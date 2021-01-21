Судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский поделился авторским рецептом спагетти (видео)

Шеф-повар, ресторатор, судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграме опубликовал очередной рецепт. В этот раз кулинар поделился авторским рецептом приготовления спагетти карбонара.

“Вариантов этого блюда много” - пишет Ярославский.

Ингредиенты на одну большую порцию:

120г спагетти

70г панчетта или гуанчиале (но можно взять копченый бекон)

40-50г тертого сыра Пармезан

15г сливочного масла

1 яйцо

черный перец

30г куриного или овощного бульон.

Приготовление:

Отвариваем спагетти. Они должны быть чуть твердоваты и плотными внутри. После на сковороде обжариваем нарезанный панчетту и снимаем с огня. Останавливаем жар ложкой бульона и бросаем сливочное масло.

Отдельно смешиваем в супнице яйцо и пармезан, просто ложкой.

На сковородку добавляем черный перец, выливаем смесь яйца и размешиваем венчиком. Смесь становится теплой и однородной.

Дальше ставим сковороду на небольшой огонь и, постоянно помешивая венчиком нагреваем смесь. Процесс трудоемкий и требует навыков - важно не передержать яйцо.

Когда смесь стала как соус, отставляем сковородку в сторону и добавляем спагетти.

Владимир отмечает, что после того, как Вы достанете спагетти из воды, важно встряхнуть их от воды и подкидать 30 секунд в сетке - чтобы горячие изделие не «сварило» яйцо.

На сковороде хорошо вымешиваем пасту, можно периодически нагревать низ и снимать с огня, можно при необходимости добавить немного бульона, если спагетти много впитали.

Соль не надо - сыр и бекон дадут вам необходимое количество. Подавать сразу же.

Приятного аппетита!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

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