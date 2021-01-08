С гречкой и мясом: рецепт бигоса от Евгения Клопотенко (видео)

Победитель 5 сезона кулинарного телепроекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить бигос с гречкой, квашеной капустой и мясом.

Рецептом известный кулинар поделился на своем YouTube-канале.

"Обожаю бигос с гречкой и мясом за простоту и скорость приготовления. Всего минут 25 - и на столе прекрасное самостоятельное блюдо, которым можно накормить большую компанию. Квашеная капуста придает вкус легкой кислинки, сливочное масло делает гречку насыщенной и вкусной, а зира дает невероятный аромат. В общем, одни плюсы!" - описал блюдо Евгений.

Порции: 4-6.

Время подготовки: 5 минут.

Время приготовления: 25 минут

Ингредиенты:

1-2 шт. куриного филе

300 г гречки

300 г квашеной капусты

600-700 мл воды

50 г сливочного масла

1 ч.л. зиры

по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

1. Помойте и зачистите 1-2 куриных филе от пленок и лишнего жира. Нарежьте мясо одинаковыми средними кубиками.

2. Переложите курицу в форму для запекания с высокими бортиками. Всыпьте в форму 300 г гречки.

3. Выложите в форму 300 г квашеной капусты и аккуратно распределите по всей форме.

4. Добавьте 50 г сливочного масла, распределяя между ингредиентами и смазывая края формы.

5. Влейте в форму 600-700 мл воды, добавьте 1 ч.л. зиры, посолите и поперчите по вкусу.

6. Запекайте бигос в духовке 20-30 минут при температуре 220 градусов до момента, пока гречка не поглотит всю воду. Готовое блюдо перемешайте.

Приятного аппетита!

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