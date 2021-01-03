"Передышка" перед Рождеством: Лилия Ребрик поделилась рецептом легкого супа с индейкой

Украинская актриса и ведущая утренней программы на телеканале Украина "Ранок з Україною" Лилия Ребрик, которая недавно показала свои архивные фото с Дедом Морозом, поделилась легким рецептом лимонного супа с индейкой, который поможет "разгрузить" желудок к следующему Рождеству.
"Что вы уже - поели все свои Оливье и шубу? Бутерброды с красной икрой уже испортились? Есть несколько дней на "передышку" перед следующим праздником! Поэтому предлагаю срочно устроить себе разгрузочные дни. Тем более на такой случай есть замечательный, просто таки целебный рецепт", - написала Лилия.
Лимонный суп с индейкой
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Крылья, лавровый лист, перец горошинами положите в кастрюлю и залейте 1,8 л воды. Доведите до кипения и варите пока мясо не станет мягким (это где-то час).
2. Между тем срежьте с лимона 4-5 длинных полосок цедры. Выложите 1 столовую ложку лимонного сока и положить в бек.
3. Морковь, сельдерей и лук нарежьте кубиками.
4. 2 столовых ложки масла добавляем на дно. Положите туда овощи и жарьте, помешивая, где-то минут 7-8, чтобы появилась золотая корочка.
5. Далее додайте к овощам цедру, лимонный сок и вино, готовим, помешивая, еще около 2-3 минут.
6. Из бульона вынимаем мясо, а сам бульон вливаем к овощам и варим еще 15 минут. Мясо отделяем от костей и нарезаем на кусочки. Мясо и горошек добавляем к супу и варим еще 5 минут.
7. Когда суп готов - убираем с него кусочки цедры. А каждую порцию украшаем ломтиком лимона. И еще - если горошка замороженного нет, можете взять консервированный, но не варить его, а добавить в уже готовый суп.
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