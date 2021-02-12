"Хлеб не простой, а со свеклой": рецепт победителя "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко (видео)

Победитель второго сезона проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно поделился рецептом кукурузного хлеба, снова побаловал своих подписчиков, рассказав, как приготовить вкусный душистый хлеб со свеклой в хлебопечке.

Новый рецепт известный кулинар опубликовал на странице в социальной сети Инстаграм.

"Сейчас укротим с вами хлеб. Тот, что надо печь самим. Так, наступил ваш звездный час. Считайте, что боженька прошептал вам только-что в ладони, чтобы все у вас получилось. А хлеб, кстати, будет не простым, а со свеклой. Чтобы внутри попадать на такие плотные сладкие кусочки. К тому же, свекла - это очень по-украински. А в паре со свежеиспеченным домашним хлебом так ваще. Вы словно активируете огромную силу поколений, вшитую в вашу историю. Предки будут гордиться вами", - написал Клопотенко.

Способ приготовления хлеба со свеклой в хлебопечке:

Берете большую свеклу и запекаете. В теплой воде (300 мл) растворяете сахар (20 г), свежие дрожжи (25 г) и настаиваете 10 минут. Запеченную свеклу нарезаете кубиками, добавляете к муке (500г), бросаете щепотку соли, постепенно и постоянно помешивая вливаете воду с дрожжами. Делаете хорошо однородное тесто. Оставляете на час в темном месте. Достаете тесто, перекладываете на противень, формируете хлеб и снова оставляете его. На этот раз на 40 минут. Первые 30 минут печете хлеб при температуре 250 градусов, затем уменьшаете до 200 градусов и держите хлеб в духовке еще 20 минут.

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Одни из лучших рецептов: