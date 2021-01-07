Прекрасная разгрузка после праздничных застолий: рецепт "Винегрета" от судьи "Мастер Шефа"

После новогодних праздников никому не помешает небольшая разгрузочка. Лиза Глинская поделилась рецептом очень легкого овощного салата «Винегрет», который понравится всей семье.
«Предлагаю приготовить этот легкий и простой салат по моему семейному рецепту» - написала Лиза на своем ютуб-канале.
Ингредиенты:
600 г свеклы;
300 г моркови;
300 г картофеля;
1/2 шт. лука;
подсолнечного масла;
200 г соленых огурцов;
300 г квашеной капусты;
соль.
Приготовление:
Отварите в подсоленной воде картофель, морковь и свеклу.
Нарежьте свеклу кубиком, добавьте растительное масло, перемешайте.
Нарежьте кубиком картофель, морковь, огурцы и лук, перемешайте.
Добавьте капусту, перемешайте. Посолите.
Приятного аппетита!
Ранее, «Телеграф» писал о рецепте вкусной постновогодей ухи от Лизы Глинской.