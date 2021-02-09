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Как приготовить кукурузный хлеб в хлебопечке: рецепт Евгения Клопотенко (видео)

Как приготовить кукурузный хлеб в хлебопечке: рецепт Евгения Клопотенко (видео)
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко особенно любит готовить вкусные блюда у себя на кухне.

Новым рецептом домашней выпечки, а именно кукурузного хлеба с луком и орехами, кулинар поделился на официальном YouTube-канале Ievgen Klopotenko.

"Существует множество рецептов хлеба, кукурузный хлеб в хлебопечке -один из них. Это хлеб без закваски С Добавление сухих дрожжей. И я просто уверен, что самый вкусный хлеб - это тот, который сделан дома", - написал Клопотенко.

Хлеб в хлебопечке

Порции: 1

Время подготовки: 10 минут

Время приготовления: 4 часа

Ингредиенты:

  • 400 г муки пшеничной
  • 150 г кукурузной муки
  • 350 г теплого молока
  • 10 г сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 1 луковица средняя
  • 1-2 ст. л. подсолнечного масла
  • 50 г грецких орехов

Способ приготовления в хлебопечке:

1. Подготовьте все ингредиенты для выпечки кукурузного хлеба с луком и орехами.

2. В чашу хлебопечки выложите сухие ингредиенты - 400 г пшеничной муки, 150 г кукурузной, 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Влейте к сухим ингредиентам 350 мл теплого молока и установите чашу в хлебопечку.

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3. В специальное отделение хлебопечки всыпьте 50 г измельченных грецких орехов. Вы можете измельчить их скалкой или ножом.

4. Во второй отсек для сухих ингредиентов засыпьте 10 г сухих дрожжей. Обязательно обратите внимание на упаковку - проверьте срок годности дрожжей и прочитайте, на какое количество муки рассчитана упаковка, потому что у разных производителей информация может отличаться.

5. Запустите программу для выпечки хлеба с начинкой, выберите средний размер хлеба и средний уровень румяности корочки.

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6. Очистите 1 луковицу среднего размера и нарежьте ее мелкими кубиками. На сковороде с 1-2 ст. л. подсолнечного масла обжарьте лук до мягкости и прозрачности, дождитесь легкого золотистого оттенка.

7. В режиме хлеба с начинкой влажные ингредиенты добавляются на конечном этапе замеса, чтобы тесто не опустилось. Как только на мониторе хлебопечки появится индикация в виде "ручек", нужно переходить к следующему этапу.

8. Добавьте в замес остывший лук. Закройте крышку хлебопечки, пусть хлеб продолжает готовиться до того времени, которое осталось. После звукового сигнала и выключения хлебопечки вытяните теплый румяный хлеб. Оставьте его на некоторое время для охлаждения и затем подавайте.

"Готовить - это просто!", - подытожил известный кулинар.

Ранее победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф-5" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить галушки с необычным сочетанием ингредиентов - мясом и вишнями.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Выпечка, Евгений Клопотенко.
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