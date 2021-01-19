"Плавающий остров": Лиза Глинская поделилась рецептом нежного французского десерта (видео)

Победительница проекта "Мастер шеф-2" Лиза Глинская известна своей любовью к приготовлениям вкусных десертов, хотя только недавно кондитер делилась с подписчиками в Инстаграме рецептом паштета из копченой скумбрии.
На своем YouTube-канале Глинская опубликовала очередной видеоурок, в котором рассказала и показала, как приготовить популярный во Франции легкий и нежный десерт под названием Ile flottante (фр. Иль флотан - плавучий остров).
"Это заварной крем англез и нежная швейцарская меренга", - отметила кулинар.
Плавающий остров
Крем англез:
Приготовьте крем англез.
1. Смешайте желтки с сахаром.
2. Добавьте молоко, сливки, семена ванили, перемешайте.
3. Поставьте смесь на средний огонь, при постоянном помешивании, доведите до температуры 82-83С, или до появления первых пузырьков. Не доводите до кипения.
4. Снимите смесь с огня, процедите через сито. Накройте пленкой в контакт и уберите в холодильник на 8-10 часов.
Швейцарская меренга:
Приготовьте швейцарскую меренгу.
1. Снимите цедру с лимона, добавьте сахар, белок, лимонный фреш и перемешайте.
2. Поставьте смесь на паровую баню, на медленном огне и при постоянном помешивании доведите до температуры 60-62С - сахар должен раствориться.
3. Снимите смесь с бани, процедите через сито.
4. Взбейте до устойчивых пиков.
Соберите десерт.
1. Налейте в глубокую миску крем англез, выложите сверху меренгу в виде острова.
2. Обожгите меренгу с помощью газовой горелки.
3. Задекорируйте ягодами, или орехами.
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