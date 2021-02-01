Чем заменить яйца в выпечке и десертах: судья "Мастер Шеф" рассказала об альтернативах

Победительница второго сезона кулинарного проекта на телеканале СТБ "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая на днях поделилась рецептом вкусного мандаринового пирога с мармеладом, рассказала своим подписчикам, чем заменить яйца в десертах и выпечке, а также в каких случаях это нужно делать.

Новыми кулинарными лайфхаками известный украинский кондитер поделилась на личной странице в Инстаграме.

"Давайте поговорим о том, чем заменить яйца в выпечке и десертах. "Зачем это делать?" - спросите. Причины бывают разные: например, аллергия на яйца, пост или просто нет яиц в холодильнике", - пояснила Глинская.

Прежде, чем говорить о замене, нужно вспомнить, какая роль яиц в выпечке.

Итак, яйца:

связывают ингредиенты;

придают воздушность и объем;

делают консистенцию более влажной.

Исходя из этого и выбирают, чем заменить яйца.

Эти способы работают, если по рецептуре требуется не более 2 яиц! Большее количество яиц заменить чем-либо будет трудно.

Уксус и сода - придают воздушность

Комбинация уксуса и соды отлично поднимает выпечку. Лучше брать яблочный или винный уксус. Смесь соды с уксусом добавляют в тесто непосредственно перед отправкой в духовку.

Фруктовое пюре - придает влажности и связывает

Банановое, яблочное, персиковое пюре связывает ингредиенты, но и придает влажность. Для пюре банан или персик разминают вилкой, а яблоко следует предварительно запечь или отварить.

Растительное масло - увлажняет

Растительное масло вместо яиц придаст выпечке сочность.

Крахмал - связывает

Крахмал можно использовать для рецептов хлеба и плотных кексов. Если выпечка влажная, то можно часть яиц заменить крахмалом, а другую - яблочным или банановым пюре. Крахмал не придает тесту воздушность, поэтому его нужно использовать в рецептах, где есть сода или разрыхлитель.

Семена льна или чиа - связывают

("Льняное яйцо"). Семена льна или чиа предварительно измельчают на порошок и добавляют воду. Дают настояться, а затем добавляют в тесто.

Аквафаба - связывает

Аквафаба - жидкость, оставшаяся после отваривания бобовых: фасоли, гороха, нута.

Напомним, что ранее Лиза Глинская рассказывала, чем можно заменить сахар в десертах.