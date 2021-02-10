Простые продукты, а результат - оригинальный: диетолог поделился рецептом вкусной лапши

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм делится со своими подписчиками не только различными советами по питанию, похудению и рассказывает о пользе и вреде определенных продуктов, а и делится вкусными, а главное простыми рецептами.
"Всем нам очень нравятся рецепты, в которых используются самые простые продукты, а результат оказывается - и оригинальным, и вкусным. Лапша с омлетом – тоже относится к таким рецептам" - пишет диетолог, отметив, что блюдо идеально подойдет на завтрак и обед.
Ингредиенты:⠀
Способ приготовления:⠀
Сварите лапшу в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте лапше обсохнуть.⠀
Взбейте яйца с 2 ст. л. воды комнатной температуры, соевым соусом и винным уксусом.⠀
Большую антипригарную сковородку смажьте растительным маслом и влейте яичную массу. Пожарьте тонкий омлет – яйца должны полностью схватиться.⠀
Переложите омлет на доску, пусть немного остынет. Разрежьте омлет на три части, затем нарежьте тонкой соломкой.⠀
Нарежьте лук как можно тоньше.⠀
Разогрейте в воде (или той же сковороде, где жарился омлет) 1 ст. л. растительного масла.⠀
Положите весь зеленый лук, 1 ст. л. кунжута, чуть посолите и обжаривайте в течении 1 минуты.⠀
Добавьте лапшу и омлет, поперчите, сбрызните кунжутным маслом, прогрейте 1-2 минуты и посыпьте оставшимся кунжутом и сразу же подавайте.⠀
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Приятного аппетита!
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