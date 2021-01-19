Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Индусов у нас не было: что говорят в киевском ЖЭКе про умершего на жутком морозе дворника
Индусов у нас не было: что говорят в киевском ЖЭКе про умершего на жутком морозе дворника
Как будут работать украинские ВУЗы после карантина: в Минобразования дали объяснение
Как будут работать украинские ВУЗы после карантина: в Минобразования дали объяснение
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа

Вкусный стейк по рецепту судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского (видео)

Вкусный стейк по рецепту судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского (видео)
Обновлено 20:25 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме поделился очередным вкусным рецептом. На этот раз кулинар рассказал, как правильно приготовить стейк.

“Обычно требуется правильное мясо! Это сухая или влажная выдержка и специально породы - обычно мясо называется мраморное” - пишет Владимир.

Приготовление:

Стейк должен быть нарезан 2.5-3.5 см толщиной. Чтобы блюдо получилось, нужно достать мясо из холодильника минимум за час до жарки️.

Солить стейк нужно уже на второй жарке - иначе мясо будет выделять много сока (перец в это же время).

Жарить стейк нужно на хорошо разогретом масле, с каждой из сторон по 2 раза, до румяной корочки. После, нужно выложить мясо в теплое место - например деревянная доска с фольгой на 10-15 минут (температура выравнивается, соки равномерно распространяются).

Затем снова разогреваем сковороду, кладем мясо, ароматные травы, чеснок и сливочное масло, солим перчим и доводим еще раз до румяной красивой ароматной корочки️. Соли и перца не нужно жалеть.

Также, Владимир отмечает, что если вы все сделали правильно, то стейк не будет “течь” на тарелке.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, “Телеграф” писал, как приготовить селянский хлеб по рецепту от Владимира Ярославского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 69

Все по теме:

Рецепт, Мясо, Стейк, Владимир Ярославский, Мастер-шеф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
02 В Украине введут очередной налог на авто: за что будем платить
03 С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
04 В Ровно кондуктор выгнала ребенка на мороз из-за "неправильных" денег: подробности скандала
05 РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Могут связать с КГБ, Моссадом, ЦРУ или Штази: подозреваемый дал прогноз делу об убийстве Шеремета
Могут связать с КГБ, Моссадом, ЦРУ или Штази: подозреваемый дал прогноз делу об убийстве Шеремета
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
Молодая мать вывела из огня троих детей, одного не успела: подробности трагедии под Одессой (фото)
Молодая мать вывела из огня троих детей, одного не успела: подробности трагедии под Одессой (фото)
Морские крокодилы, неудачная высадка на ледник и опасный прыжок в Макао: Леся Никитюк об опасных ситуациях во время съемок “Орла и решки”
Морские крокодилы, неудачная высадка на ледник и опасный прыжок в Макао: Леся Никитюк об опасных ситуациях во время съемок “Орла и решки”
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь