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Судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский поделился рецептом пончиков (видео)

Судья “Мастер Шеф” Владимир Ярославский поделился рецептом пончиков (видео)
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский продолжает баловать своих подписчиков в Инстаграм вкусными рецептами. Так, один из постов он решил посвятить сладкоежкам и рассказал, как приготовить пончики.

“Рецепт 100 раз проработан и результат успешно съеден!” - пишет Ярославский.

Ингредиенты:

  • 250г молоко

  • 1 яйцо

  • 50г сливочного масла

  • 3 ст. ложки сахара с горкой

  • 10г дрожжи сухие (25 живые)

  • щепотка соли

  • 450г муки

  • 1 ст. ложка коньяка

  • Растительное масло для жарки 500г

Приготовление:

В теплое молоко добавить сахар и сухие дрожжи. Дать активизироваться дрожжам 10-14 минут до образования пены. Добавить половину муки, замесить тесто и поставить в теплое место под пленкой. Когда хорошо подойдет, обмять, добавить яйцо, перемешать.

После добавить растопленное еще теплое сливочное масло и вымесить.

Вмешиваем оставшуюся муку и снова хорошо перемешиваем руками, заканчивая процесс на столе! При необходимости не бойтесь добавлять еще муки. Соль кладем во вторую часть муки.

Ярославский отмечает, что коньяк или водку можно вводить вместе с яйцом. Также для аромата можно воспользоваться ванильным сахаром - добавив 1 пакетик. Сливочное масло в рецепте можно заменить растительным. Тесто должно быть очень мягким, эластичным, но переставать прилипать к рукам. Важно не делать и слишком плотное тесто.

Далее: опять отправляем тесто под пленку и в теплое место - подойти. После нужно обмять и сформировать шарики, выложить на противень, немного приплюснуть и накрыть снова пленкой и дать подойти.

Разогреть растительное масло и аккуратно, с помощью лопатки снять пончик с листа и переложить в масло. Хорошо обжариваем с 2-х сторон до румяности. Держите среднюю температуру огня - если есть термометр 180 градусов, если есть фритюрница еще круче.

Попробуйте первый пончик - в середине он должен быть готов, если сыроват - уменьшите огонь.

Готовые пончики можно фаршировать вареньем или всем чем вам угодно с помощью кондитерского мешка. После всего посыпать сахарной пудрой.

 
 
 
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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, “Телеграф” писал, как приготовить вкусный омлет на завтрак по рецепту Евгения Клопотенка.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

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Рецепт, Владимир Ярославский, Пончики.
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