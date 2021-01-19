Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Арест Навального может помешать Путину достроить "Северный поток-2", - эксперт
Арест Навального может помешать Путину достроить "Северный поток-2", - эксперт
Власть монополий: почему Кабмину пришлось вмешаться в историю с ценами на газ и что будет дальше
Власть монополий: почему Кабмину пришлось вмешаться в историю с ценами на газ и что будет дальше
Тарифы на газ снижаются с 1 февраля: появился документ
Тарифы на газ снижаются с 1 февраля: появился документ
Стало известно о новой неприятности у строителей "Северного потока-2" на участке в Германии
Стало известно о новой неприятности у строителей "Северного потока-2" на участке в Германии

"Плавающий остров": Лиза Глинская поделилась рецептом нежного французского десерта (видео)

"Плавающий остров": Лиза Глинская поделилась рецептом нежного французского десерта (видео)
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф

Победительница проекта "Мастер шеф-2" Лиза Глинская известна своей любовью к приготовлениям вкусных десертов, хотя только недавно кондитер делилась с подписчиками в Инстаграме рецептом паштета из копченой скумбрии.

На своем YouTube-канале Глинская опубликовала очередной видеоурок, в котором рассказала и показала, как приготовить популярный во Франции легкий и нежный десерт под названием Ile flottante (фр. Иль флотан - плавучий остров).

"Это заварной крем англез и нежная швейцарская меренга", - отметила кулинар.

Плавающий остров

Крем англез:

  • 300 мл сливок (1,2 стакана объемом 250 мл, жирность 30-35%)
  • 300 мл молока (1,2 стакана объемом 250 мл)
  • 1/2 стручка ванили
  • 100 г желтков (5 шт.)
  • 40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)

Приготовьте крем англез.

1. Смешайте желтки с сахаром.

2. Добавьте молоко, сливки, семена ванили, перемешайте.

3. Поставьте смесь на средний огонь, при постоянном помешивании, доведите до температуры 82-83С, или до появления первых пузырьков. Не доводите до кипения.

Нежный паштет из печени по рецепту Евгения Клопотенко (видео)

4. Снимите смесь с огня, процедите через сито. Накройте пленкой в контакт и уберите в холодильник на 8-10 часов.

Швейцарская меренга:

  • 150 г белка (5 шт.)
  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
  • цедра лимона
  • 1 ч. л. лимонного фреша

Приготовьте швейцарскую меренгу.

1. Снимите цедру с лимона, добавьте сахар, белок, лимонный фреш и перемешайте.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом селянского хлеба

2. Поставьте смесь на паровую баню, на медленном огне и при постоянном помешивании доведите до температуры 60-62С - сахар должен раствориться.

3. Снимите смесь с бани, процедите через сито.

4. Взбейте до устойчивых пиков.

Соберите десерт.

1. Налейте в глубокую миску крем англез, выложите сверху меренгу в виде острова.

2. Обожгите меренгу с помощью газовой горелки.

3. Задекорируйте ягодами, или орехами.

Интересные рецепты десертов от Лизы Глинской:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

Все по теме:

Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
02 РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали
03 Боевики "ЛНР" схватили двух братьев-украинцев
04 После откровенного интервью бывшая супруга Гогунского подает на актера в суд
05 Стало известно, как россиянам удалось купить "Лигу смеха"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как школьники будут учиться после локдауна: появилось объяснение
Как школьники будут учиться после локдауна: появилось объяснение
Знаний.net - родители в панике после первой недели дистанционного обучения
Знаний.net - родители в панике после первой недели дистанционного обучения
Найдены тела украинских моряков с судна &quot;Арвин&quot;
Найдены тела украинских моряков с судна "Арвин"
Друг принца Гарри разоткровенничался о последствиях «Мегзита»
Друг принца Гарри разоткровенничался о последствиях «Мегзита»
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь