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Прекрасная разгрузка после праздничных застолий: рецепт "Винегрета" от судьи "Мастер Шефа"

Прекрасная разгрузка после праздничных застолий: рецепт "Винегрета" от судьи "Мастер Шефа"
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

После новогодних праздников никому не помешает небольшая разгрузочка. Лиза Глинская поделилась рецептом очень легкого овощного салата «Винегрет», который понравится всей семье.

«Предлагаю приготовить этот легкий и простой салат по моему семейному рецепту» - написала Лиза на своем ютуб-канале.

Ингредиенты:

  • 600 г свеклы;

  • 300 г моркови;

  • 300 г картофеля;

  • 1/2 шт. лука;

  • подсолнечного масла;

  • 200 г соленых огурцов;

  • 300 г квашеной капусты;

  • соль.

Приготовление:

Отварите в подсоленной воде картофель, морковь и свеклу.

Нарежьте свеклу кубиком, добавьте растительное масло, перемешайте.

Нарежьте кубиком картофель, морковь, огурцы и лук, перемешайте.

Добавьте капусту, перемешайте. Посолите.

Приятного аппетита!

Ранее, «Телеграф» писал о рецепте вкусной постновогодей ухи от Лизы Глинской.

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Все по теме:

Рецепт, Салат, Винегрет, Лиза Глинская.

Автор:

Телеграф
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