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Как сделать идеальные сырники: три «волшебных» лайфхака

Как сделать идеальные сырники: три «волшебных» лайфхака
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Сырники – это отличный вариант для завтрака. Однако не у всех получается сделать их такими идеальными, как показывают в кино. А по сути то рецепт сырников очень простой.

Диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Инстаграм поделилась тремя лайфхаками, которые помогут Вам добиться идеальных сырников.

  • Лайфхак 1: Все говорят брать сухой̆ творог, однако диетолог советует брать 5%. Также использовать сахарную пудру вместо сахара. Это помогает, чтобы сырники не расползались.

  • Лайфхак 2: Протирайте творог через сито. Именно так мы получим сырники, а не жареный̆ творог.

  • Лайфхак 3: Формируйте сырники стаканом. Берете кусок творога, делаете маленький кружок и вращаете его внутри стакана, посыпанного мукой, либо прокручивайте по лезвию широкого ножа.

Также, диетолог добавила три рецепта сырников, которые точно получатся.

Ранее, «Телеграф» писал о легком рецепте кекса к праздничному столу.

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Все по теме:

Рецепты, Творог, Сырники.

Автор:

Телеграф
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