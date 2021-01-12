Просто и вкусно: Лиза Глинская поделилась рецептом паштета из копченой скумбрии (видео)

Украинский кулинар и победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф-2" Лиза Глинская активно ведет свою страницу в Инстаграм и канал на Ютубе, где делится со своими подписчиками различными рецептами - от легких закусок и салатов до сложных блюд.

12 января Лиза опубликовала новое виде, в котором рассказала, чем можно заменить уже приевшиеся бутерброды.

“Предлагаю вам приготовить простую, но в то же время оригинальную закуску - вкуснейший паштет из копченой скумбрии с паприкой на тостах. Пальчики оближете!” - написала Глинская.

Ингредиенты:

300 г скумбрии горячего копчения (мякоть, 1 шт.)

150 г крем-сыра (6 ст. л.)

1 ч. л. лимонного сока

1/3 ч. л. копченой паприки

1 вареное яйцо соль (по вкусу)

Приготовление:

1. Разберите рыбу на небольшие кусочки.

2. Добавьте крем-сыр, разомните.

3. Натрите и добавьте яйцо, перемешайте.

4. Добавьте паприку и лимонный сок, перемешайте.

5. Накройте пленкой, уберите в холодильник на несколько часов.

6. Достаньте из холодильника паштет, сделайте из него кнели и выложите их на тосты.

Приятного аппетита!

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