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Чем заменить яйца в выпечке и десертах: судья "Мастер Шеф" рассказала об альтернативах

Чем заменить яйца в выпечке и десертах: судья "Мастер Шеф" рассказала об альтернативах
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Победительница второго сезона кулинарного проекта на телеканале СТБ "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая на днях поделилась рецептом вкусного мандаринового пирога с мармеладом, рассказала своим подписчикам, чем заменить яйца в десертах и выпечке, а также в каких случаях это нужно делать.

Новыми кулинарными лайфхаками известный украинский кондитер поделилась на личной странице в Инстаграме.

"Давайте поговорим о том, чем заменить яйца в выпечке и десертах. "Зачем это делать?" - спросите. Причины бывают разные: например, аллергия на яйца, пост или просто нет яиц в холодильнике", - пояснила Глинская.

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Прежде, чем говорить о замене, нужно вспомнить, какая роль яиц в выпечке.

Итак, яйца:

  • связывают ингредиенты;
  • придают воздушность и объем;
  • делают консистенцию более влажной.

Исходя из этого и выбирают, чем заменить яйца.

Эти способы работают, если по рецептуре требуется не более 2 яиц! Большее количество яиц заменить чем-либо будет трудно.

  • Уксус и сода - придают воздушность

Комбинация уксуса и соды отлично поднимает выпечку. Лучше брать яблочный или винный уксус. Смесь соды с уксусом добавляют в тесто непосредственно перед отправкой в духовку.

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  • Фруктовое пюре - придает влажности и связывает

Банановое, яблочное, персиковое пюре связывает ингредиенты, но и придает влажность. Для пюре банан или персик разминают вилкой, а яблоко следует предварительно запечь или отварить.

  • Растительное масло - увлажняет

Растительное масло вместо яиц придаст выпечке сочность.

  • Крахмал - связывает

Крахмал можно использовать для рецептов хлеба и плотных кексов. Если выпечка влажная, то можно часть яиц заменить крахмалом, а другую - яблочным или банановым пюре. Крахмал не придает тесту воздушность, поэтому его нужно использовать в рецептах, где есть сода или разрыхлитель.

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  • Семена льна или чиа - связывают

("Льняное яйцо"). Семена льна или чиа предварительно измельчают на порошок и добавляют воду. Дают настояться, а затем добавляют в тесто.

  • Аквафаба - связывает

Аквафаба - жидкость, оставшаяся после отваривания бобовых: фасоли, гороха, нута.

Аквафаба

Напомним, что ранее Лиза Глинская рассказывала, чем можно заменить сахар в десертах.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Продукты, Десерты, Рецепты, Яйца, Лиза Глинская.
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