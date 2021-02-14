Батончики "Баунти" за полчаса: простой рецепт любимых сладостей

Хотите удивить близких кулинарными шедеврами? Предлагаем не тратить много времени, а сделать дома простые кокосовые батончики, которые захочется есть еще и еще.
Ингредиенты:
Глазурь:
В кастрюлю налить молоко, добавить сливочное масло и сахар, и поставить на плиту.
Когда масло и сахар растворяться, добавить кокосовую стружку и постоянно перемешивать. Кокосовую стружку лучше добавлять частями. Постоянно помешивать до загустения.
Затем переложить массу на пергамент и сформировать прямоугольник высотой 1-1,5 см.
Поставить в морозильную камеру на 15 минут.
Затем достать и нарезать на батончики. Снова поставить в морозильную камеру на 15 минут.
Шоколад растопить и добавить масло, хорошо перемешать. Охлажденные батончики погрузить в шоколад. И поставить в морозильную камеру на 5 минут.
Можно наслаждаться!