Запеченные яблока с белым вином и сухофруктами: рецепт Ольги Сумской

Народная артистка Украины, а также ведущая кулинарного проекта "Смак дня" Ольга Сумская поделилась с поклонниками простым в приготовлении рецептом вкусного и полезного десерта, который идеально подойдет для занятых хозяюшек - запеченные яблоки с черносливом, курагой и белым вином.

Кадры со съемок актриса выставила на личной странице в Инстаграме.

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"Итак, готовим запеченные яблоки с черносливом и курагой с белым вином... Поэтому, почистим яблоки (голден), делаем луночки, начиняем черносливом (можно добавить грецкие орешки), обкладываем курагой и заливаем белым вином пополам с водой (150/150), добавив корицу и немного сахара (стевии)... Запекаем 30-40 мин... Ммммм! Это фантастика! Приятного аппетита!" - вот таким легким рецептом поделилась Ольга Сумская.

Напомним, что ранее украинская артистка Ольга Сумская делилась рецептом фирменных котлет из куриного фарша.