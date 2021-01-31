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Побалуйте себя круассанами в снегопад: Лилия Ребрик поделилась рецептом французской булочки

Побалуйте себя круассанами в снегопад: Лилия Ребрик поделилась рецептом французской булочки
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик с удовольствием делится разнообразными рецептами. Так, недавно ведущая "Ранку з Україною" рассказала, как приготовить традиционную буковинскую мамалыгу.

В субботу, 30 января, весь мир отмечал Международный день круассана.

По этому поводу Лилия поделилась рецептом вкусных французских булочек, которые порадуют как близких людей, так и друзей!

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"В такой снегопад только и хочется, что или на санках кататься, или баловаться дома чем-то вкусненьким! Хотя и первое другого не исключает: сначала санки, затем - вкусненькое! Сегодня международный день круассанов, поэтому отдайте им дань в их праздник и приготовьте их к чаю!", - написала Ребрик на страничке в Инстаграме.

 
 
 
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A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Способ приготовления:

"Не стесняйтесь и не переживайте: берите готовое слоеное тесто! Конечно, если есть время и вдохновение - можете и сами его приготовить, но можно и готовое. Итак, берите полкило теста, 100 гр вареного сгущенного молока, одно яйцо, совсем немного муки, сахарной пудры или какао, и масла, чтобы смазать пергамент. Тесто нужно разморозить заранее. Раскатайте его в прямоугольник толщиной 3-5 мм и разрежьте на треугольники по 5-6 см (какая кухонная геометрия у нас с вами получается) на каждый треугольник положите по ложке сгущенного молока! Сверните рогалики, начиная с широкого края. На противень положите пергамент и смажьте маслом, положите на них рогалики и дайте постоять 30-35 минут при комнатной температуре. Взбейте яйцо и смажьте каждый круассан, присыпьте немного мукой и отправьте в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Готовьте, пока круассаны не станут румяными (это где-то минут 20)! Когда немного остынут - посыпьте сахарной пудрой, мелко натертым шоколадом или какао!"

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лилия Ребрик.
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