Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Появилось видео падения самолета Boeing 737 над Индонезией
Появилось видео падения самолета Boeing 737 над Индонезией
Локдаун по-украински: лучшие шутки на злобу дня
Локдаун по-украински: лучшие шутки на злобу дня
Под Николаевом сгорела нефтебаза, расследуют диверсию (фото и видео)
Под Николаевом сгорела нефтебаза, расследуют диверсию (фото и видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)

"Уходит" на раз-два: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом еврейской закуски на праздничный стол (видео)

"Уходит" на раз-два: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом еврейской закуски на праздничный стол (видео)
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Украинский кулинар и победительница одного из самых популярных кулинарных проектов на телевидении "Мастер Шеф-2" Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить легкий винегрет для разгрузки после обильных застолий, поделилась рецептом вкусной еврейской закуски, которая готовится "быстро и очень легко и "уходит" со стола на раз-два".

Новый видеоурок кулинарный эксперт выложила на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для еврейской закуски:

  • 270 г плавленого сыра
  • 2 вареных яйца
  • 40-50 г майонеза (1 ст. л. с горкой)
  • 2 зубчика чеснока (или по вкусу)
  • 5-7 г белого хрена (1 ч. л.)
  • 50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.)
  • соль (по вкусу)

С гречкой и мясом: рецепт бигоса от Евгения Клопотенко (видео)

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца на мелкой терке.

2. Удалите из чеснока сердцевину, выдавите чеснок в сырно-яичную массу.

3. Добавьте хрен и майонез.

4. Доведите до вкуса солью, перемешайте.

5. Измельчите грецкие орехи.

6. Сформируйте из массы шарики и обваляйте в ореховой крошке.

Еще больше рецептов Лизы Глинской в материалах "Телеграфа":

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Праздники, Лиза Глинская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На лыжных курортах нет коронавируса? Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе
02 Россия превратила Крым в военную базу, и не планирует останавливаться
03 Лыжи и селфи ближе людской боли: Зеленского упрекнули в "удачном" выборе времени отпуска
04 Прояснилась дальнейшая судьба ребенка, выброшенного матерью из окна в Киеве
05 Добкин назвал причину ссоры с Кернесом: "Он отнекивался, но я попал в яблочко"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Перед захватом Капитолия Трамп &quot;решал&quot; итоги выборов, а его семья счастливо смеялась (видео)
Перед захватом Капитолия Трамп "решал" итоги выборов, а его семья счастливо смеялась (видео)
В больнице Одессы умер мужчина, которого высадили с инсультом из маршрутки: детали
В больнице Одессы умер мужчина, которого высадили с инсультом из маршрутки: детали
В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета: на борту были десятки человек
В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета: на борту были десятки человек
Чай и домашний пирог: стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения
Чай и домашний пирог: стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь