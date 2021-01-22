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Запеченные яблока с белым вином и сухофруктами: рецепт Ольги Сумской

Запеченные яблока с белым вином и сухофруктами: рецепт Ольги Сумской
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Сумской

Народная артистка Украины, а также ведущая кулинарного проекта "Смак дня" Ольга Сумская поделилась с поклонниками простым в приготовлении рецептом вкусного и полезного десерта, который идеально подойдет для занятых хозяюшек - запеченные яблоки с черносливом, курагой и белым вином.

Кадры со съемок актриса выставила на личной странице в Инстаграме.

 
 
 
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A post shared by Ольга Сумская (@olgasumska)

"Итак, готовим запеченные яблоки с черносливом и курагой с белым вином... Поэтому, почистим яблоки (голден), делаем луночки, начиняем черносливом (можно добавить грецкие орешки), обкладываем курагой и заливаем белым вином пополам с водой (150/150), добавив корицу и немного сахара (стевии)... Запекаем 30-40 мин... Ммммм! Это фантастика! Приятного аппетита!" - вот таким легким рецептом поделилась Ольга Сумская.

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Напомним, что ранее украинская артистка Ольга Сумская делилась рецептом фирменных котлет из куриного фарша.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

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Десерты, Рецепты, Ольга Сумская.
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