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"Хлеб не простой, а со свеклой": рецепт победителя "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко (видео)

"Хлеб не простой, а со свеклой": рецепт победителя "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко (видео)
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф

Победитель второго сезона проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно поделился рецептом кукурузного хлеба, снова побаловал своих подписчиков, рассказав, как приготовить вкусный душистый хлеб со свеклой в хлебопечке.

Новый рецепт известный кулинар опубликовал на странице в социальной сети Инстаграм.

"Сейчас укротим с вами хлеб. Тот, что надо печь самим. Так, наступил ваш звездный час. Считайте, что боженька прошептал вам только-что в ладони, чтобы все у вас получилось. А хлеб, кстати, будет не простым, а со свеклой. Чтобы внутри попадать на такие плотные сладкие кусочки. К тому же, свекла - это очень по-украински. А в паре со свежеиспеченным домашним хлебом так ваще. Вы словно активируете огромную силу поколений, вшитую в вашу историю. Предки будут гордиться вами", - написал Клопотенко.

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Способ приготовления хлеба со свеклой в хлебопечке:

Берете большую свеклу и запекаете. В теплой воде (300 мл) растворяете сахар (20 г), свежие дрожжи (25 г) и настаиваете 10 минут. Запеченную свеклу нарезаете кубиками, добавляете к муке (500г), бросаете щепотку соли, постепенно и постоянно помешивая вливаете воду с дрожжами. Делаете хорошо однородное тесто. Оставляете на час в темном месте. Достаете тесто, перекладываете на противень, формируете хлеб и снова оставляете его. На этот раз на 40 минут. Первые 30 минут печете хлеб при температуре 250 градусов, затем уменьшаете до 200 градусов и держите хлеб в духовке еще 20 минут.

 
 
 
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A post shared by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

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Рецепты, Выпечка, Евгений Клопотенко.
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