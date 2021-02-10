Завтрак для любимой: 5 рецептов, которые не оставят её равнодушной 14 февраля

Для женщин День влюбленных - это не только подарки с вечерним походом в ресторан, но и, в том числе, романтические поступки со стороны мужчин. А что может быть лучшим началом праздничного дня, чем завтрак в постель, приготовленный любимым молодым человеком? Именно такой заботы и внимания ждут от своих возлюбленных многие женщины. Мы собрали пять отличных рецептов блюд, которыми утром 14 февраля можно будет удивить свою даму. Они вкусные и, что немаловажно, не требуют большого кулинарного таланта.

Банановые панкейки

Ингредиенты:

Банан - 1 шт;

Молоко - 200 мл;

Растительное масло - 2 ст.л;

Сахар - 1 ч.л ;

Мука - 150 г;

Разрыхлитель теста - 0,5 ч.л;

Яйцо - 1 шт;

Щепотка соли.

Приготовление:

В глубокой посуде смешать яйцо, сахар и соль. Взбить миксером. Добавить молоко и масло. Снова взбить миксером.

Банан очистить и растереть вилкой или блендером до однородного пюре. Добавить к яичной смеси. Хорошо перемешать ложкой. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать до однородности.

Разогреть сковороду (смазывать ее не нужно, поскольку, панкейки жарят на сухой сковороде). Налить на сковородку тесто и обжарить с двух сторон. Приятного аппетита!

Яичница по-французски

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт;

Хлеб для тостов - 2 кусочка;

Щепотка соли;

Сливочное масло для жарки;

Зелень.

Приготовление:

В ломтике хлеба вырезать серединку (произвольной формы). На сковородке растопить сливочное масло и обжарить хлеб с обеих сторон. Затем в серединку разбить яйцо. Посолить и по желанию добавить зелень. Готово!

Шоколадные сырники

Ингредиенты:

Творог - 400 г;

Яйца - 1 шт;

Манка - 2 ст.л.;

Сметана - 1 ст.л;

Какао - 2 ст.л;

Сахарная пудра - 2 ст.л;

Мука - 4ст.л.

Приготовление:

Творог смешать с яйцом и растереть вилкой. Добавить манку, какао, сметану и сахарную пудру, и хорошо пробить блендером до однородной массы. Сформировать сырники и обвалять в муке.

Жарить с двух сторон на растительном масле, под крышкой на среднем огне.

Готовые сырники полить медом, джемом или растопленным шоколадом. Готово!

Шакшука

Ингредиенты:

Яйца - 3 шт;

Сладкий перец - 2 шт;

Лук - 1 шт;

Помидоры - 2 шт;

Чеснок - 2 зубчика;

Оливковое масло;

Томатная паста - 2 ст.л;

Соль, зира, кориандр по вкусу;

Кинза или петрушка.

Приготовление:

Помидоры помыть и залить кипятком на несколько минут и снять с них кожицу. Лук почистить и нарезать полукольцами. Чеснок измельчить. Перец нарезать небольшими полосками, помидоры - кубиками.

На разогретую сковородку налить масло и поджарить лук, затем добавить чеснок и снова немного обжарить.

Далее в сковороду добавить перец, помидоры и томатную пасту. Протушить несколько минут. Затем добавить соль, зиру и кориандр. Перемешать.

Затем необходимо сделать три углубления в овощной смеси и разбить туда яйца (каждое яйцо в отдельное углубление). Поджарить несколько минут до готовности.

В конце посыпать зеленью и можно наслаждаться!

Теплый салат на завтрак

Ингредиенты:

Бекон - 100 г;

Яйца - 3 шт;

Соль и перец по вкусу;

Листья салата;

Шампиньоны - 3 шт.

Для соуса:

Лимонный сок;

Горчица;

Оливковое масло.

Приготовление:

Бекон нарезать полосками и обжарить. Переложить бекон в салатницу и в этой же сковороде пожарить предварительно нарезанные слайсами шампиньоны.

Яйца отварить и очистить. Нарезать кубиками. Добавить соль и перец.

В тарелку для подачи нарвать листья салата. Выложить бекон, жареные шампиньоны и яйца. Посолить и поперчить по вкусу.

Для соуса смешать в равных соотношениях горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Полить соусом салат. Приятного тебе аппетита!