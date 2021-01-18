Нежный паштет из печени по рецепту Евгения Клопотенко (видео)

Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко снова порадовал поклонников своего таланта.

На своем официальном YouTube-канале победитель пятого сезона "Мастер Шеф" рассказал, как вкусно приготовить нежный паштет из говяжьей печени, который идеально подойдет для утреннего аперитива.

"Обожаю паштеты и все, что с ними связано. Поэтому сегодня хочу поделиться с вами крутым рецептом паштета из говяжьей печени. Паштет по этому рецепту получится невероятно нежным, такого вы еще точно не пробовали. А все потому, что готовить печень мы будем не совсем привычным способом, а используя технику, подобную су-вид (готовка в вакууме - ред.)", - заинтриговал Евгений.

Паштет из говяжьей печени

Порции: 4-6

Время подготовки: 1-2 часа

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

400-450 г говяжьей печени

5 репчатые луковицы

2 зубчика чеснока

150 г сливочного масла (+50 г для обжаривания лука)

50 г сухого красного вина

1 лимон (сок одного лимона + 1 ст. л. для конфитюра)

соль, перец

несколько ломтиков багета (для подачи)

2 ст. л. грецких орехов рубленных (для подачи)

Способ приготовления:

1. Печень (400-450 г) зачистите от пленок и нарежьте одинаковыми кусочками на 3-4 части.

2. Оберните каждый кусочек печени пищевой пленкой достаточно герметично и плотно, чтобы внутрь не попадала вода.

3. Вскипятите в кастрюле воду. Подождите 5-7 минут после закипания и положите кусочки печени в воду, накройте крышкой. Оставьте так на 1 час. За это время печень должна приготовиться в импровизированной технике су-вид. Снимите пленку и разрежьте печень. Если она приготовилась и имеет ровный серо-розовый цвет без крови - приступайте к следующему шагу. Если по вашему мнению печень еще не приготовилась, то снова оберните ее пищевой пленкой и снова залейте водой.

4. Лук (5 шт.) Нарежьте полукольцами. Чеснок (2 зубчика) раздавите плоской стороной ножа. Пропустите на сковороде с 50 г сливочного масла до прозрачности и мягкости примерно 10 минут. Влейте 50 г вина и выпаривайте алкоголь в течение 10 минут, периодически помешивая содержимое сковороды.

5. Печень нарежьте более мелкими кусочками и переложите в чашу блендера или фуд-процессора.

Туда же переложите большую часть лука, примерно ¾. Добавьте 150 г мягкого сливочного масла и доведите вкус соком 1 лимона, солью и перцем. Перебить до состояния гладкого и равномерного паштета. Немного охладите в холодильнике для стабилизации консистенции. К оставшемуся на сковороде луку добавьте 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. лимонного сока, протушите до растворения сахара. Подавайте паштет из печени с ломтиками хрустящего багета и луковым конфитюром, посыпьте 2 ст. л. рубленых грецких орехов.

Ранее Евгений Клопотенко делился рецептами вкусного грибного крем-супа и аппетитного бигоса с гречкой и мясом.