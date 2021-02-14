Что приготовить на ужин: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной картошки в духовке

Картофель довольно универсальный овощ, из него можно приготовить огромное количество вкусных блюд. Одно из которых - картошка по-селянски в духовке. Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился на своей странице в Фейсбуке своим вариантом приготовления этого блюда.

"Мне захотелось обойтись без жарки. Это блюдо любят именно за румяную золотистую корочку, которая покрывает каждый ломтик, и за нежный вкус внутри" - пишет Клопотенко.

Ингредиенты:

500 г картофеля

4-5 зубчиков чеснока

2-3 ст. л. подсолнечного масла

2-3 веточки тимьяна или розмарина

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Тщательно помойте 500 г картофеля, снимите кожуру. Отварите в целом виде до полуготовности, это займет примерно 15-20 минут. Затем достаньте картофель из кастрюли и обсушите бумажными полотенцами.

Разрежьте каждую картофелину на 4 части. В форму для запекания влейте 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выложите дольки картофеля в 1 слой.

Добавьте к картофелю 4-5 зубчиков чеснока. Можно их очищать, а просто приплюснуть плоской стороной лезвия ножа. Добавьте соль и молотый перец.

Выложите на картофель 2-3 веточки свежего тимьяна. Если нет свежего, смело используйте и сухой. Запекайте при температуре 210 градусов в режиме гриля или конвекции в течение 10-15 минут.

Приятного аппетита!!!

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