Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)
Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)

Как приготовить кутью на Рождество: 7 рецептов праздничного блюда

Как приготовить кутью на Рождество: 7 рецептов праздничного блюда
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф

7 января православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. А 6 января отмечается Сочельник, который также называют Святым вечером.

По традиции на праздничном столе должно быть 12 постных блюд, главное из которых - кутья. Именно с нее и начинается трапеза. Считается, что чем богаче кутья, тем больше счастья и достатка ждет семью в новом году. Поэтому рецептов праздничной каши насчитывается большое количество.

«Телеграф» предлагает Вашему вниманию 7 интересных рецептов праздничной кутьи.

Ингредиенты для каждого варианта вы можете увидеть в картинке ниже:

Кутья из риса с орехами и сухофруктами

Подготавливаем продукты для кутьи: рис, курагу, изюм без косточек, сушеный кизил, очищенные грецкие орехи. Промываем и заливаем кипятком.

Помещаем рис в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения. После закипания промываем, откинув на сито.

Снова выкладываем рис в кастрюлю, заливаем водой (большим количеством), солим и варим рис до готовности (около 20 минут на малом огне, под крышкой). Когда рис будет готов, промываем его.

Грецкие орехи слегка подсушиваем на горячей сковороде (2-3 минут будет достаточно). Потом орехи ломаем на небольшие кусочки. Сухофрукты обсушиваем (можно воспользоваться бумажным полотенцем). Курагу и кизил нарезаем.

Теперь соединяем вместе рис, курагу, изюм, кизил и орехи. По желанию добавляем сахар или мед. Все перемешиваем.

Кутья из риса, с сухофруктами и грецкими орехами готова.

Рождественская кутья из перловой крупы, с узваром

Перловую крупу хорошо промыть и замочить в воде на 6 часов или на ночь. Потом перловку нужно снова хорошо помыть, залить водой в соотношении 1 часть крупы на 2 части воды. Варить перловку 20-25 минут, до мягкости. После закипания посолить. (Если нет времени на замачивание крупы, то тогда нужно увеличить количество воды и варить приблизительно 40 минут.)

Сваренную крупу отбросить на дуршлаг, чтобы с неё стекла вся лишняя жидкость, если такая осталась.

Для узвара хорошо промыть сухофрукты, залить их водой и варить 30 минут. Затем подсластить сахаром или мёдом. Сахар можно добавлять на любом этапе приготовления узвара, а вот мёд - только в тёплый узвар (приблизительно 40 градусов), в горячем узваре мёд потеряет свои полезные свойства. Дать узвару настояться 2-3 часа.

Мак залить водой (200 мл) и варить на умеренном огне без кипения 20 минут. Если в маке осталась вода, отбросить его на дуршлаг, чтобы жидкость стекла. Перебить мак блендером или пропустить через мясорубку, или растолочь с сахаром в ступке.

Изюм залить кипятком на 10 минут. Обсушить изюм бумажными полотенцами.

Орехи крупно порубить, обжарить на сковороде. По желанию очистить орехи от шелухи, которая после обжаривания хорошо отходит.

В перловую крупу добавить мёд или сахар по вкусу. Туда же отправить перетёртый мак, изюм и орехи. Часть изюма и орехов оставить для украшения.

Кутью можно подавать, украсив сверху изюмом, орехами и мёдом, а можно залить узваром, кто как больше любит.

Кутья из риса с миндалем и изюмом

Для приготовления кутьи прежде всего нужно перебрать и тщательно промыть рис. Залить его водой, довести до кипения, откинуть на сито, снова облить холодной водой.

Положить в кастрюлю, залить водой. Довести до кипения, посолить. Варить в большом количестве воды до мягкости (10-15 минут). Откинуть на сито и остудить.

Миндаль ошпарить, очистить от шелухи, порубить или истолочь. Изюм промыть и ошпарить кипятком.

В посуду, предназначенной под кутью выложить миндаль. Добавить сахарный песок, по желанию подлить немного холодной кипяченой воды. Размешать, соединить с приготовленным рисом, а также вымытым, ошпаренным и обсушенным изюмом без косточек.

Перемешать, обровнять с боков, сгладить верх, слегка посыпать сахарным песком и подать.

Отдельно, в соуснике или в стаканчиках можно подать молоко.

