Просто и полезно: диетолог поделился рецептом банановых панкейков

Если вы любите неспешные домашние завтраки, то этот рецепт придется Вам по душе. Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме поделилась простым и полезным рецептом банановых панкейков.
Подавать их можно с фруктами или ягодами, дополнив медом или йогуртом.
Ингредиенты:
банан (очень крупный и спелый) - 2 шт.
овсяные хлопья - 90 г
яйцо куриное - 1 шт.
корица - 0,5 ч. л.
мед - 1 ч. л.
масло растительное - по необходимости
Способ приготовления:
Выложить овсяные хлопья в блендер и измельчить.
Добавить кусочки банана, яйцо и корицу. Взбить все до получения однородной консистенции.
Разогреть духовку до 220 С. Деко застелить пергаментом.
Выкладывайте ложкой приготовленное тесто на пергамент и запекайте панкейки до румяной корочки.
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