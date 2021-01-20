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От меда к сиропам: победительница "Мастер Шеф" рассказала, чем заменить сахар в десерте

От меда к сиропам: победительница "Мастер Шеф" рассказала, чем заменить сахар в десерте
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Сахар вреден для фигуры и здоровья, а искусственные подсластители порой калорийнее привычного рафинада.

Победительница второго сезона проекта "Мастер Шеф", и просто один из лучших кулинаров-кондитеров Украины Лиза Глинская рассказала своим подписчикам в Инстаграме, чем заменить сахар в десертах и выпечке, назвав его натуральные альтернативы.

  • Мед

Мед иногда можно использовать в выпечке, для гранолы, в сладких кашах, для оладий и блинов. А также делать кремы, муссы, желе с добавлением меда.

Если кого-то мед в выпечке смущает, можно взять сироп топинамбура или кленовый сироп.

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  • Сироп топинамбура

В тесто для блинов или сырников, в выпечку можно добавить сироп топинамбура (земляной груши). Он содержит полезные пектины и инулин, поэтому подойдет для диабетиков.

  • Кленовый сироп

Кленовый сироп - низкокалорийный. Сладость сиропу придает декстроза.

С кленовым сиропом можно подавать каши, мороженое, вафли, блины и оладьи, добавлять в чай, кофе, сладкие напитки, выпечку.

  • Сироп агавы

Сироп агавы внешне похож на мед, но более сладкий - в нем очень много фруктозы, он слаще сахара в 1,5 раза. А еще сироп не теряет полезных свойств при нагревании, поэтому подходит для выпечки.

 
 
 
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  • Финиковая паста (финики)

Подойдет для некоторых видов бисквита (например, шарлотки), кексов, маффинов, конфет, постного крема без сахара. Финиковую пасту можно приготовить самостоятельно, или купить финиковый сироп, но будьте внимательны: практически все финики, которые продаются у нас, пропитаны сахарным сиропом.

  • Банановое пюре

В бисквитах без яиц и кексах сахар можно заменить бананами или пюре других фруктов - например, яблочным. Почему в бисквитах без яиц - яйца без сахара не взобьются.

  • Фруктовые и ягодные соки

Подойдут для приготовления желе - используйте мандариновый, апельсиновый, клубничный, яблочный, абрикосовый. В них много глюкозы.

  • Стевия

Экстракт стевии можно использовать вместо сахара при приготовлении крема. Стевия во много раз слаще белого сахара.

  • Кокосовый сахар

У него высокая калорийность, но низкий гликемический индекс. Если ваш ребенок пьет чай с сахаром, то лучше добавить кокосовый.

 
 
 
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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Сахар, Рецепты, Кулинария, Лайфхаки, Лиза Глинская.
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