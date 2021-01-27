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Ребенок будет просить еще: Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный десерт из тыквы (видео)

Ребенок будет просить еще: Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный десерт из тыквы (видео)
Обновлено 20:37 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как легко можно обмануть нелюбителей тыквы.

В новом видео на YouTube-канале телеведущая поделилась простым рецептом вкусного десерта, а именно тыквенно-апельсинового пудинга, который понравится не только ребенку, но и взрослому сладкоежке.

"Вы или ваш ребенок не едите тыкву, потому что не нравится вкус, но знаете, что она очень полезна?! Знайте, что вкус тыквы можно перебить другими ингредиентами! " - написала Литвинова.

Ингредиенты:

  • Рис "Арборио" - 100 г.
  • Вода - 100 мл.
  • Молоко - 200 мл.
  • Тыква запечённая - 300 г.
  • Сок и цедра апельсина - 1 шт.
  • Яйца - 1 шт.
  • Соль - щепотка.
  • Мед - по вкусу.

Способ приготовления:

1. Помойте тыкву, очистите от кожуры, разрежьте пополам, заверните в фольгу, отправьте запекаться в духовку на 25-30 минут до готовности при 180 градусов.

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2. В кастрюле соедините молоко с кипятком, добавьте рис, варка на маленьком огне до готовности.

3. Помойте, очистите апельсин, натрите на крупной терке цедру, выжмите сок.

4. Очистите от кожуры банан, нарежьте кружочками.

5. Измельчите блендером запеченную тыкву в пюре, добавьте апельсиновый сок, цедру, яйцо, перемешайте до однородной консистенции.

6. Снимите кастрюлю с огня с рисовой кашей, влейте тыквенное пюре, добавьте ванильный сахар, перемешайте.

Выложите в тарелку пудинг, добавьте мед, украсьте кружочками банана. Приятного аппетита!

Если вы еще интересуетесь вкусными блюдами для детей - "Телеграф" предлагает ознакомиться с рецептом Лизы Глинской - сосиски в тесте.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Татьяна Литвинова.
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