Буковинский рецепт мамалыги от ведущей "Ранку з Україною" Лилии Ребрик (фото)

Украинская актриса и телеведущая, родом из Черновцов, Лилия Ребрик, которая поздравила своих поклонников с Рождеством, поделилась буковинским рецептом традиционной мамалыги - круто заваренной каши из кукурузной муки.

"Без чего мы не обошлись на праздничном столе? Конечно, без Буковинской мамалыги! Для нас это блюдо - традиционное, а для кого-то круто заваренная каша из кукурузной муки - настоящая экзотика!" - написала Лилия на своей личной странице в Инстаграме.

Способ приготовления:

1. Вскипятите 2,5 стакана воды, бросьте в нее щепотку кукурузной муки, проследите, чтобы не образовывались комочки. Посолите.

2. В кипящую воду понемногу высыпайте стакан кукурузной муки (это очень важно: именно муки, а не крупы!!).

3. Перемешивайте до готовности деревянной ложкой (или палкой): "Мы готовим где-то минут 15 на маленьком огне".

4. Переверните мамалыгу на деревянную поверхность.

"Чтобы соблюсти традиции - порежьте нитью! Если сделаете это ножом - ничего не произойдет. Подавать лучше с овечьей брынзой на терке, с тушеным мясом с соусом, со шкварками или с белыми грибами в сметане. А еще лучше - со всем вместе, как ели на этих праздниках мы!" - поделилась телеведущая.

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