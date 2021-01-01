Вкусно, полезно и просто в приготовлении: рецепт ухи от судьи "Мастер Шефа"

Новый год отметили, новые рецепты для новогоднего стола понаходили, а что же готовить после праздников? Судья "Мастер Шеф" Лиза Глинская решила ответить на этот вопрос вкусным ответом.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала вкусный рецепт ухи. Так, как в период новогодних праздников желудок находится «в напряжении» и увеличивается в разы, то вкусный супчик – это то, что нужно.

«После нового года, доедая холодец, шубу и оливье, все же хочется чего-то легкого и желательно супчика. Идеальная идея - рецепт ухи. Уверяю это будет вкусно, полезно и просто в приготовлении» - пишет Глинская.

Ранее, «Телеграф» писал простые советы от диетологов, которые позволят побаловать себя за праздничным столом без вреда для фигуры.