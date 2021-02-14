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Десерт с клубникой в Валентинов день: рецепт победительницы "Мастер Шеф"

Десерт с клубникой в Валентинов день: рецепт победительницы "Мастер Шеф"
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram Яны Балог

Победительница 10 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Яна Балог порадовала своих подписчиков на День святого Валентина, поделившись простым, но необычным рецептом блюда - сырников с лимонным англезем, кофейным крамбом с клубникой.

Как порадовать своего партнера в этот романтичный день и приготовить вкусный десерт, кулинар рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграме.

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"Хочу поздравить всех с Днем влюбленных и посоветовать простенькое блюдо, которым можно порадовать свою половинку", - написала Яна.

Сырники:

На каждые 100 г творога 1 желток, 10 г муки и 10 г сахара.

  • Протереть творог через сито.
  • Соединить все ингредиенты.
  • Придать форму сырников и обжарить на горячей сковороде с добавлением растительного масла.

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Лимонный англез:

  • 200 мл сливок 20%;
  • 2 желтка;
  • цедра лимона и немного сока;
  • стручок ванили или ванильный сахар;
  • соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления:

  • Соединить желтки с сахаром.
  • Прогреть сливки со стручком на плите, но не доводить до кипения.
  • Влить сливки в желтки и интенсивно перемешать венчиком, добавить цедру и снова поставить на плиту.
  • Помешивать, масса должна стать густой.
  • При желании протереть сквозь сито.
  • В конце можете добавить сок лимона, если нравится кислинка.

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Кофейный крамбл:

  • 40 г сахара;
  • 60 г сливочного масла (82% жирности);
  • 80 г муки;
  • 20 г растворимого кофе.

Способ приготовления:

  • Все перетереть до образования крошки.
  • Выпекать при температуре 170 ℃ 15 минут.
  • Формируйте десерт.

Сырники с клубникой

Ешьте. Любите и будьте любимыми. Приятного аппетита!

Ранее Яна Балог поделилась рецептом вкусных оладий с семгой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Яна Балог.
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