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Вкусно, полезно и просто в приготовлении: рецепт ухи от судьи "Мастер Шефа"

Вкусно, полезно и просто в приготовлении: рецепт ухи от судьи "Мастер Шефа"
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новый год отметили, новые рецепты для новогоднего стола понаходили, а что же готовить после праздников? Судья "Мастер Шеф" Лиза Глинская решила ответить на этот вопрос вкусным ответом.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала вкусный рецепт ухи. Так, как в период новогодних праздников желудок находится «в напряжении» и увеличивается в разы, то вкусный супчик – это то, что нужно.

«После нового года, доедая холодец, шубу и оливье, все же хочется чего-то легкого и желательно супчика. Идеальная идея - рецепт ухи. Уверяю это будет вкусно, полезно и просто в приготовлении» - пишет Глинская.

Ранее, «Телеграф» писал простые советы от диетологов, которые позволят побаловать себя за праздничным столом без вреда для фигуры.

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Все по теме:

Рецепт, Уха, Лиза Глинская.

Автор:

Телеграф
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