Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом приготовления самой сочной курицы

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме часто делится со своими подписчиками вкусными рецептами. 14 января он поделился рецептом приготовления вкусной, сочной курицы.

Также, повар раскрыл секрет того, как сохранить в продукте максимальное количество воды.

“Сам рецепт я подсмотрел у Хестон Блюменталь и добавил чуть своего опыта” - пишет Ярославский.

Ингридиенты:

Целая курица - 1.5кг

1.5л воды

60 граммов соли

Горчица

Соевый соус

Черный перец

Лимон

Приготовление:

Хорошо промываем курицу и удаляем внутренности. Растворяем соль в воде, и опускаем курицу полностью в раствор на 10-12 часов в холодильнике. Важно чтобы вся курица была полностью в рассоле.

Достаём курицу. Обсушиваем ее и натираем совсем немного горчицей с соевым соусом и растительным маслом - ну вообще чуть-чуть. Внутри тоже, но добавляя еще черный перец молотый. Во внутрь кладем лимон, предварительно проколотый ножом.

Разогреваем духовку на 95 градусов и ставим в нее курицу на 2.5 -3 часа.

Затем достаем и ставим ее на 45 минут просто в теплое место. Можно накрыть фольгой.

Разогреваем духовку на 260- 280 градусов и ставим курицу в духовку и доводим до румяной корочки поливая получившимся соком. На это уходит примерно 15-20 минут(курицу сверху можно чуть смазать сливочным маслом - будет более румяная)

Курица готова!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

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