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Мандариновый пирог: вкуснейший десерт по рецепту Лизы Глинской (видео)

Мандариновый пирог: вкуснейший десерт по рецепту Лизы Глинской (видео)
Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Один из лучших украинских кондитеров Лиза Глинская рассказала, как можно пополнить свой организм ценными витаминами в зимнюю пору, скушав вкусный заливной пирог с цитрусовыми.

На своем YouTube-канале победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф-2" опубликовала очередной видеоурок, в котором поделилась рецептом мандаринового пирога с мармеладом.

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"Песочное тесто для основы, сметанная заливка и мандариновый мармелад...", - заинтриговала Глинская.

Заливной мандариновый пирог с мармеладом по рецепту Лизы Глинской

Песочная основа:

  • 100 г муки (4 ст. л. с горкой)
  • 50 г сливочного масла (холодного, жирность 82%)
  • 40 г желтка (2 шт.)
  • 30 г сахара (1,5 ст. л.)
  • 3 г разрыхлителя (0,5 ч. л.)
  • соль (щепотка)

Приготовьте песочную основу.

1. Смешайте желток с сахаром.

2. Смешайте муку с разрыхлителем и солью.

3. Натрите масло на терке в муку, добавьте желтки с сахаром и замесите тесто.

4. Оберните тесто пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 10-15 минут.

Сметанная заливка:

  • 100 г сметаны (4 ст. л., жирность 20-25%)
  • 30 г сахара (1,5 ст. л.)
  • 5 г кукурузного крахмала (0,5 ч. л., или муки)
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • цедра мандарина

Приготовьте сметанную заливку.

1. Снимите цедру с мандарина, добавьте яйцо, сахар, перемешайте.

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2. Добавьте кукурузный крахмал и сметану, перемешайте.

Сформируйте пирог.

1. Разогрейте духовку до 180С.

2. Достаньте тесто из холодильника, выложите его в форму диаметром 20 см, формируя борта.

* Форму предварительно смажьте растительным или растопленным сливочным маслом.

3. Вылейте заливку сверху на тесто и отправьте выпекаться в разогретую духовку на 20-25 минут.

4. Достаньте пирог из духовки, дайте немного остыть.

Мандариновый мармелад:

  • 5 мандарин
  • 50 г сахара (2 ст. л. с горкой)
  • 50 мл воды (3 ст. л.)
  • 100 мл мандаринового фреша (0,4 стакана объемом 250 мл)
  • 6 г желатина (1 ч. л. с горкой) + 30 мл воды (1,5 ст. л.)

Приготовьте мандариновый мармелад.

1. Почистите мандарин и разделите на дольки.

2. Дольки очистите от белых волокон, каждую дольку надрежьте изнутри, если есть косточки, уберите.

3. Смешайте воду, мандариновый сок и сахар. Добавьте мандариновые дольки и поставьте на плиту. Дайте закипеть, уменьшите огонь и проварите 15 минут.

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4. Замочите желатин водой, перемешайте, оставьте набухать на 10-15 минут.

5. Отправьте желатин в сироп с мандаринами, перемешайте.

Украсьте пирог.

1. Выложите дольки мандарина поверх пирога.

2. Уберите сироп с соком в холодильник на 10-15 минут, затем полейте пирог.

3. Отправьте пирог в холодильник на 2-3 часа.

Ранее Лиза Глинская поделилась рецептом мраморного шоколадного печенья, который идеально подойдет для любых семейных посиделок.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
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