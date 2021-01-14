Скачать
Четверг, 14.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году
Турция начала массовую вакцинацию препаратом, который закупила и Украина (видео)
Турция начала массовую вакцинацию препаратом, который закупила и Украина (видео)
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
Назван лучший вратарь десятилетия
Назван лучший вратарь десятилетия

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом приготовления самой сочной курицы

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом приготовления самой сочной курицы
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме часто делится со своими подписчиками вкусными рецептами. 14 января он поделился рецептом приготовления вкусной, сочной курицы.

Также, повар раскрыл секрет того, как сохранить в продукте максимальное количество воды.

“Сам рецепт я подсмотрел у Хестон Блюменталь и добавил чуть своего опыта” - пишет Ярославский.

Ингридиенты:

  • Целая курица - 1.5кг

  • 1.5л воды

  • 60 граммов соли

  • Горчица

  • Соевый соус

  • Черный перец

  • Лимон

Приготовление:

Хорошо промываем курицу и удаляем внутренности. Растворяем соль в воде, и опускаем курицу полностью в раствор на 10-12 часов в холодильнике. Важно чтобы вся курица была полностью в рассоле.

Достаём курицу. Обсушиваем ее и натираем совсем немного горчицей с соевым соусом и растительным маслом - ну вообще чуть-чуть. Внутри тоже, но добавляя еще черный перец молотый. Во внутрь кладем лимон, предварительно проколотый ножом.

Разогреваем духовку на 95 градусов и ставим в нее курицу на 2.5 -3 часа.

Затем достаем и ставим ее на 45 минут просто в теплое место. Можно накрыть фольгой.

Разогреваем духовку на 260- 280 градусов и ставим курицу в духовку и доводим до румяной корочки поливая получившимся соком. На это уходит примерно 15-20 минут(курицу сверху можно чуть смазать сливочным маслом - будет более румяная)

Курица готова!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, “Телеграф” писал, как приготовить тоненькие блинчики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

Все по теме:

Рецепт, Курица, Владимир Ярославский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
02 На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
03 У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
04 В Украине ввели новые штрафы из-за масок: что важно знать и сколько придется заплатить
05 Продлят как минимум до конца 2021 года: появились неутешительные данные о сроках карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Землю накроют магнитные колебания: когда их ждать и как подготовиться
Землю накроют магнитные колебания: когда их ждать и как подготовиться
Новая цена газа для украинцев: как отреагировали в Нафтогазе
Новая цена газа для украинцев: как отреагировали в Нафтогазе
Трамп показался на видео после объявление импичмента
Трамп показался на видео после объявление импичмента
В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители
В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь