Сырники, которые не умеют не получиться: инструктор шоу "Зваженi та щасливi" Аниты Луценко поделилась своим рецептом

Известная украинская спортсменка, инструктор и тренер в шоу "Зваженi та щасливi" Анита Луценко на своей странице в Инстаграме активно помогает девушкам добиться идеальной фигуры, публикуя различные советы по питанию и видео тренировок.

Один из своих постов спортсменка посвятила своему любимому рецепту сырников, которые как утверждает Луценко - "не умеют не получиться".

Ингредиенты:

2 пачки Творог 5% (в брикетах)

1 яйцо (или банан выполняет ту же склеивающую функцию)

2 ст ложки обычной муки

1 ложка сахара обычного или изюм.

Ваниль

Приготовление:

Все смешиваем вилкой, лепим кругляшки и отправляем в духовку или же обжариваем на кокосовом масле на небольшом огне. Готово.

Приятного аппетита!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Ранее, “Телеграф” писал, что Анита Луценко рассказала, как можно раскрыть свой потенциал.

Также, узнайте немного больше об украинской спортсменке Аните Луценко из эксклюзивного интервью "Телеграфа" которое выйдет 2 февраля. Следите за лентой новостей