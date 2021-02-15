Филе - это же пластилин: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко собрал подборку интересных блюд из курицы

Готовя блюдо из куриного филе, никто даже не задумывается, какой потенциал спрятан в этом продукте. А ведь куриное филе - это некий пластилин, который можно рубить, резать, жарить, тушить и так далее, считает победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

"Я постарался собрать подборку блюд с ним, чтобы вам было интересно его готовить. Рекомендую оценить каждый рецепт" - пишет повар у себя на официальном сайте.

Курица CORDON BLEU

Даже не думайте пропускать этот рецепт только через необычное название. Иностранное название еще не означет, что это что-то сложное. Курицу Cordon Bleu готовить даже легче и быстрее, чем обычные котлеты.

Ингредиенты:

2 куриных филе

2-4 слайсы ветчины

2-4 слайсы твердого сыра

4 ст. л. муки

2 яйца

4 ст. л. панировочных сухарей

1 лимон

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Перед началом зачистите куриное филе от лишних пленочек, жира и отрежьте малое филе. Отрежьте 2-4 слайса сыра и 2-4 слайса ветчины.

Филе нужно разрезать вдоль, но не до конца, чтобы разложить его, как книгу. Затем мясо поперчите и посолите со всех сторон.

В этот "карман" выложите порезанные ветчину и сыр. Если продукты выглядят за края филе, то можете срезать лишние частицы.

Возьмите три миски. В них выложите 4 ст. л. панировочных сухарей, 2 яйца и 4 ст. л. муки. Порядок панировки должен быть такой: сначала муку, затем яйцо, а в конце сухари.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите готовое мясо в форму для запекания. Поставьте форму в духовку и запекайте 25-30 минут до появления румяной корочки на филе. Добавьте сок лимона, когда будете подавать.

Рубленые котлеты с куриного филе с томатно-яблочной соусом

Ингредиенты:

Для котлет:

500 г куриного филе

1 яйцо

½ лимона (цедра)

1 лук

1 ч. л. молотого кориандра

5 ст. л. панировочных сухарей

соль и перец по вкусу

Для соуса:

1 томат

1 яблоко

1 зубчик чеснока

1-2 ст. л. томатной пасты

50-70 мл воды

2-3 веточки петрушки

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Возьмите острый нож, который у вас есть. С помощью этого ножа 500 г куриного филе нарубите на фарш. Добавьте цедру половины лимона к мясу.

На крупной терке натрите 1 лук, чтобы мясо было еще более сочным. Разбейте яйцо в фарш и хорошо перемешайте смесь.

Не забудьте о специях. Соль и перец добавляйте по вкусу, а вот кориандра нужно 1 ч. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Фарш сформуйте в небольшие шарики и запанируйте в сухарях. Застелите противень пергаментом и выложите на него котлеты. Мясо нужно выпекать в духовке в течение 15-20 минут, однако будьте внимательны, чтобы не пересушить его, но и хорошо запечь.

Приготовление соуса:

Нарежьте 1 томат мелкими кусочками и переложите его в сотейник. На крупной терке натрите 1 яблоко, можно с кожурой, и добавьте к томатам. Также в емкости добавьте 1-2 ст. л. томатной пасты, мелко порезанный зубчик чеснока, 50-70 мл воды и 2-3 веточки петрушки. Соль и перец добавляйте по вкусу. Тушите все 3 минуты.

Когда соус приготовится, то перебейте его блендером, чтобы получилась консистенция пюре. Котлеты подавайте вместе с соусом.

Куриные наггетсы с клюквенным соусом

Ингредиенты:

Для наггетсов:

300 г куриного филе

2 яйца

100 г муки

100 г панировочных сухарей

паприка по вкусу

соль и перец по вкусу

Для соуса из клюквы:

100-150 г клюквы

40 г сахара

20 г меда

1 палочка корицы

Приготовление:

300 г куриного филе очистите от жира и пленок. Порежьте на кусочки и с помощью мясорубки превратите в фарш. Добавьте к мясу паприку, соль и перец по вкусу.

Хорошо отбейте фарш, чтобы он стал более плотным и однородным и наггетсы в процессе приготовления не распалась. Для этого возьмите весь фарш в руки и с небольшим усилием бросьте обратно в емкость. Повторите процедуру 5-6 раз.

Сформируйте из фарша наггетсы - этакие небольшие котлетки прямоугольной формы, примерно 5 см на 4 см. Хотя форма - это не принципиально, главное - не сделайте их слишком большими или слишком маленькими.

Поставьте перед собой три емкости. В одну емкость разбейте 2 яйца, в другую 100 г муки, а в третью 100 г панировочных сухарей.

Порядок действий: сначала в муку, затем быстро в яйцо (чтобы наггетсы не развалились), а затем в сухари.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом и выложите на него наггетсы. Запекайте в течение 20 минут.

Для соуса нужно разморозить 100-150 г клюквы. Переложите ее в сотейник и перебейте блендером. В сотейник добавьте еще 40 г сахара и палочку корицы. Варите соус в течение 15 минут на медленном огне. Готовый соус снимите с огня, уберите палочку корицы, добавьте 20 г меда и перемешайте.

Подавайте наггетсы вместе с соусом.

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