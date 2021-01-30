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Довольно необычно, но очень вкусно: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом гречаников с растворимым кофе

Довольно необычно, но очень вкусно: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом гречаников с растворимым кофе
08:01 Сегодня Телеграф Фото: klopotenko.com

Если мы заглянем в старые украинские кулинарные книги, то обязательно найдем там рецепт гречаников, говорит победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Однако, оказывается, что это блюдо является популярным не только в Украине, но и польские, французские, немецкие и даже корейские повара готовят гречаники. Только у них они более тонкие и в основном сладкие.

Евгений Клопотенко предлагает приготовить гречаники по особому рецепту - с куриным фаршем и соусом на основе томатной пасты и яблока, а особый вкус соусу предоставит растворимый кофе.

"Довольно необычно, но очень вкусно, послевкусие соуса просто захватывает рецепторы в плен" - обещает кулинар.

Ингредиенты:

Для гречаников:

  • 300 г куриного фарша

  • 125 г гречки

  • 50 г сала

  • 250 мл воды

  • 2 яйца

  • 1/3 ч. л. черного молотого перца

  • 3-4 ст. л. манки (Для панировки)

  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла

  • 1/2 ч. л. соли

Для томатного соуса:

  • 2-3 ст. л. томатной пасты

  • 200 мл воды

  • 3-4 зубчика чеснока

  • 1/2 шт. перца (горького)

  • 1 яблоко

  • 1 ч. л. кофе (растворимого)

  • 1 щепотка сахара

  • 1 щепотка соли

Приготовление:

125 г гречневой крупы залить 250 мл воды, посолить по вкусу и варить на среднем огне в течение примерно 15 минут.

Порубить ножом 50 г сала. Когда гречка остынет, добавить к ней 300 г куриного фарша и измельченное сало. Немного посолить и поперчить. Основе для гречаников стоит придать форму, как на котлеты. Запанировать гречаники в манке.

Застелите противень пергаментом и смажьте его подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

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Для томатного соуса на крупной терке нужно натереть 1 яблоко. Переложите на сковороду вместе с 2-3 ст. л. томатной пасты и 200 мл воды.

Нарежьте тонкими слайсами ½ горького перца и добавьте в соус вместе с 1 щепоткой сахара и 1 щепоткой соли. Тушите 2-3 минуты и добавьте 1 ч. л. растворимого кофе. Перемешайте соус и доведите до нужной консистенции.

Подавайте готовые гречаники вместе с томатным соусом.

Ранее, Евгений Клопотенко поделился легким рецептом приготовления запеченной форели в духовке с лимонным соком и луком пореем.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко, Гречаники.
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