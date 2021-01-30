Мандариновый пирог: вкуснейший десерт по рецепту Лизы Глинской (видео)

Один из лучших украинских кондитеров Лиза Глинская рассказала, как можно пополнить свой организм ценными витаминами в зимнюю пору, скушав вкусный заливной пирог с цитрусовыми.
На своем YouTube-канале победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф-2" опубликовала очередной видеоурок, в котором поделилась рецептом мандаринового пирога с мармеладом.
"Песочное тесто для основы, сметанная заливка и мандариновый мармелад...", - заинтриговала Глинская.
Заливной мандариновый пирог с мармеладом по рецепту Лизы Глинской
Песочная основа:
Приготовьте песочную основу.
1. Смешайте желток с сахаром.
2. Смешайте муку с разрыхлителем и солью.
3. Натрите масло на терке в муку, добавьте желтки с сахаром и замесите тесто.
4. Оберните тесто пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 10-15 минут.
Сметанная заливка:
Приготовьте сметанную заливку.
1. Снимите цедру с мандарина, добавьте яйцо, сахар, перемешайте.
2. Добавьте кукурузный крахмал и сметану, перемешайте.
Сформируйте пирог.
1. Разогрейте духовку до 180С.
2. Достаньте тесто из холодильника, выложите его в форму диаметром 20 см, формируя борта.
* Форму предварительно смажьте растительным или растопленным сливочным маслом.
3. Вылейте заливку сверху на тесто и отправьте выпекаться в разогретую духовку на 20-25 минут.
4. Достаньте пирог из духовки, дайте немного остыть.
Мандариновый мармелад:
Приготовьте мандариновый мармелад.
1. Почистите мандарин и разделите на дольки.
2. Дольки очистите от белых волокон, каждую дольку надрежьте изнутри, если есть косточки, уберите.
3. Смешайте воду, мандариновый сок и сахар. Добавьте мандариновые дольки и поставьте на плиту. Дайте закипеть, уменьшите огонь и проварите 15 минут.
4. Замочите желатин водой, перемешайте, оставьте набухать на 10-15 минут.
5. Отправьте желатин в сироп с мандаринами, перемешайте.
Украсьте пирог.
1. Выложите дольки мандарина поверх пирога.
2. Уберите сироп с соком в холодильник на 10-15 минут, затем полейте пирог.
3. Отправьте пирог в холодильник на 2-3 часа.
Ранее Лиза Глинская поделилась рецептом мраморного шоколадного печенья, который идеально подойдет для любых семейных посиделок.