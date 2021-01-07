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Четверг, 07.01.2021
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Судья "Мастер Шеф" поделился необычным рецептом заварных вареников с творогом (фото, видео)

Судья "Мастер Шеф" поделился необычным рецептом заварных вареников с творогом (фото, видео)
16:58 Сегодня Телеграф

Украинский шеф-повар, а также судья кулинарного проекта на телеканале СТБ "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился необычным рецептом заварных вареников с творогом на вишневом соке.

Какие ингредиенты понадобятся и как приготовить вкусное блюдо - Ярославский рассказал на своей странице в Инстаграме.

"Повторяю рецепт, давно уже был и далеко. Я делал с творогом и даже без яйца - это оооочень вкусно", - заверяет известный кулинар.

Ингредиенты:

  • 150 г сок из Вишни с/м
  • 175 г муки
  • 25 г сахар
  • 20 г сливочного масла
  • Соль для варки
  • Начинка (творог с сахаром и чуть масла и сахара для "соуса")
  • Сок - 150 г вышло из 400 г замороженной вишни

Способ приготовления:

"Смешиваю в сотейнике сок, сахар, сливочное масло довожу до кипения, бросаю 100 г муки, снимаю с огня и замешиваю горячее тесто. Даю ему чуть остыть и домешиваю оставшиеся 75 г муки.

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У вас может взять чуть больше - зависит от муки и смотрите по ощущениям.

Даю тесту отдохнуть 20 минут под пленкой.

Тонко раскатываю скалкой и формочкой вырезаю кружочки - на них кладу начинку и залепливаю тесто, и варю в кипящей воде с добавлением соли 3 минуты.

Далее на сковороде нагреваю кусочек сливочного масла с сахаром и оставшейся вишней, помещаю готовые вареники - прямо из кастрюли - вместе с ними попадёт чуток воды - довожу до кипения и подаю.

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А теперь самое интересное:

  • тесто на самом деле плотное и приятное, не липнет и очень мягкое после варки. - на залепливайте туго начинку - это тесто не растягивается при варке;
  • рецепт на 26-30 вареников - диаметр моей формы 7 см;
  • представьте вареники на вишневом соке с уткой. Вы можете в этом тесте сделать шедевры и удивить близких.

Вы можете приготовить заварное тесто на вареники на молоке или воде, или молоко с водой - пропорции и схема приготовления теста практически такая же.

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У Вас может пойти чуть больше муки. В случае молока - возьмите меньше сливочного масла.

Годятся любые начинки, для такого теста идеально ещё мясные и из потрошков с луком.

Такие вареники можно замораживать! Но варятся только в воде".

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился необычными рецептами традиционной кутьи.

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Все по теме:

Рецепты, Владимир Ярославский, Мастер-шеф.

Автор:

Телеграф
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