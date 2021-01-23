Худеем к лету: 5 рецептов легких салатов

После новогоднего оливье все переходят на легкую пищу, чтобы быстрее избавиться лишних килограммов. Впрочем, пища должна быть не только низкокалорийной, но и полезной. Предлагаем вам пять вариантов простого и вкусного салата из свеклы.

Салат со свеклой и сыром

Ингредиенты:

Свекла - 1 шт;

Твердый сыр - 50 г;

Яйцо - 1 шт;

Растительное масло;

Соль и перец по вкусу;

Кунжут по вкусу.

Приготовление:

Свеклу и яйца отварить, охладить и нарезать кубиками. Сыр также порезать кубиками. Все ингредиенты смешать. Добавить соль, перец и масло. Все перемешать. Сверху посыпать кунжутом. Приятного аппетита!

Салат со свеклой и черносливом

Ингредиенты:

Свекла - 1 шт;

Твердый сыр - 50 г;

Чеснок - 1 зубок;

Чернослив вяленый - 4-5 шт;

Грецкие орехи - 20 г;

Соль и перец по вкусу;

Растительное масло.

Приготовление:

Свеклу запечь в духовке до готовности (внутри должен быть мягким). Охладить и натереть на крупной терке. Твердый сыр также натереть. Чеснок пропустить через пресс. Чернослив нарезать маленькими кусочками. Все смешать. Добавить соль и перец, а также масло. Сверху посыпать орехи. Приятного аппетита!

Салат с яблоком и йогуртом

Ингредиенты:

Свекла - 1 шт;

Яблоко - 1 шт;

Морковь (большая) - 1 шт;

Йогурт без наполнителя.

Приготовление:

Свеклу отварить до готовности. Морковь очистить. Яблоко, морковь и вареную свеклу натереть на терке. Добавить йогурт по вкусу и хорошо перемешать. Можно наслаждаться!

Салат с чесноком

Ингредиенты:

Свекла - 2 шт;

Чеснок - 1-2 зубчика;

Твердый сыр - 50 г;

Сметана по вкусу;

Перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Свеклу запечь или отварить до готовности. Охладить, очистить и нарезать кубиками. Чеснок пропустить через чеснодавку. Сыр также нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать, добавить специи и сметану. Перемешать. Готово!

Салат с горошком

Ингредиенты:

Свекла - 2 шт;

Горошек консервированный - 50-60 г;

Лук - 1 шт;

Сок лимона - 2 ч.л.;

Соль, перец;

Растительное масло.

Приготовление:

Свеклу отварить. Охладить и натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами. Свеклу и лук смешать. Добавить горошек, лимонный сок, соль и перец и растительное масло. Перемешать и смаковать!

Автор: Яна Мосийчук