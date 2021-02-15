Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Переговоры с МВФ в тупике: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине при худшем раскладе
Переговоры с МВФ в тупике: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине при худшем раскладе
Мир забывает об Украине: какую ошибку допустил Зеленский
Мир забывает об Украине: какую ошибку допустил Зеленский
Немного видит свет: появились данные о состоянии молодого бойца, подорвавшегося на Донбассе
Немного видит свет: появились данные о состоянии молодого бойца, подорвавшегося на Донбассе
"Донбасс мы не бросим": что имел ввиду Путин, говоря эти слова
"Донбасс мы не бросим": что имел ввиду Путин, говоря эти слова

Филе - это же пластилин: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко собрал подборку интересных блюд из курицы

Филе - это же пластилин: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко собрал подборку интересных блюд из курицы
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Готовя блюдо из куриного филе, никто даже не задумывается, какой потенциал спрятан в этом продукте. А ведь куриное филе - это некий пластилин, который можно рубить, резать, жарить, тушить и так далее, считает победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

"Я постарался собрать подборку блюд с ним, чтобы вам было интересно его готовить. Рекомендую оценить каждый рецепт" - пишет повар у себя на официальном сайте.

Курица CORDON BLEU

Даже не думайте пропускать этот рецепт только через необычное название. Иностранное название еще не означет, что это что-то сложное. Курицу Cordon Bleu готовить даже легче и быстрее, чем обычные котлеты.

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 2-4 слайсы ветчины
  • 2-4 слайсы твердого сыра
  • 4 ст. л. муки
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. панировочных сухарей
  • 1 лимон
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

Перед началом зачистите куриное филе от лишних пленочек, жира и отрежьте малое филе. Отрежьте 2-4 слайса сыра и 2-4 слайса ветчины.

Филе нужно разрезать вдоль, но не до конца, чтобы разложить его, как книгу. Затем мясо поперчите и посолите со всех сторон.

В этот "карман" выложите порезанные ветчину и сыр. Если продукты выглядят за края филе, то можете срезать лишние частицы.

Возьмите три миски. В них выложите 4 ст. л. панировочных сухарей, 2 яйца и 4 ст. л. муки. Порядок панировки должен быть такой: сначала муку, затем яйцо, а в конце сухари.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите готовое мясо в форму для запекания. Поставьте форму в духовку и запекайте 25-30 минут до появления румяной корочки на филе. Добавьте сок лимона, когда будете подавать.

Рубленые котлеты с куриного филе с томатно-яблочной соусом

Ингредиенты:

Для котлет:

  • 500 г куриного филе
  • 1 яйцо
  • ½ лимона (цедра)
  • 1 лук
  • 1 ч. л. молотого кориандра
  • 5 ст. л. панировочных сухарей
  • соль и перец по вкусу

Для соуса:

  • 1 томат
  • 1 яблоко
  • 1 зубчик чеснока
  • 1-2 ст. л. томатной пасты
  • 50-70 мл воды
  • 2-3 веточки петрушки
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

Возьмите острый нож, который у вас есть. С помощью этого ножа 500 г куриного филе нарубите на фарш. Добавьте цедру половины лимона к мясу.

На крупной терке натрите 1 лук, чтобы мясо было еще более сочным. Разбейте яйцо в фарш и хорошо перемешайте смесь.

Не забудьте о специях. Соль и перец добавляйте по вкусу, а вот кориандра нужно 1 ч. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Фарш сформуйте в небольшие шарики и запанируйте в сухарях. Застелите противень пергаментом и выложите на него котлеты. Мясо нужно выпекать в духовке в течение 15-20 минут, однако будьте внимательны, чтобы не пересушить его, но и хорошо запечь.

Приготовление соуса:

Нарежьте 1 томат мелкими кусочками и переложите его в сотейник. На крупной терке натрите 1 яблоко, можно с кожурой, и добавьте к томатам. Также в емкости добавьте 1-2 ст. л. томатной пасты, мелко порезанный зубчик чеснока, 50-70 мл воды и 2-3 веточки петрушки. Соль и перец добавляйте по вкусу. Тушите все 3 минуты.

Когда соус приготовится, то перебейте его блендером, чтобы получилась консистенция пюре. Котлеты подавайте вместе с соусом.

Куриные наггетсы с клюквенным соусом

Ингредиенты:

Для наггетсов:

  • 300 г куриного филе
  • 2 яйца
  • 100 г муки
  • 100 г панировочных сухарей
  • паприка по вкусу
  • соль и перец по вкусу

Для соуса из клюквы:

  • 100-150 г клюквы
  • 40 г сахара
  • 20 г меда
  • 1 палочка корицы

Приготовление:

300 г куриного филе очистите от жира и пленок. Порежьте на кусочки и с помощью мясорубки превратите в фарш. Добавьте к мясу паприку, соль и перец по вкусу.

Хорошо отбейте фарш, чтобы он стал более плотным и однородным и наггетсы в процессе приготовления не распалась. Для этого возьмите весь фарш в руки и с небольшим усилием бросьте обратно в емкость. Повторите процедуру 5-6 раз.

Сформируйте из фарша наггетсы - этакие небольшие котлетки прямоугольной формы, примерно 5 см на 4 см. Хотя форма - это не принципиально, главное - не сделайте их слишком большими или слишком маленькими.

Поставьте перед собой три емкости. В одну емкость разбейте 2 яйца, в другую 100 г муки, а в третью 100 г панировочных сухарей.

Порядок действий: сначала в муку, затем быстро в яйцо (чтобы наггетсы не развалились), а затем в сухари.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом и выложите на него наггетсы. Запекайте в течение 20 минут.

Для соуса нужно разморозить 100-150 г клюквы. Переложите ее в сотейник и перебейте блендером. В сотейник добавьте еще 40 г сахара и палочку корицы. Варите соус в течение 15 минут на медленном огне. Готовый соус снимите с огня, уберите палочку корицы, добавьте 20 г меда и перемешайте.

Подавайте наггетсы вместе с соусом.

Также, предлагаем Вам ознакомится с другими рецептами Евгения Клопотенко:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 241

Все по теме:

Рецепты, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
02 Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
03 У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
04 "Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
05 "Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-боевик &quot;ЛНР&quot; убил российскую учительницу и отличился другими &quot;подвигами&quot; (фото)
Экс-боевик "ЛНР" убил российскую учительницу и отличился другими "подвигами" (фото)
В МИД ответили Андрею Богдану по поводу шантажа умершего посла в Китае
В МИД ответили Андрею Богдану по поводу шантажа умершего посла в Китае
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь