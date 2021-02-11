Полезные конфеты за 30 минут: простой рецепт приготовления

Мы всегда стараемся не злоупотреблять покупными сладостями, чтобы не навредить здоровью и фигуре. Но сладкое может быть еще и очень полезным, и легко готовится в домашних условиях. Предлагаем простой рецепт конфет, который поразит не только вас, но и, например, сможет удивить вашу вторую половинку в День влюбленных.

Ингредиенты:

Чернослив - 200 г;

Миндаль (жареный или сырой) - 50 г;

Черный шоколад - 100 г;

Масло - 3 ст.л.

Приготовление:

Миндаль измельчить в блендере. Чернослив также измельчить до состояния каши. Смешать миндаль с черносливом, и сформировать шарики. Здесь лучше работать в перчатках, или же часто смачивать руки водой.

Шарики поставить в морозильную камеру на 15 минут. Шоколад растопить и добавить масло, хорошо перемешать.

Шарики покрыть шоколадом и - снова в морозильную камеру на 5 минут. Вкусные и полезные сладости готовы!