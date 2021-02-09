Как приготовить кукурузный хлеб в хлебопечке: рецепт Евгения Клопотенко (видео)

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко особенно любит готовить вкусные блюда у себя на кухне.
Новым рецептом домашней выпечки, а именно кукурузного хлеба с луком и орехами, кулинар поделился на официальном YouTube-канале Ievgen Klopotenko.
"Существует множество рецептов хлеба, кукурузный хлеб в хлебопечке -один из них. Это хлеб без закваски С Добавление сухих дрожжей. И я просто уверен, что самый вкусный хлеб - это тот, который сделан дома", - написал Клопотенко.
Хлеб в хлебопечке
Порции: 1
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 4 часа
Ингредиенты:
Способ приготовления в хлебопечке:
1. Подготовьте все ингредиенты для выпечки кукурузного хлеба с луком и орехами.
2. В чашу хлебопечки выложите сухие ингредиенты - 400 г пшеничной муки, 150 г кукурузной, 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Влейте к сухим ингредиентам 350 мл теплого молока и установите чашу в хлебопечку.
3. В специальное отделение хлебопечки всыпьте 50 г измельченных грецких орехов. Вы можете измельчить их скалкой или ножом.
4. Во второй отсек для сухих ингредиентов засыпьте 10 г сухих дрожжей. Обязательно обратите внимание на упаковку - проверьте срок годности дрожжей и прочитайте, на какое количество муки рассчитана упаковка, потому что у разных производителей информация может отличаться.
5. Запустите программу для выпечки хлеба с начинкой, выберите средний размер хлеба и средний уровень румяности корочки.
6. Очистите 1 луковицу среднего размера и нарежьте ее мелкими кубиками. На сковороде с 1-2 ст. л. подсолнечного масла обжарьте лук до мягкости и прозрачности, дождитесь легкого золотистого оттенка.
7. В режиме хлеба с начинкой влажные ингредиенты добавляются на конечном этапе замеса, чтобы тесто не опустилось. Как только на мониторе хлебопечки появится индикация в виде "ручек", нужно переходить к следующему этапу.
8. Добавьте в замес остывший лук. Закройте крышку хлебопечки, пусть хлеб продолжает готовиться до того времени, которое осталось. После звукового сигнала и выключения хлебопечки вытяните теплый румяный хлеб. Оставьте его на некоторое время для охлаждения и затем подавайте.
"Готовить - это просто!", - подытожил известный кулинар.
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