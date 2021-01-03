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"Передышка" перед Рождеством: Лилия Ребрик поделилась рецептом легкого супа с индейкой

"Передышка" перед Рождеством: Лилия Ребрик поделилась рецептом легкого супа с индейкой
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лилии Ребрик

Украинская актриса и ведущая утренней программы на телеканале Украина "Ранок з Україною" Лилия Ребрик, которая недавно показала свои архивные фото с Дедом Морозом, поделилась легким рецептом лимонного супа с индейкой, который поможет "разгрузить" желудок к следующему Рождеству.

"Что вы уже - поели все свои Оливье и шубу? Бутерброды с красной икрой уже испортились? Есть несколько дней на "передышку" перед следующим праздником! Поэтому предлагаю срочно устроить себе разгрузочные дни. Тем более на такой случай есть замечательный, просто таки целебный рецепт", - написала Лилия.

Лимонный суп с индейкой

Ингредиенты:

  • 2 крыла или 1 небольшая голень индейки;
  • лавровый лист 1 шт.
  • черный перец горошинами 7 шт.
  • лимон 1 шт.
  • луковица средняя 1 шт.
  • морковь средняя 2 шт.
  • сельдерей 2 шт.
  • белое сухое вино 70 мл.
  • замороженный зеленый горошек 200 грамм
  • соль и молотый перец (по вкусу)
  • масло

Способ приготовления:

1. Крылья, лавровый лист, перец горошинами положите в кастрюлю и залейте 1,8 л воды. Доведите до кипения и варите пока мясо не станет мягким (это где-то час).

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2. Между тем срежьте с лимона 4-5 длинных полосок цедры. Выложите 1 столовую ложку лимонного сока и положить в бек.

3. Морковь, сельдерей и лук нарежьте кубиками.

4. 2 столовых ложки масла добавляем на дно. Положите туда овощи и жарьте, помешивая, где-то минут 7-8, чтобы появилась золотая корочка.

5. Далее додайте к овощам цедру, лимонный сок и вино, готовим, помешивая, еще около 2-3 минут.

6. Из бульона вынимаем мясо, а сам бульон вливаем к овощам и варим еще 15 минут. Мясо отделяем от костей и нарезаем на кусочки. Мясо и горошек добавляем к супу и варим еще 5 минут.

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7. Когда суп готов - убираем с него кусочки цедры. А каждую порцию украшаем ломтиком лимона. И еще - если горошка замороженного нет, можете взять консервированный, но не варить его, а добавить в уже готовый суп.

Ранее Лилия Ребрик поделилась рецептом ароматного глинтвейна.

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Рецепты, Лилия Ребрик.

Автор:

Телеграф
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