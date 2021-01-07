Как сделать идеальные сырники: три «волшебных» лайфхака

Сырники – это отличный вариант для завтрака. Однако не у всех получается сделать их такими идеальными, как показывают в кино. А по сути то рецепт сырников очень простой.

Диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Инстаграм поделилась тремя лайфхаками, которые помогут Вам добиться идеальных сырников.

Лайфхак 1 : Все говорят брать сухой̆ творог, однако диетолог советует брать 5%. Также использовать сахарную пудру вместо сахара. Это помогает, чтобы сырники не расползались.

Лайфхак 2: Протирайте творог через сито. Именно так мы получим сырники, а не жареный̆ творог.

Лайфхак 3: Формируйте сырники стаканом. Берете кусок творога, делаете маленький кружок и вращаете его внутри стакана, посыпанного мукой, либо прокручивайте по лезвию широкого ножа.

Также, диетолог добавила три рецепта сырников, которые точно получатся.

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