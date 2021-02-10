Простые продукты, а результат - оригинальный: диетолог поделился рецептом вкусной лапши

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм делится со своими подписчиками не только различными советами по питанию, похудению и рассказывает о пользе и вреде определенных продуктов, а и делится вкусными, а главное простыми рецептами.

"Всем нам очень нравятся рецепты, в которых используются самые простые продукты, а результат оказывается - и оригинальным, и вкусным. Лапша с омлетом – тоже относится к таким рецептам" - пишет диетолог, отметив, что блюдо идеально подойдет на завтрак и обед.

Ингредиенты:⁣⁣⠀

яичная лапша – 200 г⁣⁣⠀

яйца – 3 шт.⁣⁣⠀

лук зеленый или шнитт-лук – 1 пучок⁣⁣⠀

⁣⁣семена кунжута сырого – 2 ст. л.⁣⁣⠀

⁣⁣соевый соус – 2 ст. л.⁣⁣⠀

⁣⁣бальзамик или винный уксус – 1 ч. л.⁣⁣⠀

⁣⁣масло растительное – 2 ст.л.⁣⁣⠀

⁣⁣кунжутное масло темное⁣⁣⠀

⁣⁣соль, перец – по вкусу⁣⁣⠀

⁣⁣Способ приготовления:⁣⁣⠀

⁣⁣Сварите лапшу в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте лапше обсохнуть.⁣⁣⠀

⁣⁣Взбейте яйца с 2 ст. л. воды комнатной температуры, соевым соусом и винным уксусом.⁣⁣⠀

⁣⁣Большую антипригарную сковородку смажьте растительным маслом и влейте яичную массу. Пожарьте тонкий омлет – яйца должны полностью схватиться.⁣⁣⠀

⁣⁣Переложите омлет на доску, пусть немного остынет. Разрежьте омлет на три части, затем нарежьте тонкой соломкой.⁣⁣⠀

⁣⁣Нарежьте лук как можно тоньше.⁣⁣⠀

⁣⁣Разогрейте в воде (или той же сковороде, где жарился омлет) 1 ст. л. растительного масла.⁣⁣⠀

⁣⁣Положите весь зеленый лук, 1 ст. л. кунжута, чуть посолите и обжаривайте в течении 1 минуты.⁣⁣⠀

⁣⁣Добавьте лапшу и омлет, поперчите, сбрызните кунжутным маслом, прогрейте 1-2 минуты и посыпьте оставшимся кунжутом и сразу же подавайте.⁣⁣⠀

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⁣⁣Приятного аппетита!

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