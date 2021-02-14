Десерт с клубникой в Валентинов день: рецепт победительницы "Мастер Шеф"

Победительница 10 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Яна Балог порадовала своих подписчиков на День святого Валентина, поделившись простым, но необычным рецептом блюда - сырников с лимонным англезем, кофейным крамбом с клубникой.

Как порадовать своего партнера в этот романтичный день и приготовить вкусный десерт, кулинар рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграме.

"Хочу поздравить всех с Днем влюбленных и посоветовать простенькое блюдо, которым можно порадовать свою половинку", - написала Яна.

Сырники:

На каждые 100 г творога 1 желток, 10 г муки и 10 г сахара.

Протереть творог через сито.

Соединить все ингредиенты.

Придать форму сырников и обжарить на горячей сковороде с добавлением растительного масла.

Лимонный англез:

200 мл сливок 20%;

2 желтка;

цедра лимона и немного сока;

стручок ванили или ванильный сахар;

соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Соединить желтки с сахаром.

Прогреть сливки со стручком на плите, но не доводить до кипения.

Влить сливки в желтки и интенсивно перемешать венчиком, добавить цедру и снова поставить на плиту.

Помешивать, масса должна стать густой.

При желании протереть сквозь сито.

В конце можете добавить сок лимона, если нравится кислинка.

Кофейный крамбл:

40 г сахара;

60 г сливочного масла (82% жирности);

80 г муки;

20 г растворимого кофе.

Способ приготовления:

Все перетереть до образования крошки.

Выпекать при температуре 170 ℃ 15 минут.

Формируйте десерт.

Ешьте. Любите и будьте любимыми. Приятного аппетита!

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