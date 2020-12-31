Оливье и селедка под шубой не обязательно осядут на талии: новогодние лайфхаки диетологов

Чаще всего новогоднее застолье становится настоящим испытанием для тех, кто следит за весом. Жирные блюда, салаты, заправленные майонезом, алкогольные напитки - все это вряд ли идет на пользу фигуре. Но выход есть даже в этой ситуации!
Диетологи предложили несколько лайфхаков, которые позволят не вгонять себя в жесткие рамки за праздничным столом.
Врач-диетолог Элина Борханова рассказала, можно ли есть селедку под шубой и Оливье: "Почему бы и нет?"
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О том, как уменьшить калорийность блюд, рассказала киевский врач Анна Серова. Советами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
"Всеми любимый салат Оливье можно сделать более полезным, если:
То же самое советую делать, если любите салат "шуба".
Сделайте фуршет из небольших бутербродов, вместо бутербродов:
Если хотите украсить свой стол сладким, выбирайте легкие десерты из фруктов. Они выглядят ярко и не добавляют лишних сантиметров на талии, а в желудок тяжести.
Не обязательно ждать 12:00 для начала праздничного ужина.
Старайтесь лучше поесть раньше, а после 12:00 - только легкие блюда и закуски.
Не смешивайте алкогольные напитки и не переедайте, пейте достаточное количество воды".
Врач-нутрициолог Юлия Беликова советует сделать праздничное меню намного легче и полезнее.
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А для тех, кто не хочет отказывать себе в удовольствии побаловать себя вкусный майонезом, диетолог и организатор фитнес-туров София Колодий поделилась простым рецептом домашнего соуса.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
В банку или любую другую емкость (диаметром как блендер или чуть шире, но не намного - это ВАЖНО!), наливаем масло. Туда же - соль, сахар, лимонный сок.
1. Добавляем горчицу. Не перемешиваем. Вбиваем целое яйцо. ВАЖНО, чтобы желток остался целым.
2. Опускаем блендер в банку, до упора в дно и так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом.
3. Включаем блендер на 10 секунд, не поднимаем. Затем еще секунд на 10.
Теперь можно поставить в холодильник и добавлять в салаты.
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О том, как не переедать за праздничным столом, рассказала украинский диетолог Светлана Фус.