Утро должно начинаться с омлета: Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака (видео)

Известный "Мастер Шеф", украинской кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежный французский омлет с сыром, который идеально подойдет для завтрака, или тогда, когда пожелает ваша душа.
Новое познавательное видео кулинар разместил на своем официальном YouTube-канале Ievgen Klopotenko.
"Идеальный утро должно всегда начинаться с идеального завтрака. Я считаю, что французский омлет вполне заслуживает того, чтобы называться таковым. Он нереально воздушный и нежный. На этот раз я решил добавить к классическому омлету еще и сыр. Получилось просто замечательно! Рекомендую вам приготовить такой омлет на завтрак - и ваш день точно будет классным", - написал Евгений.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Яйца разбейте в миску и посолите. Веничком перемешайте до объединения желтков с белками и получения однородной смеси.
2. На сковороде растопите сливочное масло и вылейте аккуратно яичную смесь.
3. Твердый сыр нарежьте тонкими полосками. Жарьте омлет 1 минуту и аккуратно подворачиваете его рулетом с помощью силиконовой или деревянной лопатки.
4. Готовый омлет подавайте сразу же с миксом салатов или шпинатом, приправив солью и свежемолотым черным перцем по вкусу. Вы можете использовать любую другую зелень или овощи в своей подачи: петрушку, укроп, томаты, огурцы, капусту.
Самые лучшие рецепты Евгения Клопотенко: