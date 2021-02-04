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То, что нужно к чаю: рецепт домашнего печенья с апельсином от Лизы Глинской (видео)

То, что нужно к чаю: рецепт домашнего печенья с апельсином от Лизы Глинской (видео)
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Известный украинский кондитер, победительница и судья проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая недавно рассказала о рецепте вкусного мандаринового пирога с мармеладом, поделилась с поклонниками своего кулинарного творчества рецептом простой и легкой выпечки, вкусного песочного печенья - бретонского сабле с апельсином, тесто которого также станет отличной основой для чизкейков и тартов.

Бретонское сабле с апельсином

Ингредиенты:

  • 250 г муки (1,6 стакана объемом 250 мл)
  • 160 г сливочного масла (82%, размягченного)
  • 150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
  • 80 г желтков (4 шт.)
  • 6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
  • цедра апельсина
  • соль

Способ приготовления:

1. Взбейте масло до пышности, добавьте сахар и желтки, перемешайте.

2. Натрите цедру апельсина к муке, добавьте разрыхлите, соль, перемешайте.

3. Соедините сухие ингредиенты с яично-сливочной массой и замесите тесто.

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4. Раскатайте тесто между двух листов пергамента, отправьте в холодильник минимум на 1-15, часа.

5. Включите духовку на 165°С с конвекцией.

6. Вырежьте из теста круги с помощью форм, выложите на противень вместе с формами.

7. Отправьте выпекаться в разогретую духовку на 15-18 минут.

8. Дайте сабле немного остыть и достаньте из форм.

Ранее Лиза Глинская объясняла, чем можно заменить яйца и сахар в выпечке и десертах.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
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