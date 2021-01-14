Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом приготовления самой сочной курицы

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме часто делится со своими подписчиками вкусными рецептами. 14 января он поделился рецептом приготовления вкусной, сочной курицы.
Также, повар раскрыл секрет того, как сохранить в продукте максимальное количество воды.
“Сам рецепт я подсмотрел у Хестон Блюменталь и добавил чуть своего опыта” - пишет Ярославский.
Ингридиенты:
Целая курица - 1.5кг
1.5л воды
60 граммов соли
Горчица
Соевый соус
Черный перец
Лимон
Приготовление:
Хорошо промываем курицу и удаляем внутренности. Растворяем соль в воде, и опускаем курицу полностью в раствор на 10-12 часов в холодильнике. Важно чтобы вся курица была полностью в рассоле.
Достаём курицу. Обсушиваем ее и натираем совсем немного горчицей с соевым соусом и растительным маслом - ну вообще чуть-чуть. Внутри тоже, но добавляя еще черный перец молотый. Во внутрь кладем лимон, предварительно проколотый ножом.
Разогреваем духовку на 95 градусов и ставим в нее курицу на 2.5 -3 часа.
Затем достаем и ставим ее на 45 минут просто в теплое место. Можно накрыть фольгой.
Разогреваем духовку на 260- 280 градусов и ставим курицу в духовку и доводим до румяной корочки поливая получившимся соком. На это уходит примерно 15-20 минут(курицу сверху можно чуть смазать сливочным маслом - будет более румяная)
Курица готова!
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