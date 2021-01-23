Скачать
Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Что мешает Украине вернуть Донбасс военным путем
Что мешает Украине вернуть Донбасс военным путем
Школьник забавы ради залез на грузовой вагон в Одессе и получил мощный удар током: фото последствий
Школьник забавы ради залез на грузовой вагон в Одессе и получил мощный удар током: фото последствий
На каждого протестующего пять силовиков: видео массовых задержаний на митингах в поддержку Навального
На каждого протестующего пять силовиков: видео массовых задержаний на митингах в поддержку Навального
Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)
Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)

Утро должно начинаться с омлета: Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака (видео)

Утро должно начинаться с омлета: Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака (видео)
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram Евгения Клопотенко

Известный "Мастер Шеф", украинской кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежный французский омлет с сыром, который идеально подойдет для завтрака, или тогда, когда пожелает ваша душа.

Новое познавательное видео кулинар разместил на своем официальном YouTube-канале Ievgen Klopotenko.

"Идеальный утро должно всегда начинаться с идеального завтрака. Я считаю, что французский омлет вполне заслуживает того, чтобы называться таковым. Он нереально воздушный и нежный. На этот раз я решил добавить к классическому омлету еще и сыр. Получилось просто замечательно! Рекомендую вам приготовить такой омлет на завтрак - и ваш день точно будет классным", - написал Евгений.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 щепотка соли
  • 1-2 слайсы сыра
  • 25-30 грамм сливочного масла
  • перец молотый черный (по вкусу)
  • микс салатов или шпинат (для подачи)

Способ приготовления:

1. Яйца разбейте в миску и посолите. Веничком перемешайте до объединения желтков с белками и получения однородной смеси.

2. На сковороде растопите сливочное масло и вылейте аккуратно яичную смесь.

Судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский поделился авторским рецептом спагетти (видео)

3. Твердый сыр нарежьте тонкими полосками. Жарьте омлет 1 минуту и аккуратно подворачиваете его рулетом с помощью силиконовой или деревянной лопатки.

4. Готовый омлет подавайте сразу же с миксом салатов или шпинатом, приправив солью и свежемолотым черным перцем по вкусу. Вы можете использовать любую другую зелень или овощи в своей подачи: петрушку, укроп, томаты, огурцы, капусту.

Самые лучшие рецепты Евгения Клопотенко:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 265

Все по теме:

Рецепты, Евгений Клопотенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очередной шедевр": Дан Балан выпустил клип с финалисткой шоу "Голос країни" и покорил фанов (видео)
02 Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию
03 Украинцев нагло дурят с поставками газа: что важно знать
04 Кристина Асмус засветила грудь и подписала снимок похабными хештегами
05 Россию отшили в ПАСЕ из-за русского языка в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хлебная машина насмерть сбила женщину-пешехода в Киеве: эксклюзивные фото с места аварии
Хлебная машина насмерть сбила женщину-пешехода в Киеве: эксклюзивные фото с места аварии
Названы имена всех погибших на пожаре в доме престарелых в Харькове
Названы имена всех погибших на пожаре в доме престарелых в Харькове
Трамп нарушил молчание после окончания президентского срока
Трамп нарушил молчание после окончания президентского срока
Кристина Асмус засветила грудь и подписала снимок похабными хештегами
Кристина Асмус засветила грудь и подписала снимок похабными хештегами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь