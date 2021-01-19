"Плавающий остров": Лиза Глинская поделилась рецептом нежного французского десерта (видео)

Победительница проекта "Мастер шеф-2" Лиза Глинская известна своей любовью к приготовлениям вкусных десертов, хотя только недавно кондитер делилась с подписчиками в Инстаграме рецептом паштета из копченой скумбрии.

На своем YouTube-канале Глинская опубликовала очередной видеоурок, в котором рассказала и показала, как приготовить популярный во Франции легкий и нежный десерт под названием Ile flottante (фр. Иль флотан - плавучий остров).

"Это заварной крем англез и нежная швейцарская меренга", - отметила кулинар.

Плавающий остров

Крем англез:

300 мл сливок (1,2 стакана объемом 250 мл, жирность 30-35%)

300 мл молока (1,2 стакана объемом 250 мл)

1/2 стручка ванили

100 г желтков (5 шт.)

40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)

Приготовьте крем англез.

1. Смешайте желтки с сахаром.

2. Добавьте молоко, сливки, семена ванили, перемешайте.

3. Поставьте смесь на средний огонь, при постоянном помешивании, доведите до температуры 82-83С, или до появления первых пузырьков. Не доводите до кипения.

4. Снимите смесь с огня, процедите через сито. Накройте пленкой в контакт и уберите в холодильник на 8-10 часов.

Швейцарская меренга:

150 г белка (5 шт.)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

цедра лимона

1 ч. л. лимонного фреша

Приготовьте швейцарскую меренгу.

1. Снимите цедру с лимона, добавьте сахар, белок, лимонный фреш и перемешайте.

2. Поставьте смесь на паровую баню, на медленном огне и при постоянном помешивании доведите до температуры 60-62С - сахар должен раствориться.

3. Снимите смесь с бани, процедите через сито.

4. Взбейте до устойчивых пиков.

Соберите десерт.

1. Налейте в глубокую миску крем англез, выложите сверху меренгу в виде острова.

2. Обожгите меренгу с помощью газовой горелки.

3. Задекорируйте ягодами, или орехами.

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