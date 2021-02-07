Невероятно крутое сочетание: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом галушек с мясом и вишнями (видео)

Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился на своей странице в Фейсбуке и на официальном сайте рецептом украинских галушек с необычной начинкой - мясным фаршем и вишнями.

"Получилось просто невероятно крутое сочетание! Вы непременно должны попробовать, чтобы убедиться, насколько это вкусно" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

Для теста:

400 г муки

250 мл кефира

1 яйцо

½ ч. л. соли

1 ст. л. сахара

Для заправки:

500 г фарша (ассорти)

400 г вишен (замороженных)

½ ч. л. кориандра молотого

½ стакана сметаны

2-3 ст. л. подсолнечного масла (+ Для смазывания галушек)

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Для теста смешайте в миске 400 г муки с 250 мл кефира, 1 яйцом, 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Замесите мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам.

В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли. Отрывайте небольшие кусочки теста и бросайте в кипящую воду. Варите примерно 2 минуты и вынимайте шумовкой. В готовые галушки добавьте немного подсолнечного масла, чтобы они не слипались, накройте полотенцем, чтобы они оставались теплыми до момента подачи.

Для заправки поджарьте 500 г фарша на сковороде с 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте ½ ч. л. молотого кориандра. Тушите до готовности фарша.

За 5 минут до готовности фарша добавьте в сковороду 400 г предварительно размороженных вишен без косточки, можно добавить к мясу и немного сока.

Положите в сковороду готовые клецки и тушите все вместе еще 1 минуту. Когда будете подавать блюдо, заправьте его сметаной.

Приятного аппетита!!!

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