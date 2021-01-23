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Худеем к лету: 5 рецептов легких салатов

Худеем к лету: 5 рецептов легких салатов
06:48 Сегодня Телеграф

После новогоднего оливье все переходят на легкую пищу, чтобы быстрее избавиться лишних килограммов. Впрочем, пища должна быть не только низкокалорийной, но и полезной. Предлагаем вам пять вариантов простого и вкусного салата из свеклы.

Салат со свеклой и сыром

Салат со свеклой и сыром

Ингредиенты:

  • Свекла - 1 шт;
  • Твердый сыр - 50 г;
  • Яйцо - 1 шт; 
  • Растительное масло; 
  • Соль и перец по вкусу; 
  • Кунжут по вкусу.

Приготовление:

Свеклу и яйца отварить, охладить и нарезать кубиками. Сыр также порезать кубиками. Все ингредиенты смешать. Добавить соль, перец и масло. Все перемешать. Сверху посыпать кунжутом. Приятного аппетита!

Салат со свеклой и черносливом

Салат со свеклой и черносливом

Ингредиенты:

  • Свекла - 1 шт;
  • Твердый сыр - 50 г;
  • Чеснок - 1 зубок; 
  • Чернослив вяленый - 4-5 шт; 
  • Грецкие орехи - 20 г; 
  • Соль и перец по вкусу; 
  • Растительное масло.

Приготовление:

Свеклу запечь в духовке до готовности (внутри должен быть мягким). Охладить и натереть на крупной терке. Твердый сыр также натереть. Чеснок пропустить через пресс. Чернослив нарезать маленькими кусочками. Все смешать. Добавить соль и перец, а также масло. Сверху посыпать орехи. Приятного аппетита!

Салат с яблоком и йогуртом

Салат с яблоком и йогуртом

Ингредиенты:

  • Свекла - 1 шт;
  • Яблоко - 1 шт; 
  • Морковь (большая) - 1 шт; 
  • Йогурт без наполнителя.

Приготовление:

Свеклу отварить до готовности. Морковь очистить. Яблоко, морковь и вареную свеклу натереть на терке. Добавить йогурт по вкусу и хорошо перемешать. Можно наслаждаться!

Салат с чесноком

Салат с чесноком

Ингредиенты:

  • Свекла - 2 шт;
  • Чеснок - 1-2 зубчика; 
  • Твердый сыр - 50 г;
  • Сметана по вкусу; 
  • Перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Свеклу запечь или отварить до готовности. Охладить, очистить и нарезать кубиками. Чеснок пропустить через чеснодавку. Сыр также нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать, добавить специи и сметану. Перемешать. Готово!

Салат с горошком

Салат с горошком

Ингредиенты:

  • Свекла - 2 шт;
  • Горошек консервированный - 50-60 г; 
  • Лук - 1 шт; 
  • Сок лимона - 2 ч.л.; 
  • Соль, перец; 
  • Растительное масло.

Приготовление:

Свеклу отварить. Охладить и натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами. Свеклу и лук смешать. Добавить горошек, лимонный сок, соль и перец и растительное масло. Перемешать и смаковать!

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Автор: Яна Мосийчук

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Свекла, Рецепты, Салаты.
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