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Простые рецепты голодной кутьи на Крещение 2021

Простые рецепты голодной кутьи на Крещение 2021
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф

Во вторник, 19 января, христиане отмечают большой праздник - Крещение Господне, а 18 января - канун праздника - Крещенский Сочельник, или Голодная кутья. Это день строгого поста.

Блюда на Крещенский Сочельник должны быть только постными. До первой зари наши предки воздерживались от пищи, но были разрешены такие блюда, как кутья, постный борщ, постные пирожки и вареники, а также компот из сухофруктов.

В Сочельник главное, чтобы еда была скромной, без излишеств. "Голодную" кутью обычно готовят из риса, меда и изюма. "Телеграф" поделится тремя рецептами кутьи, которые готовятся из риса, пшеницы и булгура.

Кутья из риса с орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

  • Рис - 1 стакан
  • Курага - 1 горсть
  • Изюм (без косточек) - 1 горсть
  • Кизил сушеный - 1 горсть
  • Орехи грецкие - 6-7 шт.
  • Сахар или мед (по желанию) - 1 ст. л. (по вкусу)
  • Соль - по вкусу

Кутья из риса с орехами и сухофруктами

Способ приготовления:

1. Подготавливаем продукты для кутьи: рис, курагу, изюм без косточек, сушеный кизил, очищенные грецкие орехи.

2. Курагу, изюм, кизил перебираем, оставляем только целые, без изъянов сухофрукты. Промываем и заливаем кипятком.

3. Рис промываем.

4. Помещаем рис в кастрюлю, заливаем водой. Доводим до кипения.

5. После закипания рис промываем, откинув на сито.

6. Снова выкладываем рис в кастрюлю, заливаем водой (большим количеством), солим и варим рис до готовности (около 20 минут на малом огне, под крышкой).

7. Грецкие орехи слегка подсушиваем на горячей сковороде (2-3 минут будет достаточно). Потом орехи ломаем на небольшие кусочки.

8. Сухофрукты обсушиваем (можно воспользоваться бумажным полотенцем). Курагу и кизил нарезаем.

9. Когда рис будет готов, промываем его.

Теперь соединяем вместе рис, курагу, изюм, кизил и орехи. По желанию добавляем сахар или мед. Все перемешиваем.

Кутья из булгура с грецкими орехами и медом

Ингредиенты:

  • Булгур - 200 г
  • Мак - 50 г
  • Грецкие орехи - 100 г
  • Изюм - 100 г
  • Ванильный сахар - 1 ст.л
  • Мед - 3 ст.л
  • Лимон - 1 ч.л
  • Вода - 400 мл

Кутья из булгура с грецкими орехами и медом

Способ приготовления:

1. Заливаем изюм кипятком на 10 минут, затем хорошо промывам и обсушиваем. Мак тоже заливаем кипятком и оставляем на 20 минут, затем промываем и процеживаем. Теперь мак нужно хорошо растереть в ступке и добавить при этом ванильный сахар.

2. Грецкие орехи подсушиваем в духовке или печи СВЧ и дробим, но не очень мелко.

3. Готовим булгур. Разогреваем в кастрюле немного сливочного, засыпаем булгур и тщательно перемешиваем. Добавляем 2 части кипятка и варим под крышкой 15 минут. Слегка остужаем, затем добавляем мед (по вкусу) и сок лимона.

4. Хорошо перемешиваем и добавляем мак, изюм и орехи, каждый раз тщательно перемешивая.

Кутья из пшеницы, мака и грецкими орехами

Ингредиенты:

  • 350 г пшеницы
  • 100 г мака
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г изюма
  • 2 ст. л. жидкого меда
  • Вода

Кутья из пшеницы, мака и грецкими орехами

Способ приготовления:

1. Пшеницу предварительно промываем и замачиваем в холодной воде на три часа. Затем варим на небольшом огне до готовности - чтобы она стала мягкой, но не разварилась.

2. Мак заливаем кипятком и оставляем на полчаса. Затем сливаем воду, а мак растираем до появления "молочка".

3. Изюм промываем, чистим орехи от скорлупы, немного подсушиваем в духовке и крупно рубим ножом.

4. В большой емкости смешиваем кашу, изюм, орехи и мед. Заливаем водой и размешиваем.

Также на Сочельник можно приготовить вкусный постный борщ, рецептом которого поделился кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Праздники, Крещение, Крещение Господне, Крещенский Сочельник.
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