль, сахар, лимонный сок.

1. Добавляем горчицу. Не перемешиваем. Вбиваем целое яйцо. ВАЖНО, чтобы желток остался целым.

2. Опускаем блендер в банку, до упора в дно и так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом.

3. Включаем блендер на 10 секунд, не поднимаем. Затем еще секунд на 10.

Теперь можно поставить в холодильник и добавлять в салаты.

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О том, как не переедать за праздничным столом, рассказала украинский диетолог Светлана Фус.