Кутья из риса, с апельсиновым соком

Рис хорошо промываем, пересыпаем в кастрюлю, в которой будем варить. Заливаем апельсиновым соком. Перемешиваем, ставим на огонь и варим до готовности.

Фундук и миндаль жарим на сухой сковородке или в микроволновке, до готовности. Готовый миндаль нарезаем небольшими кусочками, так же нарезаем и фундук. Пересыпаем всё в тарелку.

Курагу нарезаем небольшими кусочками. Измельчаем чернослив.

В готовый рис высыпаем изюм, курагу, чернослив, измельчённый фундук, миндаль, мед и хорошо перемешиваем.

Рождественская кутья из риса готова. Она получается очень вкусной благодаря апельсиновому соку, вкус необычный, с небольшой кислинкой. Попробуйте приготовить, Вам понравится.

Кутья на Рождество, из пшеницы

Для приготовления кутьи из пшеницы на Рождество зерна пшеницы заливаем холодной водой и оставляем на ночь набухать. Затем воду сливаем, пшеницу хорошо промываем.

Добавляем к пшенице воду в соотношении 1:2 (500 мл). Варим пшеницу до готовности, приблизительно 1-1,5 часа.

Обжаренные грецкие орехи рубим ножом. Мак и изюм заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут.

К мёду добавляем тёплую воду (0,5 стакана) и перемешиваем до растворения мёда.

Сливаем воду с мака и изюма. К маку добавляем немного медового сиропа. Измельчаем мак погружным блендером. (Также можно измельчить мак при помощи ступки или мясорубки.)

Сваренную пшеницу промываем холодной водой, сливаем воду при помощи сита. Высыпаем пшеницу в миску. Добавляем к пшенице медовый сироп, мак, изюм и грецкие орехи. Перемешиваем.

Пшеничная кутья на Рождество готова.

Кутья из пшеницы с маком

400 г пшеницы перебрать, промыть. Вскипятить 2,5 л воды. Включить духовку. Пшеницу всыпать в кипяток. Пшеницу довести до кипения. Далее откинуть на дуршлаг (или сито), облить холодной водой. Подготовленную пшеницу сложить в кастрюлю (или горшок), залить холодной водой, вскипятить. Посолить.

Кастрюлю плотно закрыть крышкой и поставить в духовку (180 градусов), чтобы упрела до мягкости (около 30-40 минут). После этого вынуть и остудить.

Вскипятить чайник.

Между тем вымыть 1 стакан мака, обдать его кипятком, а затем холодной водой. Воду слить. Мак выложить в ступку. Истолочь в ступке, пока не разотрутся зернышки и масса не побелеет, добавить 0,5 стакана сахарного песка или 100 г меда, при желании немного соли. Перемешать.

Тщательно смешать подготовленный мак с пшеницей. Если кутья окажется густа, подлить немного остывшей воды, в которой варилась пшеница. Или можно разбавить кутью узваром.

Кутья из пшеницы с маком готова.

Кутья из пшеницы (в мультиварке)

Пшеницу промываем, высыпаем в чашу мультиварки, заливаем водой (на 1 часть пшеницы - 5 частей воды), солим и ставим в мультиварку на режим "Тушение" на 2,5 часа. Если у вас пшеница пропаренная, то ставим на режим "Каша" на 30-40 минут.

Мак и изюм заливаем кипятком. Мак накрываем, чтобы лучше разбух. Орехи измельчаем ножом, либо в ступке.

Когда мак набухнет (минимум через час, но можно и тогда, когда пшеница будет почти готова), сливаем с него воду, добавляем чайную ложку сахара, перетираем мак с помощью ступки до появления макового молока. С изюма тоже сливаем воду.

В мед добавляем немного кипятка, чтобы он стал более жидким.

Когда пшеничная каша будет готова, добавляем к ней мед, изюм, орехи и мак. Хорошенько перемешиваем кутью.

Рождественская кутья из пшеницы (в мультиварке) готова.

Ранее, «Телеграф» делился легким рецептом кекса к праздничному столу на Рождество.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Рождество, Сочельник, Кутья.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Налоги на недвижимость 2021: сколько придется заплатить владельцам больших домов
02 «Совсем уже оборзели»: в Чернигове ветеран АТО осадила дерзкую сепаратистку (видео)
03 Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером
04 Странная смерть украинки в Турции: выяснились резонансные подробности
05 Появилось видео, как выглядел бы Донецк, если бы не приход "русского мира"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь