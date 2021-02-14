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Батончики "Баунти" за полчаса: простой рецепт любимых сладостей

Батончики "Баунти" за полчаса: простой рецепт любимых сладостей
06:33 Сегодня Телеграф

Хотите удивить близких кулинарными шедеврами? Предлагаем не тратить много времени, а сделать дома простые кокосовые батончики, которые захочется есть еще и еще.

Ингредиенты:

  • сливочное масло -50 гр;
  • молоко - 35 мл;
  • сахар - 30 гр;
  • кокосовая стружка -80 г.

Глазурь:

  • шоколад - 80 г;
  • растительное масло - 1 ст.л.

Приготовление

В кастрюлю налить молоко, добавить сливочное масло и сахар, и поставить на плиту.

Когда масло и сахар растворяться, добавить кокосовую стружку и постоянно перемешивать. Кокосовую стружку лучше добавлять частями. Постоянно помешивать до загустения.

Затем переложить массу на пергамент и сформировать прямоугольник высотой 1-1,5 см.

Поставить в морозильную камеру на 15 минут.

Затем достать и нарезать на батончики. Снова поставить в морозильную камеру на 15 минут.

Шоколад растопить и добавить масло, хорошо перемешать. Охлажденные батончики погрузить в шоколад. И поставить в морозильную камеру на 5 минут.

батончик баунти рецепт

Можно наслаждаться!

Полезные конфеты за 30 минут: простой рецепт приготовления

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Сладости, Рецепты, Баунти.
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