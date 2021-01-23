Худеем к лету: 5 рецептов легких салатов

После новогоднего оливье все переходят на легкую пищу, чтобы быстрее избавиться лишних килограммов. Впрочем, пища должна быть не только низкокалорийной, но и полезной. Предлагаем вам пять вариантов простого и вкусного салата из свеклы.
Ингредиенты:
Приготовление:
Свеклу и яйца отварить, охладить и нарезать кубиками. Сыр также порезать кубиками. Все ингредиенты смешать. Добавить соль, перец и масло. Все перемешать. Сверху посыпать кунжутом. Приятного аппетита!
Ингредиенты:
Приготовление:
Свеклу запечь в духовке до готовности (внутри должен быть мягким). Охладить и натереть на крупной терке. Твердый сыр также натереть. Чеснок пропустить через пресс. Чернослив нарезать маленькими кусочками. Все смешать. Добавить соль и перец, а также масло. Сверху посыпать орехи. Приятного аппетита!
Ингредиенты:
Приготовление:
Свеклу отварить до готовности. Морковь очистить. Яблоко, морковь и вареную свеклу натереть на терке. Добавить йогурт по вкусу и хорошо перемешать. Можно наслаждаться!
Ингредиенты:
Приготовление:
Свеклу запечь или отварить до готовности. Охладить, очистить и нарезать кубиками. Чеснок пропустить через чеснодавку. Сыр также нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать, добавить специи и сметану. Перемешать. Готово!
Ингредиенты:
Приготовление:
Свеклу отварить. Охладить и натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами. Свеклу и лук смешать. Добавить горошек, лимонный сок, соль и перец и растительное масло. Перемешать и смаковать!
Автор: Яна Мосийчук