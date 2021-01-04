Как приготовить кутью на Рождество: 7 рецептов праздничного блюда

7 января православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. А 6 января отмечается Сочельник, который также называют Святым вечером.

По традиции на праздничном столе должно быть 12 постных блюд, главное из которых - кутья. Именно с нее и начинается трапеза. Считается, что чем богаче кутья, тем больше счастья и достатка ждет семью в новом году. Поэтому рецептов праздничной каши насчитывается большое количество.

«Телеграф» предлагает Вашему вниманию 7 интересных рецептов праздничной кутьи.

Ингредиенты для каждого варианта вы можете увидеть в картинке ниже:

Кутья из риса с орехами и сухофруктами

Подготавливаем продукты для кутьи: рис, курагу, изюм без косточек, сушеный кизил, очищенные грецкие орехи. Промываем и заливаем кипятком.

Помещаем рис в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения. После закипания промываем, откинув на сито.

Снова выкладываем рис в кастрюлю, заливаем водой (большим количеством), солим и варим рис до готовности (около 20 минут на малом огне, под крышкой). Когда рис будет готов, промываем его.

Грецкие орехи слегка подсушиваем на горячей сковороде (2-3 минут будет достаточно). Потом орехи ломаем на небольшие кусочки. Сухофрукты обсушиваем (можно воспользоваться бумажным полотенцем). Курагу и кизил нарезаем.

Теперь соединяем вместе рис, курагу, изюм, кизил и орехи. По желанию добавляем сахар или мед. Все перемешиваем.

Кутья из риса, с сухофруктами и грецкими орехами готова.

Рождественская кутья из перловой крупы, с узваром

Перловую крупу хорошо промыть и замочить в воде на 6 часов или на ночь. Потом перловку нужно снова хорошо помыть, залить водой в соотношении 1 часть крупы на 2 части воды. Варить перловку 20-25 минут, до мягкости. После закипания посолить. (Если нет времени на замачивание крупы, то тогда нужно увеличить количество воды и варить приблизительно 40 минут.)

Сваренную крупу отбросить на дуршлаг, чтобы с неё стекла вся лишняя жидкость, если такая осталась.

Для узвара хорошо промыть сухофрукты, залить их водой и варить 30 минут. Затем подсластить сахаром или мёдом. Сахар можно добавлять на любом этапе приготовления узвара, а вот мёд - только в тёплый узвар (приблизительно 40 градусов), в горячем узваре мёд потеряет свои полезные свойства. Дать узвару настояться 2-3 часа.

Мак залить водой (200 мл) и варить на умеренном огне без кипения 20 минут. Если в маке осталась вода, отбросить его на дуршлаг, чтобы жидкость стекла. Перебить мак блендером или пропустить через мясорубку, или растолочь с сахаром в ступке.

Изюм залить кипятком на 10 минут. Обсушить изюм бумажными полотенцами.

Орехи крупно порубить, обжарить на сковороде. По желанию очистить орехи от шелухи, которая после обжаривания хорошо отходит.

В перловую крупу добавить мёд или сахар по вкусу. Туда же отправить перетёртый мак, изюм и орехи. Часть изюма и орехов оставить для украшения.

Кутью можно подавать, украсив сверху изюмом, орехами и мёдом, а можно залить узваром, кто как больше любит.

Кутья из риса с миндалем и изюмом

Для приготовления кутьи прежде всего нужно перебрать и тщательно промыть рис. Залить его водой, довести до кипения, откинуть на сито, снова облить холодной водой.

Положить в кастрюлю, залить водой. Довести до кипения, посолить. Варить в большом количестве воды до мягкости (10-15 минут). Откинуть на сито и остудить.

Миндаль ошпарить, очистить от шелухи, порубить или истолочь. Изюм промыть и ошпарить кипятком.

В посуду, предназначенной под кутью выложить миндаль. Добавить сахарный песок, по желанию подлить немного холодной кипяченой воды. Размешать, соединить с приготовленным рисом, а также вымытым, ошпаренным и обсушенным изюмом без косточек.

