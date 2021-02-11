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Полезные конфеты за 30 минут: простой рецепт приготовления

Полезные конфеты за 30 минут: простой рецепт приготовления
19:11 Сегодня Телеграф

Мы всегда стараемся не злоупотреблять покупными сладостями, чтобы не навредить здоровью и фигуре. Но сладкое может быть еще и очень полезным, и легко готовится в домашних условиях. Предлагаем простой рецепт конфет, который поразит не только вас, но и, например, сможет удивить вашу вторую половинку в День влюбленных. 

Ингредиенты:

  • Чернослив - 200 г;
  • Миндаль (жареный или сырой) - 50 г;
  • Черный шоколад - 100 г;
  • Масло - 3 ст.л.

Приготовление:

Миндаль измельчить в блендере. Чернослив также измельчить до состояния каши. Смешать миндаль с черносливом, и сформировать шарики. Здесь лучше работать в перчатках, или же часто смачивать руки водой.

Шарики поставить в морозильную камеру на 15 минут. Шоколад растопить и добавить масло, хорошо перемешать.

Шарики покрыть шоколадом и - снова в морозильную камеру на 5 минут. Вкусные и полезные сладости готовы!

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Десерты, Рецепты, Шоколадные конфеты, Приготовление дома.
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