"Уходит" на раз-два: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом еврейской закуски на праздничный стол (видео)

Украинский кулинар и победительница одного из самых популярных кулинарных проектов на телевидении "Мастер Шеф-2" Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить легкий винегрет для разгрузки после обильных застолий, поделилась рецептом вкусной еврейской закуски, которая готовится "быстро и очень легко и "уходит" со стола на раз-два".
Новый видеоурок кулинарный эксперт выложила на своем YouTube-канале.
Ингредиенты для еврейской закуски:
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, яйца на мелкой терке.
2. Удалите из чеснока сердцевину, выдавите чеснок в сырно-яичную массу.
3. Добавьте хрен и майонез.
4. Доведите до вкуса солью, перемешайте.
5. Измельчите грецкие орехи.
6. Сформируйте из массы шарики и обваляйте в ореховой крошке.
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