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Просто и полезно: диетолог поделился рецептом банановых панкейков

Просто и полезно: диетолог поделился рецептом банановых панкейков
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Если вы любите неспешные домашние завтраки, то этот рецепт придется Вам по душе. Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме поделилась простым и полезным рецептом банановых панкейков.

Подавать их можно с фруктами или ягодами, дополнив медом или йогуртом.

Ингредиенты:

  • банан (очень крупный и спелый) - 2 шт.

  • овсяные хлопья - 90 г

  • яйцо куриное - 1 шт.

  • корица - 0,5 ч. л.

  • мед - 1 ч. л.

  • масло растительное - по необходимости

Способ приготовления:

Выложить овсяные хлопья в блендер и измельчить.

Добавить кусочки банана, яйцо и корицу. Взбить все до получения однородной консистенции.

Разогреть духовку до 220 С. Деко застелить пергаментом.

Выкладывайте ложкой приготовленное тесто на пергамент и запекайте панкейки до румяной корочки.

Ранее, “Телеграф” писал, как приготовить французский десерт Иль флотан.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 125

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Рецепты, Светлана Фус, Панкейки.
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