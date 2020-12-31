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Оливье и селедка под шубой не обязательно осядут на талии: новогодние лайфхаки диетологов

Оливье и селедка под шубой не обязательно осядут на талии: новогодние лайфхаки диетологов
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Чаще всего новогоднее застолье становится настоящим испытанием для тех, кто следит за весом. Жирные блюда, салаты, заправленные майонезом, алкогольные напитки - все это вряд ли идет на пользу фигуре. Но выход есть даже в этой ситуации!

Диетологи предложили несколько лайфхаков, которые позволят не вгонять себя в жесткие рамки за праздничным столом.

Врач-диетолог Элина Борханова рассказала, можно ли есть селедку под шубой и Оливье: "Почему бы и нет?"

О том, как уменьшить калорийность блюд, рассказала киевский врач Анна Серова. Советами она поделилась на своей странице в Инстаграм.

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"Всеми любимый салат Оливье можно сделать более полезным, если:

  • запечь овощи,
  • использовать замороженный горошек вместо консервированного,
  • индейку или телятину вместо колбасы,
  • домашний майонез вместо магазинного.

То же самое советую делать, если любите салат "шуба".

Сделайте фуршет из небольших бутербродов, вместо бутербродов:

  • Можно заменить хлеб на лаваш.
  • Приготовьте нарезки мяса, сыра, овощей.
  • Попробуйте домашние соусы.

Если хотите украсить свой стол сладким, выбирайте легкие десерты из фруктов. Они выглядят ярко и не добавляют лишних сантиметров на талии, а в желудок тяжести.

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Не обязательно ждать 12:00 для начала праздничного ужина.

Старайтесь лучше поесть раньше, а после 12:00 - только легкие блюда и закуски.

Не смешивайте алкогольные напитки и не переедайте, пейте достаточное количество воды".

Врач-нутрициолог Юлия Беликова советует сделать праздничное меню намного легче и полезнее.

А для тех, кто не хочет отказывать себе в удовольствии побаловать себя вкусный майонезом, диетолог и организатор фитнес-туров София Колодий поделилась простым рецептом домашнего соуса.

Оливье на Новый год 2021: блюдо с домашним майонезом по рецепту Лизы Глинской (видео)

Ингредиенты:

  • Растительное масло 150 мл
  • Куриное яйцо 1 штука
  • Горчица 1 чайная ложка
  • Сахар ½ чайной ложки
  • Соль ¼ чайной ложки
  • Лимонный сок 1 столовая ложка

Способ приготовления:

В банку или любую другую емкость (диаметром как блендер или чуть шире, но не намного - это ВАЖНО!), наливаем масло. Туда же - соль, сахар, лимонный сок.

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1. Добавляем горчицу. Не перемешиваем. Вбиваем целое яйцо. ВАЖНО, чтобы желток остался целым.

2. Опускаем блендер в банку, до упора в дно и так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом.

3. Включаем блендер на 10 секунд, не поднимаем. Затем еще секунд на 10.

Теперь можно поставить в холодильник и добавлять в салаты.

О том, как не переедать за праздничным столом, рассказала украинский диетолог Светлана Фус.

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Все по теме:

Питание, Новый год, Переедание.

Автор:

Телеграф
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