Скачать
Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь
Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь
Как Украине войти в НАТО и почему членство Грузии - хороший пример для Киева
Как Украине войти в НАТО и почему членство Грузии - хороший пример для Киева
Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)
"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)

Завтрак для любимой: 5 рецептов, которые не оставят её равнодушной 14 февраля

Завтрак для любимой: 5 рецептов, которые не оставят её равнодушной 14 февраля
07:00 Сегодня Телеграф

Для женщин День влюбленных - это не только подарки с вечерним походом в ресторан, но и, в том числе, романтические поступки со стороны мужчин. А что может быть лучшим началом праздничного дня, чем завтрак в постель, приготовленный любимым молодым человеком? Именно такой заботы и внимания ждут от своих возлюбленных многие женщины. Мы собрали пять отличных рецептов блюд, которыми утром 14 февраля можно будет удивить свою даму. Они вкусные и, что немаловажно, не требуют большого кулинарного таланта.

Банановые панкейки

Рецепт банановых панкейков

Ингредиенты:

  • Банан - 1 шт;
  • Молоко - 200 мл;
  • Растительное масло - 2 ст.л;
  • Сахар - 1 ч.л ;
  • Мука - 150 г;
  • Разрыхлитель теста - 0,5 ч.л;
  • Яйцо - 1 шт;
  • Щепотка соли.

Приготовление:

В глубокой посуде смешать яйцо, сахар и соль. Взбить миксером. Добавить молоко и масло. Снова взбить миксером.

Банан очистить и растереть вилкой или блендером до однородного пюре. Добавить к яичной смеси. Хорошо перемешать ложкой. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать до однородности.

Разогреть сковороду (смазывать ее не нужно, поскольку, панкейки жарят на сухой сковороде). Налить на сковородку тесто и обжарить с двух сторон. Приятного аппетита!

Яичница по-французски

Рецепт яичницы по-французски

Ингредиенты:

  • Яйца - 2 шт;
  • Хлеб для тостов - 2 кусочка;
  • Щепотка соли;
  • Сливочное масло для жарки;
  • Зелень.

Приготовление:

В ломтике хлеба вырезать серединку (произвольной формы). На сковородке растопить сливочное масло и обжарить хлеб с обеих сторон. Затем в серединку разбить яйцо. Посолить и по желанию добавить зелень. Готово!

Шоколадные сырники

Рецепт шоколадных сырников

Ингредиенты:

  • Творог - 400 г;
  • Яйца - 1 шт;
  • Манка - 2 ст.л.;
  • Сметана - 1 ст.л;
  • Какао - 2 ст.л;
  • Сахарная пудра - 2 ст.л;
  • Мука - 4ст.л.

Приготовление:

Творог смешать с яйцом и растереть вилкой. Добавить манку, какао, сметану и сахарную пудру, и хорошо пробить блендером до однородной массы. Сформировать сырники и обвалять в муке.

Жарить с двух сторон на растительном масле, под крышкой на среднем огне.

Готовые сырники полить медом, джемом или растопленным шоколадом. Готово!

Шакшука

Рецепт шакшуки

Ингредиенты:

  • Яйца - 3 шт;
  • Сладкий перец - 2 шт;
  • Лук - 1 шт;
  • Помидоры - 2 шт;
  • Чеснок - 2 зубчика;
  • Оливковое масло;
  • Томатная паста - 2 ст.л;
  • Соль, зира, кориандр по вкусу;
  • Кинза или петрушка.

Приготовление:

Помидоры помыть и залить кипятком на несколько минут и снять с них кожицу. Лук почистить и нарезать полукольцами. Чеснок измельчить. Перец нарезать небольшими полосками, помидоры - кубиками.

На разогретую сковородку налить масло и поджарить лук, затем добавить чеснок и снова немного обжарить.

Далее в сковороду добавить перец, помидоры и томатную пасту. Протушить несколько минут. Затем добавить соль, зиру и кориандр. Перемешать.

Затем необходимо сделать три углубления в овощной смеси и разбить туда яйца (каждое яйцо в отдельное углубление). Поджарить несколько минут до готовности.

В конце посыпать зеленью и можно наслаждаться!

Теплый салат на завтрак

Рецепт теплохо салата на завтрак

Ингредиенты:

  • Бекон - 100 г;
  • Яйца - 3 шт;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Листья салата;
  • Шампиньоны - 3 шт.
  • Для соуса:
  • Лимонный сок;
  • Горчица;
  • Оливковое масло.

Приготовление:

Бекон нарезать полосками и обжарить. Переложить бекон в салатницу и в этой же сковороде пожарить предварительно нарезанные слайсами шампиньоны.

Яйца отварить и очистить. Нарезать кубиками. Добавить соль и перец.

В тарелку для подачи нарвать листья салата. Выложить бекон, жареные шампиньоны и яйца. Посолить и поперчить по вкусу.

Для соуса смешать в равных соотношениях горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Полить соусом салат. Приятного тебе аппетита!

Треснутое шоколадное печенье на скорую руку: рецепт Лизы Глинской (видео)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
Просмотры: 83

Все по теме:

Еда, Рецепты, Завтрак, Салаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
02 Трампу грозит импичмент за штурм Капитолия: в деле появились "неопровержимые доказательства"
03 Получали задания в группе по Гарри Поттеру: в деле о самоубийстве двух девочек в Самаре всплыли новые детали
04 Девушка Илона Маска "засветилась" в пуховике украинского бренда (фото)
05 "Русский, сдавайся!" У офиса канала "НАШ" в Киеве жгут файеры (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами
Во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами
&quot;Русский, сдавайся!&quot; У офиса канала &quot;НАШ&quot; в Киеве жгут файеры (фото и видео)
"Русский, сдавайся!" У офиса канала "НАШ" в Киеве жгут файеры (фото и видео)
&quot;Какие кролики?&quot; В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от &quot;Спутника&quot;
"Какие кролики?" В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от "Спутника"
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь