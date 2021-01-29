Клопотенко поделился легким рецептом приготовления запеченной форели в духовке (видео)

Все гениальное - просто! Это утверждение отнес к своим кулинарным открытиям известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, рассказав, как легко и без лишних хлопот приготовить вкусную форель, запеченную в духовке с лимонным соком и луком пореем.

"Минимум продуктов и времени, чувствительная духовка, и никаких извращений не нужно. Рыба будет вкусной. Да, эта стерва самодостаточная и независимая, смиритесь с этим и не мучайте ее маринадами и другой фигней", - поделился Клопотенко на личной странице в Инстаграме.

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Легкий рецепт Евгения Клопотенко:

"Берете речную форель, шлепаете, посыпаете солью, поливаете лимоном и маслом, обматываете луком пореем и запекаете. 12-15 минут (при температуре 180 градусов), режим конвекции. В идеале, если у вас крутая духовка, и она разумно распределяет температуру. Это чтобы рыба равномерно пропеклась, покрылась секси корочкой, но внутри осталась нежной. А так все".

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