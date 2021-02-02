Сырники, которые не умеют не получиться: инструктор шоу "Зваженi та щасливi" Аниты Луценко поделилась своим рецептом

Известная украинская спортсменка, инструктор и тренер в шоу "Зваженi та щасливi" Анита Луценко на своей странице в Инстаграме активно помогает девушкам добиться идеальной фигуры, публикуя различные советы по питанию и видео тренировок.
Один из своих постов спортсменка посвятила своему любимому рецепту сырников, которые как утверждает Луценко - "не умеют не получиться".
Ингредиенты:
2 пачки Творог 5% (в брикетах)
1 яйцо (или банан выполняет ту же склеивающую функцию)
2 ст ложки обычной муки
1 ложка сахара обычного или изюм.
Ваниль
Приготовление:
Все смешиваем вилкой, лепим кругляшки и отправляем в духовку или же обжариваем на кокосовом масле на небольшом огне. Готово.
Приятного аппетита!
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Ранее, “Телеграф” писал, что Анита Луценко рассказала, как можно раскрыть свой потенциал.
Также, узнайте немного больше об украинской спортсменке Аните Луценко из эксклюзивного интервью "Телеграфа" которое выйдет 2 февраля. Следите за лентой новостей