Перемешать, обровнять с боков, сгладить верх, слегка посыпать сахарным песком и подать.

Отдельно, в соуснике или в стаканчиках можно подать молоко.

Кутья из риса, с апельсиновым соком

Рис хорошо промываем, пересыпаем в кастрюлю, в которой будем варить. Заливаем апельсиновым соком. Перемешиваем, ставим на огонь и варим до готовности.

Фундук и миндаль жарим на сухой сковородке или в микроволновке, до готовности. Готовый миндаль нарезаем небольшими кусочками, так же нарезаем и фундук. Пересыпаем всё в тарелку.

Курагу нарезаем небольшими кусочками. Измельчаем чернослив.

В готовый рис высыпаем изюм, курагу, чернослив, измельчённый фундук, миндаль, мед и хорошо перемешиваем.

Рождественская кутья из риса готова. Она получается очень вкусной благодаря апельсиновому соку, вкус необычный, с небольшой кислинкой. Попробуйте приготовить, Вам понравится.

Кутья на Рождество, из пшеницы

Для приготовления кутьи из пшеницы на Рождество зерна пшеницы заливаем холодной водой и оставляем на ночь набухать. Затем воду сливаем, пшеницу хорошо промываем.

Добавляем к пшенице воду в соотношении 1:2 (500 мл). Варим пшеницу до готовности, приблизительно 1-1,5 часа.

Обжаренные грецкие орехи рубим ножом. Мак и изюм заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут.

К мёду добавляем тёплую воду (0,5 стакана) и перемешиваем до растворения мёда.

Сливаем воду с мака и изюма. К маку добавляем немного медового сиропа. Измельчаем мак погружным блендером. (Также можно измельчить мак при помощи ступки или мясорубки.)

Сваренную пшеницу промываем холодной водой, сливаем воду при помощи сита. Высыпаем пшеницу в миску. Добавляем к пшенице медовый сироп, мак, изюм и грецкие орехи. Перемешиваем.

Пшеничная кутья на Рождество готова.

Кутья из пшеницы с маком

400 г пшеницы перебрать, промыть. Вскипятить 2,5 л воды. Включить духовку. Пшеницу всыпать в кипяток. Пшеницу довести до кипения. Далее откинуть на дуршлаг (или сито), облить холодной водой. Подготовленную пшеницу сложить в кастрюлю (или горшок), залить холодной водой, вскипятить. Посолить.

Кастрюлю плотно закрыть крышкой и поставить в духовку (180 градусов), чтобы упрела до мягкости (около 30-40 минут). После этого вынуть и остудить.

Вскипятить чайник.

Между тем вымыть 1 стакан мака, обдать его кипятком, а затем холодной водой. Воду слить. Мак выложить в ступку. Истолочь в ступке, пока не разотрутся зернышки и масса не побелеет, добавить 0,5 стакана сахарного песка или 100 г меда, при желании немного соли. Перемешать.

Тщательно смешать подготовленный мак с пшеницей. Если кутья окажется густа, подлить немного остывшей воды, в которой варилась пшеница. Или можно разбавить кутью узваром.

Кутья из пшеницы с маком готова.

Кутья из пшеницы (в мультиварке)

Пшеницу промываем, высыпаем в чашу мультиварки, заливаем водой (на 1 часть пшеницы - 5 частей воды), солим и ставим в мультиварку на режим "Тушение" на 2,5 часа. Если у вас пшеница пропаренная, то ставим на режим "Каша" на 30-40 минут.

Мак и изюм заливаем кипятком. Мак накрываем, чтобы лучше разбух. Орехи измельчаем ножом, либо в ступке.

Когда мак набухнет (минимум через час, но можно и тогда, когда пшеница будет почти готова), сливаем с него воду, добавляем чайную ложку сахара, перетираем мак с помощью ступки до появления макового молока. С изюма тоже сливаем воду.

В мед добавляем немного кипятка, чтобы он стал более жидким.

Когда пшеничная каша будет готова, добавляем к ней мед, изюм, орехи и мак. Хорошенько перемешиваем кутью.

Рождественская кутья из пшеницы (в мультиварке) готова.

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