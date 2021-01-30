Мандариновый пирог: вкуснейший десерт по рецепту Лизы Глинской (видео)

Один из лучших украинских кондитеров Лиза Глинская рассказала, как можно пополнить свой организм ценными витаминами в зимнюю пору, скушав вкусный заливной пирог с цитрусовыми.

На своем YouTube-канале победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф-2" опубликовала очередной видеоурок, в котором поделилась рецептом мандаринового пирога с мармеладом.

"Песочное тесто для основы, сметанная заливка и мандариновый мармелад...", - заинтриговала Глинская.

Заливной мандариновый пирог с мармеладом по рецепту Лизы Глинской

Песочная основа:

100 г муки (4 ст. л. с горкой)

50 г сливочного масла (холодного, жирность 82%)

40 г желтка (2 шт.)

30 г сахара (1,5 ст. л.)

3 г разрыхлителя (0,5 ч. л.)

соль (щепотка)

Приготовьте песочную основу.

1. Смешайте желток с сахаром.

2. Смешайте муку с разрыхлителем и солью.

3. Натрите масло на терке в муку, добавьте желтки с сахаром и замесите тесто.

4. Оберните тесто пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 10-15 минут.

Сметанная заливка:

100 г сметаны (4 ст. л., жирность 20-25%)

30 г сахара (1,5 ст. л.)

5 г кукурузного крахмала (0,5 ч. л., или муки)

50 г яйца (1 шт.)

цедра мандарина

Приготовьте сметанную заливку.

1. Снимите цедру с мандарина, добавьте яйцо, сахар, перемешайте.

2. Добавьте кукурузный крахмал и сметану, перемешайте.

Сформируйте пирог.

1. Разогрейте духовку до 180С.

2. Достаньте тесто из холодильника, выложите его в форму диаметром 20 см, формируя борта.

* Форму предварительно смажьте растительным или растопленным сливочным маслом.

3. Вылейте заливку сверху на тесто и отправьте выпекаться в разогретую духовку на 20-25 минут.

4. Достаньте пирог из духовки, дайте немного остыть.

Мандариновый мармелад:

5 мандарин

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

50 мл воды (3 ст. л.)

100 мл мандаринового фреша (0,4 стакана объемом 250 мл)

6 г желатина (1 ч. л. с горкой) + 30 мл воды (1,5 ст. л.)

Приготовьте мандариновый мармелад.

1. Почистите мандарин и разделите на дольки.

2. Дольки очистите от белых волокон, каждую дольку надрежьте изнутри, если есть косточки, уберите.

3. Смешайте воду, мандариновый сок и сахар. Добавьте мандариновые дольки и поставьте на плиту. Дайте закипеть, уменьшите огонь и проварите 15 минут.

4. Замочите желатин водой, перемешайте, оставьте набухать на 10-15 минут.

5. Отправьте желатин в сироп с мандаринами, перемешайте.

Украсьте пирог.

1. Выложите дольки мандарина поверх пирога.

2. Уберите сироп с соком в холодильник на 10-15 минут, затем полейте пирог.

3. Отправьте пирог в холодильник на 2-3 часа.

Ранее Лиза Глинская поделилась рецептом мраморного шоколадного печенья, который идеально подойдет для любых семейных посиделок.