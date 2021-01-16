Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сыр Филадельфия в домашних условиях

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме любит побаловать своих подписчиков интересными рецептами. Один из своих кулинарных постов он посвятил рецепту сыра Филадельфия.
“Самый популярный рецепт прошлого карантина” - пишет Владимир с надеждой, что и в этот раз рецепт “залетит” в кулинарные книжки многих хозяюшек.
Ингредиенты:
350г Греческий йогурт 10%
270г не кислая сметана 20%
5г соль
Марля, сито, миска
Приготовление:
Все ингредиенты просто смешиваете в миске. Марлю складываете в 4 раза, кладёте в сито, туда-же массу и аккуратно закрываете, чуть заворачивая края. Далее в холодильник, под пленку и небольшой пресс и через 12-18 часов у вас настоящий сыр.
Выход 315 грамм. Срок хранения 5 дней в холодильнике - далее он становится кислее.
Ярославский отмечает, что сметана должна быть минимум 20% жирности и термостатная. Йогурт берите не кислый, и точно также сметана - не кислая.
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Ранее, “Телеграф” писал, как приготовить вкусную, сочную курицу по рецепту Владимира Ярославского.