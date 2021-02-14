Десерт с клубникой в Валентинов день: рецепт победительницы "Мастер Шеф"

Победительница 10 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Яна Балог порадовала своих подписчиков на День святого Валентина, поделившись простым, но необычным рецептом блюда - сырников с лимонным англезем, кофейным крамбом с клубникой.
Как порадовать своего партнера в этот романтичный день и приготовить вкусный десерт, кулинар рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграме.
"Хочу поздравить всех с Днем влюбленных и посоветовать простенькое блюдо, которым можно порадовать свою половинку", - написала Яна.
Сырники:
На каждые 100 г творога 1 желток, 10 г муки и 10 г сахара.
Лимонный англез:
Способ приготовления:
Кофейный крамбл:
Способ приготовления:
Ешьте. Любите и будьте любимыми. Приятного аппетита!
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