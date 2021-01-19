Вкусный стейк по рецепту судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского (видео)

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме поделился очередным вкусным рецептом. На этот раз кулинар рассказал, как правильно приготовить стейк.

“Обычно требуется правильное мясо! Это сухая или влажная выдержка и специально породы - обычно мясо называется мраморное” - пишет Владимир.

Приготовление:

Стейк должен быть нарезан 2.5-3.5 см толщиной. Чтобы блюдо получилось, нужно достать мясо из холодильника минимум за час до жарки️.

Солить стейк нужно уже на второй жарке - иначе мясо будет выделять много сока (перец в это же время).

Жарить стейк нужно на хорошо разогретом масле, с каждой из сторон по 2 раза, до румяной корочки. После, нужно выложить мясо в теплое место - например деревянная доска с фольгой на 10-15 минут (температура выравнивается, соки равномерно распространяются).

Затем снова разогреваем сковороду, кладем мясо, ароматные травы, чеснок и сливочное масло, солим перчим и доводим еще раз до румяной красивой ароматной корочки️. Соли и перца не нужно жалеть.

Также, Владимир отмечает, что если вы все сделали правильно, то стейк не будет “течь” на тарелке.

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