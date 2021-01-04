Простой рецепт вкусного рождественского кекса

Настало время готовить традиционный рождественский кекс, от которого вся семья будет в восторге.
Ингредиенты:
Для глазури:
Приготовление:
Холодные яичные белки взбить до устойчивой пены. Добавить сахар, желтки и растительное масло. Все смешать миксером.
В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и специи. Добавить сухие ингредиенты к яичной смеси, чередуя с молоком.
Ягоды и орехи присыпать немножко мукой (чтобы равномерно распределились в тесте). Добавить цукаты, ягоды, орехи, изюм в тесто. И осторожно перемешать.
Форму для выпекание смазать маслом и вылить тесто в форму.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (деревянная шпажка при погружении в тесто должно быть сухой и чистой).
Охладить и украсить глазурью.
Для глазури сахарную пудру смешать с водой (должна быть консистенция густой сметаны).
Приятного аппетита!
Автор: Яна Мосийчук