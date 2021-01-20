Просто и полезно: диетолог поделился рецептом банановых панкейков

Если вы любите неспешные домашние завтраки, то этот рецепт придется Вам по душе. Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме поделилась простым и полезным рецептом банановых панкейков.

Подавать их можно с фруктами или ягодами, дополнив медом или йогуртом.

Ингредиенты:

банан (очень крупный и спелый) - 2 шт.

овсяные хлопья - 90 г

яйцо куриное - 1 шт.

корица - 0,5 ч. л.

мед - 1 ч. л.

масло растительное - по необходимости

Способ приготовления:

Выложить овсяные хлопья в блендер и измельчить.

Добавить кусочки банана, яйцо и корицу. Взбить все до получения однородной консистенции.

Разогреть духовку до 220 С. Деко застелить пергаментом.

Выкладывайте ложкой приготовленное тесто на пергамент и запекайте панкейки до румяной корочки.

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