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Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сыр Филадельфия в домашних условиях

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сыр Филадельфия в домашних условиях
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме любит побаловать своих подписчиков интересными рецептами. Один из своих кулинарных постов он посвятил рецепту сыра Филадельфия.

“Самый популярный рецепт прошлого карантина” - пишет Владимир с надеждой, что и в этот раз рецепт “залетит” в кулинарные книжки многих хозяюшек.

Ингредиенты:

  • 350г Греческий йогурт 10%

  • 270г не кислая сметана 20%

  • 5г соль

  • Марля, сито, миска

Приготовление:

Все ингредиенты просто смешиваете в миске. Марлю складываете в 4 раза, кладёте в сито, туда-же массу и аккуратно закрываете, чуть заворачивая края. Далее в холодильник, под пленку и небольшой пресс и через 12-18 часов у вас настоящий сыр.

Выход 315 грамм. Срок хранения 5 дней в холодильнике - далее он становится кислее.

Ярославский отмечает, что сметана должна быть минимум 20% жирности и термостатная. Йогурт берите не кислый, и точно также сметана - не кислая.

 
 
 
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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, “Телеграф” писал, как приготовить вкусную, сочную курицу по рецепту Владимира Ярославского.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Сыр, Мастер-шеф, Владимир Ярославсккий.
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