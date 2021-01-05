Победитель «Мастер Шеф» поделился рецептом постного борща

Вкусный борщ можно приготовить не только с мясом. Без него он получается ничуть не хуже, а если взять один секретный ингредиент вкус становится просто удивительным.

Евгений Клопотенко поделился рецептом постного борщ с вяленой грушей.

«Вы не представляете, сколько вкуса можно извлечь из этого небольшого сморщился плода и насколько он идеально дополняет украинский борщ» - говорит Клопотенко.

Если вы до сих пор не пробовали это сочетание, то обязательно приготовьте борщ по этому рецепту.

Ингредиенты:

2 л воды;

1 свекла;

1 шт. лука;

1 морковь;

2 шт. картофеля;

1 ст. л сахара,

2 ст. л томатной пасты;

2 шт. груши (вяленая);

лавровый лист;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л подсолнечного масла;

соль и перец.

Приготовление:

Для приготовления блюда тщательно помойте свеклу, разогрейте духовку до 165 градусов, отправьте свекла запекаться в течение 90 минут. Холодную свеклу, почистите от кожуры, натрите на крупной терке. Капусту нарежьте тонкой соломкой.

Грушу нарежьте тонкими ломтиками.

Морковь помойте, натрите на крупной терке. Лук очистите, нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду на подсолнечном масле обжарьте лук, морковь в течение 3 минут, добавьте тертую свеклу и еще тушите несколько минут.

Картофель очистите, нарежьте кубиками. В кастрюле с водой варите картофель, добавьте лавровый лист, доведите до кипения. Далее добавьте капусту, соль, перец, обжаренную морковь с луком, грушу, измельченный чеснок, перемешайте, варите 10 минут до готовности.

Выложите на тарелку, задекорируйте ломтиками груши.

Приятного аппетита!!!

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