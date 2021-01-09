"Уходит" на раз-два: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом еврейской закуски на праздничный стол (видео)

Украинский кулинар и победительница одного из самых популярных кулинарных проектов на телевидении "Мастер Шеф-2" Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить легкий винегрет для разгрузки после обильных застолий, поделилась рецептом вкусной еврейской закуски, которая готовится "быстро и очень легко и "уходит" со стола на раз-два".

Новый видеоурок кулинарный эксперт выложила на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для еврейской закуски:

270 г плавленого сыра

2 вареных яйца

40-50 г майонеза (1 ст. л. с горкой)

2 зубчика чеснока (или по вкусу)

5-7 г белого хрена (1 ч. л.)

50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.)

соль (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца на мелкой терке.

2. Удалите из чеснока сердцевину, выдавите чеснок в сырно-яичную массу.

3. Добавьте хрен и майонез.

4. Доведите до вкуса солью, перемешайте.

5. Измельчите грецкие орехи.

6. Сформируйте из массы шарики и обваляйте в ореховой крошке.

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