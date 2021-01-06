Победитель «Мастер Шеф» поделился оригинальными рецептами рождественской кутьи

Новый год прошел, на пороге Рождество, которое празднуют в ночь с 6 на 7 января. В рождественский Сочельник вся семья собирается в кругу и готовит 12 постных блюд, главным из которых является кутья.
Традиционно кутью готовят из вареного зерна пшеницы, меда, маковых семян, грецкого ореха и изюма. Однако шеф-повар Евгений Клопотенко внес немного модификаций в традиционный рецепт.
Кутья из перловки с клюквой
Ингредиенты:
250-300 г перловой крупы
50 г сушеной клюквы
сок половины лимона
50 г мака
30 г изюма
50 г грецких орехов
1 ст. л. Меда
Приготовление:
Перловую крупу нужно промыть, замочить в холодной воде и оставить на ночь при комнатной температуре.
Мак залейте кипятком на 30 минут, чтобы он набух. Затем процедите через сито и перетрите в ступе или в блендере.
В емкости перемешайте все ингредиенты, добавьте лимонного сока с медом. Оставьте кутью настояться как минимум 30 минут.
Кутья из пшеницы
Ингредиенты:
1 стакан пшеницы
4 стакана воды
50 г сливочного масла, или 2 ст. л. подсолнечного масла
2-3 ст. л. меда
2 ст. л. мака
1 горсть грецких орехов
100 г кураги
1 горсть изюма
1 лимон
1 см корня имбиря
Приготовление:
Стакан пшеницы нужно залить 4 стаканами воды и оставить на ночь, чтобы набухла. На следующий день слейте воду и снова залейте 4 стаканами воды. Теперь варите ее 1:00 на маленьком огне до готовности. Если после готовности пшеницы еще останется вода, то ее нужно слить.
В теплую кашу положите 50 г сливочного масла, чтобы вкус пшеницы был более насыщенным. Если готовите постную кутью, замените на 2 ст. л. подсолнечного масла.
100 г кураги нарежьте кубиками. Если курага твердая, то предварительно запарьте ее в кипятке на 5 минут. Добавьте порезанную курагу вместе с изюмом к каше.Туда же насыпьте 2 ст. л. мака и натрите 1 см корня имбиря.
Порубите горсть грецких орехов и добавьте их в смесь. Перемешайте кашу.
Натрите цедру лимона на мелкой терке и добавьте ее вместе с 2-3 ст. л. меда.
Сбрызните смесь 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью настаиваться в холодильнике минимум на 2:00.
Кутья из булгур с лаймом
Ингредиенты:
250-300 г булгура
50 г клюквы
сок одного лайма
50 г мака
30 г изюма
50 г грецких орехов
1 ст. л. меда
Приготовление:
Отварите булгур до готовности. Это займет примерно 15 минут времени. Переложите готовую крупу в дуршлаг, промойте холодной водой и дайте воде стечь.
Залейте мак кипятком на 30 минут, чтобы он набух. Процедите через сито и перетрите в ступе или в чаше блендера.
В небольшой емкости смешайте все ингредиенты, перемешайте, добавьте меда и сока лайма. Оставьте кутью настояться минимум 30 минут.
Ранее, «Телеграф» делился рецептом постного борща с грушей от Евгения Клопотенка.