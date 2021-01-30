Довольно необычно, но очень вкусно: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом гречаников с растворимым кофе

Если мы заглянем в старые украинские кулинарные книги, то обязательно найдем там рецепт гречаников, говорит победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
Однако, оказывается, что это блюдо является популярным не только в Украине, но и польские, французские, немецкие и даже корейские повара готовят гречаники. Только у них они более тонкие и в основном сладкие.
Евгений Клопотенко предлагает приготовить гречаники по особому рецепту - с куриным фаршем и соусом на основе томатной пасты и яблока, а особый вкус соусу предоставит растворимый кофе.
"Довольно необычно, но очень вкусно, послевкусие соуса просто захватывает рецепторы в плен" - обещает кулинар.
Ингредиенты:
Для гречаников:
300 г куриного фарша
125 г гречки
50 г сала
250 мл воды
2 яйца
1/3 ч. л. черного молотого перца
3-4 ст. л. манки (Для панировки)
3-4 ст. л. подсолнечного масла
1/2 ч. л. соли
Для томатного соуса:
2-3 ст. л. томатной пасты
200 мл воды
3-4 зубчика чеснока
1/2 шт. перца (горького)
1 яблоко
1 ч. л. кофе (растворимого)
1 щепотка сахара
1 щепотка соли
Приготовление:
125 г гречневой крупы залить 250 мл воды, посолить по вкусу и варить на среднем огне в течение примерно 15 минут.
Порубить ножом 50 г сала. Когда гречка остынет, добавить к ней 300 г куриного фарша и измельченное сало. Немного посолить и поперчить. Основе для гречаников стоит придать форму, как на котлеты. Запанировать гречаники в манке.
Застелите противень пергаментом и смажьте его подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.
Для томатного соуса на крупной терке нужно натереть 1 яблоко. Переложите на сковороду вместе с 2-3 ст. л. томатной пасты и 200 мл воды.
Нарежьте тонкими слайсами ½ горького перца и добавьте в соус вместе с 1 щепоткой сахара и 1 щепоткой соли. Тушите 2-3 минуты и добавьте 1 ч. л. растворимого кофе. Перемешайте соус и доведите до нужной консистенции.
Подавайте готовые гречаники вместе с томатным соусом.
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