Скачать
Пятница, 08.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
От локдауна пострадают все в Украине, пока власти боятся решать саму проблему - эксперт
От локдауна пострадают все в Украине, пока власти боятся решать саму проблему - эксперт
Молитесь, чтобы Янукович молчал: Добкин нарастил влияние в Харькове после Кернеса
Молитесь, чтобы Янукович молчал: Добкин нарастил влияние в Харькове после Кернеса
Умерла звезда "Полицейской академии"
Умерла звезда "Полицейской академии"

С гречкой и мясом: рецепт бигоса от Евгения Клопотенко (видео)

С гречкой и мясом: рецепт бигоса от Евгения Клопотенко (видео)
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Победитель 5 сезона кулинарного телепроекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить бигос с гречкой, квашеной капустой и мясом.

Рецептом известный кулинар поделился на своем YouTube-канале.

"Обожаю бигос с гречкой и мясом за простоту и скорость приготовления. Всего минут 25 - и на столе прекрасное самостоятельное блюдо, которым можно накормить большую компанию. Квашеная капуста придает вкус легкой кислинки, сливочное масло делает гречку насыщенной и вкусной, а зира дает невероятный аромат. В общем, одни плюсы!" - описал блюдо Евгений.

Порции: 4-6.

Время подготовки: 5 минут.

Время приготовления: 25 минут

Ингредиенты:

  • 1-2 шт. куриного филе
  • 300 г гречки
  • 300 г квашеной капусты
  • 600-700 мл воды
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ч.л. зиры
  • по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

1. Помойте и зачистите 1-2 куриных филе от пленок и лишнего жира. Нарежьте мясо одинаковыми средними кубиками.

Судья "Мастер Шеф" поделился необычным рецептом заварных вареников с творогом (фото, видео)
Судья "Мастер Шеф" поделился необычным рецептом заварных вареников с творогом (фото, видео)Читать полностью

2. Переложите курицу в форму для запекания с высокими бортиками. Всыпьте в форму 300 г гречки.

3. Выложите в форму 300 г квашеной капусты и аккуратно распределите по всей форме.

4. Добавьте 50 г сливочного масла, распределяя между ингредиентами и смазывая края формы.

5. Влейте в форму 600-700 мл воды, добавьте 1 ч.л. зиры, посолите и поперчите по вкусу.

6. Запекайте бигос в духовке 20-30 минут при температуре 220 градусов до момента, пока гречка не поглотит всю воду. Готовое блюдо перемешайте.

Приятного аппетита!

Ранее украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептами вкусной рождественской кутьи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Евгений Клопотенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
02 В Украине назвали организатора подпольной VIP-вакцинации и показали фото вакцины
03 Пашинян и Алиев накалили обстановку в Карабахе: что там творится 8 января
04 35-летняя женщина обвинила подростка-собутыльника в изнасиловании: подробности истории
05 Трамп резко дал заднюю после провала в США: что он сказал в видеообращении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сторонники чувствуют себя преданными: как уловки Трампа раскололи США
Сторонники чувствуют себя преданными: как уловки Трампа раскололи США
Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео)
Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео)
От удара вырвало двигатель: в Киеве на ровном месте случилась жуткая авария (фото и видео)
От удара вырвало двигатель: в Киеве на ровном месте случилась жуткая авария (фото и видео)
Здоровье украинцев не повод для информационной войны: Степанов о производстве российских вакцин (видео)
Здоровье украинцев не повод для информационной войны: Степанов о производстве российских вакцин (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь