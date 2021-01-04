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Простой рецепт вкусного рождественского кекса

Простой рецепт вкусного рождественского кекса
17:43 Сегодня Телеграф

Настало время готовить традиционный рождественский кекс, от которого вся семья будет в восторге.

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 115 г растительного масла;
  • 300 г муки;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 1/4 ч. л. имбиря;
  • 100 г теплого молока;
  • 50-100 г цукатов, ягод, изюма, орехов.

Для глазури:

  • вода;
  • сахарная пудра.

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Приготовление:

Холодные яичные белки взбить до устойчивой пены. Добавить сахар, желтки и растительное масло. Все смешать миксером.

В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и специи. Добавить сухие ингредиенты к яичной смеси, чередуя с молоком.

Ягоды и орехи присыпать немножко мукой (чтобы равномерно распределились в тесте). Добавить цукаты, ягоды, орехи, изюм в тесто. И осторожно перемешать.

Форму для выпекание смазать маслом и вылить тесто в форму.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (деревянная шпажка при погружении в тесто должно быть сухой и чистой).

Охладить и украсить глазурью.

Для глазури сахарную пудру смешать с водой (должна быть консистенция густой сметаны).

Приятного аппетита!

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Автор: Яна Мосийчук

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Рецепты, Рождество, Кекс.

Автор:

Телеграф
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