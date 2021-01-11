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"На вкус очень секси": Клопотенко поделился рецептом грибного крем-супа (видео)

"На вкус очень секси": Клопотенко поделился рецептом грибного крем-супа (видео)
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram Евгений Клопотенко

Украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен, телеведущий, а также победитель 5 сезона телепроекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко любит баловать своих поклонников кулинарными рецептами как традиционных, так и авторских блюд.

Так, на своей официальной странице в Инстаграме кулинар представил вкусный рецепт грибного крем-супа.

"Грибной крем-суп. Выглядит не секси. На вкус очень секси. Вроде все просто и понятно: шампиньоны, картофель, лук, сливки. Но я добавил немного сушеных белых грибов, и все, взрыв. Оторваться от супа невозможно. Чертова магия", - шутливо описал процесс приготовления крем-супа Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 200г шампиньонов;
  • 10 г сушеных белых грибов;
  • 3 картофелины;
  • половину лука;
  • 100-150 мл сливок.

Буковинский рецепт мамалыги от ведущей "Ранку з Україною" Лилии Ребрик (фото)

Способ приготовления:

Белые грибы отварите, все продукты, которые можно нарезать, нарежьте. Пожарьте. Затем взбейте со сливками. Плотность супа регулируйте с помощью молока или отвара из белых грибов (в таком случае, когда будете варить сушеные грибы, то добавьте в бульон корень сельдерея и лавровый лист. Соль и перец по вкусу.

 
 
 
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A post shared by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, какое вкусное блюдо из гречки, квашеной капусты и мяса можно приготовить у себя на кухне.

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Рецепты, Евгений Клопотенко.

Автор:

Телеграф
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