Судья "Мастер Шеф" поделился необычным рецептом заварных вареников с творогом (фото, видео)

Украинский шеф-повар, а также судья кулинарного проекта на телеканале СТБ "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился необычным рецептом заварных вареников с творогом на вишневом соке.
Какие ингредиенты понадобятся и как приготовить вкусное блюдо - Ярославский рассказал на своей странице в Инстаграме.
"Повторяю рецепт, давно уже был и далеко. Я делал с творогом и даже без яйца - это оооочень вкусно", - заверяет известный кулинар.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
"Смешиваю в сотейнике сок, сахар, сливочное масло довожу до кипения, бросаю 100 г муки, снимаю с огня и замешиваю горячее тесто. Даю ему чуть остыть и домешиваю оставшиеся 75 г муки.
У вас может взять чуть больше - зависит от муки и смотрите по ощущениям.
Даю тесту отдохнуть 20 минут под пленкой.
Тонко раскатываю скалкой и формочкой вырезаю кружочки - на них кладу начинку и залепливаю тесто, и варю в кипящей воде с добавлением соли 3 минуты.
Далее на сковороде нагреваю кусочек сливочного масла с сахаром и оставшейся вишней, помещаю готовые вареники - прямо из кастрюли - вместе с ними попадёт чуток воды - довожу до кипения и подаю.
А теперь самое интересное:
Вы можете приготовить заварное тесто на вареники на молоке или воде, или молоко с водой - пропорции и схема приготовления теста практически такая же.
У Вас может пойти чуть больше муки. В случае молока - возьмите меньше сливочного масла.
Годятся любые начинки, для такого теста идеально ещё мясные и из потрошков с луком.
Такие вареники можно замораживать! Но варятся только в воде".
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