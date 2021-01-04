Простой рецепт вкусного рождественского кекса

Настало время готовить традиционный рождественский кекс, от которого вся семья будет в восторге.

Ингредиенты:

4 яйца;

100 г сахара;

115 г растительного масла;

300 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. корицы;

1/4 ч. л. имбиря;

100 г теплого молока;

50-100 г цукатов, ягод, изюма, орехов.

Для глазури:

вода;

сахарная пудра.

Приготовление:

Холодные яичные белки взбить до устойчивой пены. Добавить сахар, желтки и растительное масло. Все смешать миксером.

В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и специи. Добавить сухие ингредиенты к яичной смеси, чередуя с молоком.

Ягоды и орехи присыпать немножко мукой (чтобы равномерно распределились в тесте). Добавить цукаты, ягоды, орехи, изюм в тесто. И осторожно перемешать.

Форму для выпекание смазать маслом и вылить тесто в форму.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (деревянная шпажка при погружении в тесто должно быть сухой и чистой).

Охладить и украсить глазурью.

Для глазури сахарную пудру смешать с водой (должна быть консистенция густой сметаны).

Приятного аппетита!

Автор: Яна Мосийчук