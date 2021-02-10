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Простые продукты, а результат - оригинальный: диетолог поделился рецептом вкусной лапши

Простые продукты, а результат - оригинальный: диетолог поделился рецептом вкусной лапши
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм делится со своими подписчиками не только различными советами по питанию, похудению и рассказывает о пользе и вреде определенных продуктов, а и делится вкусными, а главное простыми рецептами.

"Всем нам очень нравятся рецепты, в которых используются самые простые продукты, а результат оказывается - и оригинальным, и вкусным. Лапша с омлетом – тоже относится к таким рецептам" - пишет диетолог, отметив, что блюдо идеально подойдет на завтрак и обед.

Ингредиенты:⁣⁣

  • яичная лапша – 200 г⁣⁣⠀
  • яйца – 3 шт.⁣⁣⠀
  • лук зеленый или шнитт-лук – 1 пучок⁣⁣⠀
  • ⁣⁣семена кунжута сырого – 2 ст. л.⁣⁣⠀
  • ⁣⁣соевый соус – 2 ст. л.⁣⁣⠀
  • ⁣⁣бальзамик или винный уксус – 1 ч. л.⁣⁣⠀
  • ⁣⁣масло растительное – 2 ст.л.⁣⁣⠀
  • ⁣⁣кунжутное масло темное⁣⁣⠀
  • ⁣⁣соль, перец – по вкусу⁣⁣⠀

⁣⁣Способ приготовления:⁣⁣

⁣⁣Сварите лапшу в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте лапше обсохнуть.⁣⁣⠀

⁣⁣Взбейте яйца с 2 ст. л. воды комнатной температуры, соевым соусом и винным уксусом.⁣⁣⠀

⁣⁣Большую антипригарную сковородку смажьте растительным маслом и влейте яичную массу. Пожарьте тонкий омлет – яйца должны полностью схватиться.⁣⁣⠀

⁣⁣Переложите омлет на доску, пусть немного остынет. Разрежьте омлет на три части, затем нарежьте тонкой соломкой.⁣⁣⠀

⁣⁣Нарежьте лук как можно тоньше.⁣⁣⠀

⁣⁣Разогрейте в воде (или той же сковороде, где жарился омлет) 1 ст. л. растительного масла.⁣⁣⠀

⁣⁣Положите весь зеленый лук, 1 ст. л. кунжута, чуть посолите и обжаривайте в течении 1 минуты.⁣⁣⠀

⁣⁣Добавьте лапшу и омлет, поперчите, сбрызните кунжутным маслом, прогрейте 1-2 минуты и посыпьте оставшимся кунжутом и сразу же подавайте.⁣⁣⠀

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

⁣⁣Приятного аппетита!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Диетолог, Рецепт, Лапша, Светлана Фус.
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